Yandex Hesabı Nasıl Silinir?

Yandex hesabı açıp servislerinden memnun kalmayan kullanıcılar için Yandex hesap silme işlemini anlatıyoruz. Yandex.Çeviri, Yandex Harita, Yandex Disk, Yandex Navigasyon ve daha pek çok servis için gerekli Yandex hesabı, kimi kullanıcılar tarafından pek kullanışlı bulunmamakta.

Rusya’da lider, ülkemizde de hatrı sayılır kullanıcısı olan arama motoru Yandex’in mobilitenin önem kazandığı günümüzde hayat kurtaran birçok servisi bulunuyor. 2000 Yılında kurulan Yandex, 56 milyondan fazla kullanıcıya sahip.

Birçok kişi Yandex kullanmaktan memnun olsa dahi diğer şirketlerle kıyaslama yapıp aradıkları özellikleri bulamadıklarından Yandex’ten vazgeçen kullanıcılar da var. Siz de bu kullanıcılardan biriyseniz, Yandex hesabınızı tamamen silmek istiyorsanız aşağıdaki basit adımlar yol gösterici olacaktır.

Yandex Hesap Silme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Yandex hesabınızı açın.

açın. Hesap yönetimi sayfasına gidin.

En alt kısımda bulunan; "Hesabı sil" seçeneğine tıklayın.

İlgili işlemleri gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yandex hesabınızı sildiğiniz vakit birçok sosyal medya platformu gibi hesabınızı 30 gün içinde geri alabilirsiniz. Yani tüm verileriniz Yandex sunucularında 30 gün boyunca saklı kalacak, eğer pişman olur ve hesabınızı pasif halden aktif hale getirmek isterseniz tekrar giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Mobilden Yandex Hesap Silme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Yandex hesabınızı cihazınızdan açın.

cihazınızdan açın. Profil sayfasına gelin.

Hesap yönetimi sayfasına gidin.

En alt kısımda bulunan; "Hesabı sil" seçeneğine dokunun.

İlgili işlemleri gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Hatırlatmakta fayda var, eğer Yandex Connect kullanıyorsanız Yandex hesabınızı kapatamazsınız. Çünkü size verilen hesap kurumsal bir hesap olduğundan dolayı ancak şirketiniz tarafından silinebilir.

Yandex kullanıcı adınızı yeni bir hesapta kullanmak istiyorsanız hesabınızı kapatmadan önce kullanıcı adınızı değiştirimenizi öneririz. Eğer yeni bir Yandex hesabı açmak isterseniz ve eski kullanıcı adınızı kullanmak isterseniz. Bu 6 ay boyunca mümkün olmayacaktır. Birçok platformda kapatılan hesapların kullanıcı adları bir süre kullanıma açılmamaktadır. Bu istenmeyen mesajların önünü kesmek ve veri güvenliği açısından olmaktadır.

Yandex Kullanıcı Adı Değiştirme Nasıl Yapılır?

İlk olarak Yandex hesabınızı açın.

açın. Daha sonra "üç çizgi" simgesine tıklayın.

Ayarlar seçeneğini seçin.

Kullanıcılar bölümüne gelin.

Kullanıcılar bölümünde kullanıcı adı değiştirmek istediğiniz kullanıcının yanında yer alan ayarlar seçeneğine tıklayın.

İlgili kısma yeni kullanıcı adınızı girin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde Yandex hesap silme nasıl yapılır? Öğrenmiş olduk. Sizler Yandex kullanıyor musunuz, sizce Yandex Google'a göre daha mı iyi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.