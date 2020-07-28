Google Çeviri vs. Yandex Çeviri: Hangisi Daha İyi?

Bugün Google Çeviri, Yandex Çeviri, Microsoft Translator gibi pek çok çeviri hizmeti vardır ama dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, bugünün çeviri hizmetlerinin içerisinde sadece iki çeviri hizmetine odaklanmaktadır. Bu çeviri hizmetleri ise Yandex Translate ve Google Translate'tir. Peki, Google'ın çeviri hizmeti mi yoksa Yandex'in çeviri hizmeti mi daha iyi sonuç veriyor? Google Çeviri vs. Yandex Çeviri ile dünyanın önde gelen iki çeviri hizmetinden hangisinin daha iyi olduğunu öğreneceğiz.

Makine çevirisi yani bilgisayar destekli çeviri bugün inanılmaz bir boyuta evrildi. Günümüzün koşullarında herhangi bir ülkeye seyahat ettiğimiz zaman o ülkenin yerel dili hakkında hiçbir fikrimiz olmasa bile çeviri hizmetleri sayesinde insanlarla büyük bir kolaylıkla iletişim kurabiliyoruz. Bu çeviri araçları o kadar gelişti ki fotoğrafta yer alan cümleleri bile kendi tercüme edebiliyorsunuz.

Google Çeviri vs. Yandex Çeviri ile İlgili Detaylar

Yandex'in çeviri hizmetini kullanan kullanıcılar ile Google'ın çeviri hizmetini kullanan kullanıcılar arasında yıllar öncesinden gelen bir tartışma var. Yandex'in kullanıcıları, Yandex Çeviri'nin Google Çeviri'den çok daha iyi sonuç verdiğini iddia ederken, Google'ın kullanıcıları ise Google Translate'in Yandex Translate'den çok daha iyi sonuç verdiğini iddia etmektedir.

İngilizcenin dünyanın ortak dili olmasından ötürü ülkemizin internet kullanıcıları genellikle Türkçe dilinden İngilizce diline veya İngilizce dilinden Türkçe diline çeviri yapmaktadır. Söz konusu çeviri hizmetlerinin bu iki dil arasında daha iyi bir çeviri yapması bu nedenle çok daha önemlidir. Peki, Yandex Çeviri mi daha iyi yoksa Google Çeviri mi? Google Translate vs. Yandex Translate ile bu soru işaretini ortadan kaldıracağız. Gelin, iki popüler çeviri hizmetinden hangisinin İngilizce dilinden Türkçe diline veya Türkçe dilinden İngilizce diline daha iyi çeviri yaptığını öğrenelim.

1. Çevirilerin Sonucunun Doğruluğu

ODTÜ'de (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) makine çevirilerinin karşılaştırılması ile ilgili önemli bir bilimsel çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada Google Çeviri ve Yandex Çeviri doğruluk, doğallık ve anlaşılırlık başlıkları altında karşılaştırıldı. Yapılan araştırma ile birlikte yukarıda yer alan grafik elde edilmiştir. Yukarıda yer verilen grafikte Google'ın çeviri hizmeti ile Yandex'in çeviri hizmetinin Türkçe dilinden İngilizce diline, İngilizce dilinden Türkçe diline çevirilerde her kritere göre aldığı ortalama puan yer almaktadır.

Yukarıda yer alan grafiğe baktığımız zaman bu bilgileri elde ediyoruz:

• Çeviri Sonucunun Doğallığı: Google Çeviri, çeviri doğallığı açısından Türkçe dilinden İngilizce diline çeviride 3,06 puan alırken, İngilizce dilinden Türkçe diline 2,63 puan aldı. Yandex Çeviri ise Türkçe dilinden İngilizce diline çeviride 3,85 puan alırken, İngilizce dilinden Türkçe diline çeviride 2,99 puan aldı.

• Çeviri Sonucunun Doğruluğu: Google Çeviri , çeviri doğruluğu açısından Türkçe dilinden İngilizce diline çeviride 2,96 puan alırken, İngilizce dilinden Türkçe diline 2,52 puan aldı. Yandex Çeviri ise Türkçe dilinden İngilizce diline çeviride 3,84 puan alırken, İngilizce dilinden Türkçe diline çeviride 3,00 puan aldı.

• Çeviri Sonucunun Anlaşılırlığı: Google Çeviri, çeviri doğruluğu açısından Türkçe dilinden İngilizce diline çeviride 3,03 puan alırken, İngilizce dilinden Türkçe diline 2,57 puan aldı. Yandex Çeviri ise Türkçe dilinden İngilizce diline çeviride 3,95 puan alırken, İngilizce dilinden Türkçe diline çeviride 3,01 puan aldı.

Yukarıdaki grafiğe genel olarak baktığımız zaman Türkçe dilinden İngilizce diline ve İngilizce dilinden Türkçe diline yapılan çevirilerde Yandex Çeviri'den hem doğallık hem doğruluk hem de anlaşılırlık kriterleri esas alındığında Yandex Çeviri'nin Google Çeviri'den çok daha başarılı bir çeviri hizmeti olduğunu görüyoruz.

