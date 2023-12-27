Zıplayan Araba YangWang U9 Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Çinli otomobil markası BYD yepyeni bir otomobil modeli üzerinde çalışıyor. Ocak ayında markanın yaptığı açıklamaya göre aracın sahip olacağı teknik özellikler duyuruldu. Avrupa’da ve Türkiye’de aktif olarak satışa sunulması planlanan bu araç sıradan bir otomobilden oldukça farklı.

Spor ve estetik görünümüyle gönüllere taht kuran aracın teknik özellikleri de ilgi çekici. Güçlü süspansiyonları, elektrikli motoru ve katlanarak açılan kapıları ile işte, BYD’nin yeni zıplayan otomobili Yangwang U9 hakkındaki tüm detaylar!

Yangwang U9 Özellikleri

4 farklı elektrik motoru yer alıyor. Her biri 322 beygir yani 240 kW gücüne sahip.

Toplam motor gücü 1287 beygire çıkıyor.

Aracın ağırlığı 2.475 kg

0’dan 100 km/h hıza ulaşma süresi 2 saniye olarak belirtilmiş.

Aracın ulaştığı maksimum hız ise 300 km/sa.

Menzil mesafesi CLTC ölçümlerine göre hesaplanmış. Tek şarj ile 700 km gitme kapasitesine sahip.

Disus-X isimli özel süspansiyon sistemi sayesinde çok yönlü hareket etme özelliğine sahip. Bu sayede dikey, boylamsal ve yanal olarak aracın süspansiyon desteği ile hareket edebiliyor, yani zıplayıp üç tekerlek üstünde denge kurabiliyor.

Bu süspansiyon sistemi aynı zamanda ‘dünyanın ilk akıllı hidrolik gövde kontrol sistemi’ olarak adlandırılıyor. Ani hız değişiklikleri ve viraj dönüşlerinde yol tutuşa büyük bir katkı sağlıyor.

Yangwang U9 Fiyatı

Lüks görünümü ve gelişmiş teknik özelliklerine göre uçuk bir fiyattan satışa çıkmayacağını söylemek mümkün. Araç için açıklanan çıkış fiyatı 140.000 - 150.000 dolar olarak biliniyor. Bu da yaklaşık 4.115.000 – 4.400.000 TL’ye denk geliyor. Tabi, bu fiyata vergiler dahil değil.

Aracın Türkiye’de satışa çıkıp çıkmayacağı henüz net olarak bilinmiyor ancak markanın başta Avrupa pazarı olmak üzere Türkiye dahil farklı ülkelerde aktif satışa daha fazla önem vermeye başladığını söylemek mümkün.

Söz konusu araç Türkiye’ye geldiğinde dolar ne seviyede olur, vergi ne kadar eklenir ve aracın toplam satış fiyatı ne kadar olur? Bunları ilerleyen süreçte göreceğiz.

Yangwang U9 Çıkış Tarihi

Markanın ‘süper otomobil’ adıyla tanıttığı zıplayan araç tam olarak ne zaman satışa sunulacak henüz belli değil. 18 Nisan 2024’te Shangai’da gerçekleştirilecek olan Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkması bekleniyor.

Otomobil tutkunları yenilikçi tasarımı ve teknik özellikleri ile nefes kesen bu aracı görmek için sabırsızlanıyor.

Siz bu araç hakkında ne düşündünüz? Özelliklerine göre fiyatı iyi mi? Tasarımı sizce nasıl? Yorumlarınızı bekliyoruz.