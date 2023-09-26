Xiaomi Redmi Pad SE Özellikleri ve Fiyatı

Kullanışlı ve gelişmiş bir ekran tasarımına sahip olan Xiaomi Redmi Pad SE, tek parçadan oluşan şık ve metal tasarımı, güçlü batarya kapasitesi ve etkileyici ses deneyimi ile öne çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulan Xiaomi Redmi Pad SE uygun diyebileceğimiz bir fiyat etiketine sahip.

Peki, Xiaomi Redmi Pad SE kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor? Ürün özellikleri neler? Türkiye’de belirlenen satış fiyatı ne kadar? İşte, bütün bu soruları sizin için cevaplıyoruz!

Xiaomi Redmi Pad SE Özellikleri

Ekran özelliklerine baktığımızda yenileme hızının 90 Hz’e kadar çıkabiliyor olması dikkat çekiyor. Bunun yanında özellikle çocukların ekran kullanımında önem taşıyan düşük mavi ışık sertifikası ve titreşimsiz sertifikası cihazın sunduğu avantajlar arasında sıralanıyor.

Farklı RAM seçeneklerinin sunulduğu Redmi Pad SE’de dikkat çeken bir diğer konu ise 8000 mAh kapasiteye sahip batarya oluyor. Kamera açısından çok yüksek bir çözünürlük sunduğu söylenemez.

Genel olarak teknik özelliklerine bakacak olursak, Xiaomi Redmi Pad SE’nin özelliklerine ilişkin şu şekilde bir sıralama yapabiliriz:

Ekran: 11 inç IPS LCD 1920 x 1200 px

Ekran yenileme hızı: 30 – 90 Hz

207 PPI piksel yoğunluğu

Snapdragon 680 8 çekirdek işlemci

4 - 6 - 8 GB RAM seçeneği

Dahili depolama 128 GB

1 TB’a kadar arttırılabilir depolama alanı

8 MP Arka kamera – 1080p ve 720p’de 30 FPS video kaydı

5 MP Ön kamera – 1080p ve 720p’de 30 FPS

Bluetooth 5.0

8000 mAh batarya

10 W kablolu hızlı şarj desteği

Ağırlık: 478 gram

Renk seçenekleri: Nane yeşili, grafit grisi ve lavanta moru

Cihazda TÜV Rheinland Düşük mavi Işık ve Titreşimsiz sertifikaları mevcut

3.5 mm kulaklık girişi

Dolby Atmos dörtlü hoparlör sistemi

İvme ölçer, yakınlık ve hall sensörleri

USB Type-C, USB OTG, Wi-Fi 5, Bluetooth 5

Xiaomi Redmi Pad SE Fiyatı

Xiaomi’nin yeni fiyat / performans ürünü diyebileceğimix Xiaomi Redmi Pad SE, bu yılın eylül ayında Türkiye’de satılmaya başlandı. Üstelik 30 Eylül’e kadar verilen siparişlerde kullanıcılara ekstra 300 TL indirim sunuluyor.

‘Peki, bu cihazın esas fiyatı ne kadar?’ derseniz, 8 GB + 128 GB depolama alanına sahip olan model için tavsiye edilen satış fiyatının 6.099 TL olduğu biliniyor.

Xiaomi’nin kendi sitesinde ve anlaşmalı bazı pazar yerlerinde belirtilen tarihe kadar geçerli indirimli fiyatın ise 5.799 TL olduğu görülüyor.