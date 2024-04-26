Xiaomi, Redmi veya Poco Telefonlara HyperOS Kurulumu Nasıl Yapılır?

Ürün ailesini genişletmeye devam eden Xiaomi, Android tabanlı MIUI işletim sisteminin yerine HyperOS arayüz kullanılmaya başlayacak. Ancak resmi olarak yayınlanmayan güncelleme çeşitli yöntemlerle Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlarda daha erken kullanılabilir.

Biz de sizler için Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlara HyperOS kurulum yöntemlerinden bahsedeceğiz.

Xiaomi, Redmi ve Poco Telefonlara HyperOS Kurulum Yöntemleri

Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlara HyperOS güncellemesinin kurulumu için aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri kullanılabilir:

1. Güncelleştirmeler Manuel Kontrol Edilmeli

Akıllı telefon ve tabletlerde güncellemeler varsa bu durumla ilgili kullanıcıya bildirim gitmez. Bu sebeple güncelleme olup olmadığı manuel olarak kontrol edilirse daha iyi olur. Güncellemeler manuel olarak şöyle kontrol edilmeli;

Telefondan “Ayarlar” alanına girilir.

“Telefon Hakkında” sekmesi bulunarak üzerine tıklanır.

MIUI sürümüne tıklanarak güncellemenin olup olmadığı da kontrol edilir.

HyperOS güncellemesi mevcut olmadığında aşağıda belirtilen teknikler uygulanmalı.

2. Yerel Yükseltme Yöntemi Kullanılmalı

HyperOS yazılım güncellemesi kademeli şekilde ülkeler arasında kullanıma sunuluyor. Bu sebeple bir güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması biraz zaman alabiliyor. Ancak Xiaomi, Redmi ve Poco telefonlara HyperOS güncellemesi yerel yükseltme yöntemiyle daha hızlı yüklenebilir. Yalnız bu yöntem için cihaz şarjının minimum yüzde 40 olması gerekiyor. Veri kaybını önlemek içinde işlem öncesinde mutlaka cihaz yedeklenmeli.

Yerel yükseltme yöntemiyle cihazlara HyperOS şu şekilde yüklenebilir;

İlk olarak Xiaomi Firmware Updater'a tıklanır.

Firmware Updater'a tıklanır. Halihazırdaki ROM’ların görüntülenmesi için cihaz seçilir.

HyperOS kurtarma ROM’u cihaza indirilir.

Ayarlar alanına giriş yapılır.

“Telefon Hakkında” alanına gidilerek ekranın sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta şeklindeki simgeye tıklanır.

“Güncelleme Paketini Seç Seçeneği” seçilir. Eğer bu seçenek yoksa MIUI sürüm logosu üzerine 7 ya da 10 defa art arda tıklanmalı.

“Güncelleme Paketini Seçin” seçeneğine tıklandıktan sonra cihaza indirilen ROM seçilip kurulmaya başlanır.

Rom yüklendikten sonra cihazdan HyperOS güncellemesini kullanmaya başlayabilirsiniz.

3. Bilgisayar Kullanımı

Xiaomi, Redmi ve Poco telefon işletim sistemi olan Fastboot ROM varsa bilgisayardan yüklenebilir. Ancak yoksa bazı üçüncü taraf web sitelerinden indirme işlemi gerçekleştirilebilir. Siteye girilerek cihaz seçilip HyperOS fastboot ROM indirilir. Fastboot ROM cihaza indirildikten sonra aşağıdaki adımlar takip edilmeli;

Öncelikle cihaz kapatılır.

Cihazın Fastboot moduyla başlatılması için hem ses kısma tuşuna hem de güç tuşuna 6 ya da 8 saniye basılı tutulmalı.

Cihaz Fastboot Moduna girince USB kablosuyla bilgisayara bağlanır.

Windows işletim sistemli bilgisayara “Xiaomi Flash Tool” indirilip çıkartılır.

Xiaomi Flash Tool’un çıkarıldığı bir klasör oluşturulur. Daha sonra bu klasörün içine fastboot ROM taşınır.

Xiaomi Flash Tool’a iki kez tıklanarak başlatılır.

“Yenile” butonuna tıklanır.

Xiaomi Flash Tool’un altında konumlanan “Kullanıcı Verilerini Kaydet” seçeneğine tıklanır.

Fastboot ROM’un flashlaması için “Flash” butonuna tıklanır. Aynı ekran üzerinden flashlama işlemi takip edilebilir.

Ekrana bir tablo yansıyacak. Bu tablo üzerinde rastgele alfabe ve sayı dizisinden oluşan cihaz yer alıyor. Cihaz görünmüyorsa “Diğer” butonuna tıklanmalıdır. “Yükle” butonuna tıklanarak gerekli sürücülerin eksik olup olmadığı kontrol edilebilir.

Flashlama işlemi başarılı şekilde bitince Xiaomi Flash Tool kapatılır. Telefonla bilgisayarında arasındaki bağlantı kesilir. Xiaomi Flash Tool bilgisayarda çalışmıyorsa XiaoMiTool V2’yi deneyebilirsiniz. Ancak tüm yukarıdaki adımlara başlamadan önce mutlaka cihazdaki verileri yedekleyiniz.