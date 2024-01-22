xPeng Elektrikli Helikopter Süper Araba Özellikleri Neler?

Çin merkezli e-otomobil üreticisi xPeng Aeroht’un tanıttığı yeni eVTOL uçan araba hem özellikleri hem de tasarımıyla dikkat çekiyor. xPeng elektrikli helikopter süper araba, sekiz karbon fiber kanattan oluşuyor.

Büyük şehirlerdeki trafik sorununu çözmeye yönelik geliştirilen araç, alçak irtifalı ve kısa mesafeli seyahatler vadediyor. Biz de bu yazımızda son teknolojiyle tasarlanan xPeng Aeroht’un yen eVTOL uçan arabasıyla ilgili bir rehber hazırladık.

xPeng Elektrikli Helikopter Süper Araba Özellikleri

xPeng elektrikli helikopter süper araba, kara modundayken uçuş bileşenlerini katlayabiliyor. Uçuş moduna geçerken de hem iniş hem de dikey kalkışı kolaylaştırmak amacıyla kollarını açıyor. Böylelikle trafiğin yoğun olduğu alanlarda düşük irtifa ve kısa mesafe seyahatlerinde etkin navigasyon imkanı sunuyor.

xPeng elektrikli helikopter süper araba, tamamen elektriklidir. Uzatılmış menzilli elektrikli güç aktarma sistemi sayesinde hava modülünün birden çok faktörle şarj edilmesi sağlanıyor.

Araç, elektrikli itiş sistemine sahiptir. Elektrikli itiş sistemi, aracın havada ve karada güvenli şekilde kullanılmasını sağlıyor. Bu sistem, tek nokta arıza güvenlik gereksinimlerinden oluşuyor.

eVTOL uçan araba, otomatik ve manuel sürüş modlarını destekleyen sistemden oluşuyor. Aynı zamanda çift modlu ve iki kişilik kokpitte yer alıyor. Kokpit, 270 derecelik açıya sahiptir. Bu da hem yolcu hem de pilotun geniş görüş alanına sahip olmasını sağlıyor.

Araçta yer modülü, 6x6 çekişli olup 4-5 yolcu alabiliyor. Hava modüyse alçak irtifa ve dikey kalkış uçuşları için çok uygundur.

xPeng Elektrikli Helikopter Süper Araba Fiyatı

xPeng elektrikli helikopter süper araba özellikleri ele alındığında kişisel kullanımın yanı sıra acil durum vb. kamusal hizmetlerde kullanıma da çok uygundur.

xPeng Aeroth kurucu ortağı ve baş tasarımcısı Wan Tang tarafından araçla ilgili şu açıklamalar yapıldı: “İnsanlar üç boyutlu, fakat ulaşım hala iki boyutlu. Aslında herkes uçmak ve muhteşem manzaraları seyredebilmek için başka bir görüşe, başka bir açıya sahip olmak istiyor.”

Wan Tan’ın açıklamsına göre xPeng elektrikli helikopter süper araba piyasaya 6 milyon TL’den sunulacak.