2. Kullanım Kolaylığı

Google Translate ve Yandex Translate'in internet kullanıcılarına kullanım kolaylığı sunduğu birtakım ortak özellikleri vardır. Google Çeviri ve Yandex Çeviri hizmetlerinde metin dinleme, sesi yazıya dökme (sesli çeviri), çeviri sonucunu favorilere ekleme, çeviri sonucunu paylaşma, ekran klavyesi ve dil algılama gibi özellikler bulunmaktadır.

• Metin Dinleme: Bu özellik, çevirilmesini istediğiniz ve çevirilen sözcük veya sözcük grubunun nasıl telaffuz edildiğini öğrenmenize yardımcı olur.

• Sesli Çeviri: Yazılışını bilmediğiniz ama telaffuz edebildiğiniz kelimeleri mikrofon butonuna basarak öğrenebilirsiniz.

• Çeviri Sonucunu Favorilere Ekleme: Çevirilen kelime veya cümlenin kaydedilmesini sağlar. Bu özelliği kullanırsanız gelecekte bu çevirilere tekrardan ulaşma imkanınız olur.

• Çeviri Sonucu Paylaşma: Yandex Çeviri'nin bu özellikte Google Çeviri'den biraz daha üstün yanları vardır. Örneğin, Google Çeviri'den çeviri sonuçlarını sadece e-posta ve Twitter aracılığı ile paylaşabilirken, Yandex Çeviri'ye e-posta, Facebook, VK gibi seçenekleriniz vardır ve bu seçeneklere ek olarak çevirinin bağlantısını kopyalama imkanınız da bulunmaktadır.

• Ekran Klavyesi: Klavyenizde herhangi bir sorun olduğunda ekran klavyesi hayati bir role sahiptir. Bu özellik hem Google Çeviri'de hem de Yandex Çeviri'de yer almaktadır.

• Dil Algılama: Bu özellik sayesinde dil seçmek için çaba sarf etmenize gerek yoktur çünkü herhangi bir metnin hangi dilde yazıldığını doğrudan öğrenebilirsiniz.

Yukarıda yer alan özelliklerin haricinde iki hizmetin birbirinden üstün olduğu birtakım özellikler vardır. Google Çeviri'nin Yandex Çeviri'den üstün olduğu özelliklere örnek olarak kelimelerin kullanım sıklığını öğrenme, kelimenin cümle içinde kullanımına örnek gösterme verilebilir. Yandex Çeviri'nin de Google Çeviri'den üstün olduğu bazı özellikleri vardır. Bu özelliklere hemen aşağıdan göz atabilirsiniz.

• Kelimelerin Kullanım Sıklığını Öğrenme: Bu özellik yalnızca Google Çeviri'de bulunmaktadır. Çevirinin yapıldığı kutunun hemen altında kelime önerilerini ve bu kelimelerin ne sıklıkla kullanıldığını öğrenebilirsiniz.

• Kelimenin Cümle İçinde Kullanımına Örnek Gösterme: Bu özellik de tıpkı kelimelerin kullanım sıklığını öğrenme özelliği gibi sadece Google Çeviri'de yer almaktadır. Bu özellik sayesinde çevirilmesini istenen kelimenin yazıldığı kutunun hemen altında kelimenin cümle içinde kullanımının bir örneğini inceleyebilirsiniz.

• Görsellerdeki Metinleri Çevirme: Google Çeviri'de bu özellik sadece mobil uygulamasında yer almaktadır ama Yandex Çeviri'nin hem web sürümünde hem de mobil sürümünde görsellerde yer alan metinler çevirilebilmektedir.

3. Desteklenen Diller

Yandex Translate bu başlık altında Google'ın çeviri hizmetinin biraz gerisinde kalmaktadır. Google Translate, Yandex Çeviri'nin sunduğu dil desteğinin biraz daha üstünde dil seçeneği sunarak Yandex Translate'in önüne geçmektedir. Yandex'in çeviri hizmetinde ortalama olarak 99 tane dil seçeneği bulunmaktadır. Google Translate'te ise ortalama olarak 103 dil seçeneği vardır.

4. Platform Desteği

Google Çeviri bu konuda biraz daha kapsamlıdır. Yandex Çeviri sadece Android, iOS ve web platformlarında yer almaktadır. Google Çeviri ise Android, iOS ve web platformlarına ek olarak masaüstü sürüme de sahiptir.

5. Karakter Sınırlaması

Yandex Çeviri'nin karakter sınırlaması kriterine baktığımız zaman Google Çeviri'den daha üstün olduğu görüyoruz. Yandex Translate çeviri yapmak isteyen kullanıcıları 10.000 karakterle sınırlarken, Google Translate ise bu karakter sınırlamasını 5.000 olarak belirlemiştir. Uzun yazıları çevirmek istiyorsanız Yandex'in çeviri hizmetini kullanmanız daha faydalı olacaktır.