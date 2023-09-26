Xiaomi Redmi Pad SE Özellikleri ve Fiyatı
Xiaomi Redmi Pad SE kullanışlı ekranı ve uygun fiyatı ile tablet almak isteyenlerin dikkatini çekiyor. İşte, Xiaomi Redmi Pad SE'ye dair merak edilen her şey!
Kullanışlı ve gelişmiş bir ekran tasarımına sahip olan Xiaomi Redmi Pad SE, tek parçadan oluşan şık ve metal tasarımı, güçlü batarya kapasitesi ve etkileyici ses deneyimi ile öne çıkıyor.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye’de satışa sunulan Xiaomi Redmi Pad SE uygun diyebileceğimiz bir fiyat etiketine sahip.
Peki, Xiaomi Redmi Pad SE kullanıcılara ne gibi avantajlar sunuyor? Ürün özellikleri neler? Türkiye’de belirlenen satış fiyatı ne kadar? İşte, bütün bu soruları sizin için cevaplıyoruz!
Xiaomi Redmi Pad SE Özellikleri
Ekran özelliklerine baktığımızda yenileme hızının 90 Hz’e kadar çıkabiliyor olması dikkat çekiyor. Bunun yanında özellikle çocukların ekran kullanımında önem taşıyan düşük mavi ışık sertifikası ve titreşimsiz sertifikası cihazın sunduğu avantajlar arasında sıralanıyor.
Farklı RAM seçeneklerinin sunulduğu Redmi Pad SE’de dikkat çeken bir diğer konu ise 8000 mAh kapasiteye sahip batarya oluyor. Kamera açısından çok yüksek bir çözünürlük sunduğu söylenemez.
Xiaomi Redmi Note 13 Serisi Özellikleri ve Fiyatı
Yapılan tanıtımla birlikte Xiaomi Redmi Note 13 serisinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro ve Redmi Note 13 Pro+ modellerinden oluşan yeni telefon serisi, donanımı ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.
Genel olarak teknik özelliklerine bakacak olursak, Xiaomi Redmi Pad SE’nin özelliklerine ilişkin şu şekilde bir sıralama yapabiliriz:
- Ekran: 11 inç IPS LCD 1920 x 1200 px
- Ekran yenileme hızı: 30 – 90 Hz
- 207 PPI piksel yoğunluğu
- Snapdragon 680 8 çekirdek işlemci
- 4 - 6 - 8 GB RAM seçeneği
- Dahili depolama 128 GB
- 1 TB’a kadar arttırılabilir depolama alanı
- 8 MP Arka kamera – 1080p ve 720p’de 30 FPS video kaydı
- 5 MP Ön kamera – 1080p ve 720p’de 30 FPS
- Bluetooth 5.0
- 8000 mAh batarya
- 10 W kablolu hızlı şarj desteği
- Ağırlık: 478 gram
- Renk seçenekleri: Nane yeşili, grafit grisi ve lavanta moru
- Cihazda TÜV Rheinland Düşük mavi Işık ve Titreşimsiz sertifikaları mevcut
- 3.5 mm kulaklık girişi
- Dolby Atmos dörtlü hoparlör sistemi
- İvme ölçer, yakınlık ve hall sensörleri
- USB Type-C, USB OTG, Wi-Fi 5, Bluetooth 5
Xiaomi Redmi Pad SE Fiyatı
Xiaomi’nin yeni fiyat / performans ürünü diyebileceğimix Xiaomi Redmi Pad SE, bu yılın eylül ayında Türkiye’de satılmaya başlandı. Üstelik 30 Eylül’e kadar verilen siparişlerde kullanıcılara ekstra 300 TL indirim sunuluyor.
‘Peki, bu cihazın esas fiyatı ne kadar?’ derseniz, 8 GB + 128 GB depolama alanına sahip olan model için tavsiye edilen satış fiyatının 6.099 TL olduğu biliniyor.
Xiaomi’nin kendi sitesinde ve anlaşmalı bazı pazar yerlerinde belirtilen tarihe kadar geçerli indirimli fiyatın ise 5.799 TL olduğu görülüyor.
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