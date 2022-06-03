Yandex Video Arama Nasıl Yapılır?

Yandex, video arama işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Peki, en popüler arama motorlarından bir tanesi olan Yandex’te videoları bulabilmek ve izleyebilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu yazıda başarılı arama motoru tarafından sunulan hizmetin nasıl kullanılacağını açıkladık.

Rusya merkezli Yandex 1997 yılında kuruldu ve kısa süre içerisinde dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip oldu. Rusya’nın en büyük şirketi olan Yandex navigasyon, çeviri, çevrim içi depolama, e-posta dahil olmak üzere çeşitli servisler ile hizmet veriyor.

Dünyanın en büyük arama motorlarından bir tanesi olan Yandex, Türkiye’de de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Tüm dünyada milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmette video arama servisi de bulunuyor. Video arama servisi, platformun en fazla kullanılan hizmetleri arasında yer alıyor.

Gün içerisinde yoğun olarak kullanılan arama motoruna entegre edilen video arama hizmetini çok kolay bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki, bu servisi kullanabilmek için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Hazırladığımız rehberde merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Yandex Video Arama Adımları Neler?

Yandex arama motorunu ziyaret edin.

Video butonuna basın.

Kutucuğa izlemek istediğiniz videoyu yazın.

"Bul" butonuna basın.

Tüm dünyada çok büyük bir popülerliğe sahip olan arama motorunda yer alan video arama servisini kullanabilmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. Bu adımları sırası ile uygulamanız halinde video arama işlemini gerçekleştirebilir ve istediğiniz videoyu izleyebilirsiniz.

Söz konusu servise girebilmek için ilk olarak bir web tarayıcısını açmanız gerekiyor. Web tarayıcısı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Dolayısıyla Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Vivaldi, Opera veya herhangi bir internet tarayıcısı kullanabilirsiniz. Bu sayede hizmeti kullanabilmek için yeni bir tarayıcı indirmenize gerek bırakmaz.

Tarayıcıyı açtıktan sonra Yandex isimli popüler arama motorunun sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Milyonlarca internet kullanıcısı tarafından tercih edilen arama motorunu ziyaret ettikten sonra sayfanın orta kısmında bir arama kutucuğu göreceksiniz.

Kutucuğun üzerinde Oyunlar, Haritalar, Görsel, Video, Çeviri, Browser ve Bilet isimli butonlar yer alıyor. Bu butonların arasından Video butonuna tıklamanız gerekiyor. Bu işlemi gerçekleştirmeniz hâlinde arama motoruna entegre edilen video arama hizmetine yönlendirileceksiniz.

Video arama hizmeti açıldıktan sonra sayfanın üst kısmında arama kutucuğu bulunacak. İzlemek istediğiniz videonun ismini arama kutucuğuna yazın ve hemen ardından kutucuğun sağ kısmında konumlanan "Bul" butonuna tıklayabilirsiniz.

"Bul" butonuna basmanız hâlinde aradığınız video ile alakalı sonuçlar alt kısımda liste şeklinde sıralanacaktır. Fare imlecini videoların üzerine götürebilirsiniz. Bu, videoların ön izlemesini göz atabilmenize imkân tanır.

Liste üzerinden izlemek istediğiniz videoyu bulabilir ve videonun üzerine tıklayarak izlemeye başlayabilirsiniz. Listelenen videoların sağ üst köşesinde üç nokta simgesi de mevcut. Üç nokta simgesine basmanız durumunda "Şikâyet Et" seçeneği çıkar. Bu seçenek, uygunsuz videoları şikâyet edebilmenizi sağlar.

Milyonlarca kişi tarafından gün içerisinde yoğun bir şekilde kullanılan arama motorunda yer alan video arama servisinde videoları filtreleme özelliği de mevcut. Deneyimi önemli ölçüde iyileştiren bu özellik, kullanıcıların videoları istediği şekilde filtreleyebilmesine olanak tanıyor.

Popüler servisin filtreleme özelliğini kullanabilmek için "Bul" butonunun sağ kısmında konumlanan filtre simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu butona tıkladığınız takdirde arama kutucuğunun alt kısmında üç farklı seçenek ile karşı karşıya kalacaksınız.

Filtre simgesine tıkladığınızda çıkan butonlar arasında "Herhangi bir uzunluk", "HD" ve "Yeni" yer alıyor. Videoların uzunluğunu ayarlayabilmenize imkân tanıyan "Herhangi bir uzunluk" butonuna tıklamanız hâlinde "10 dakikaya kadar", "10-65 dakika" ve "65 dakikadan uzun" seçenekleri çıkacak.

Söz konusu seçenekler sayesinde sıralanacak videoların süresini belirleyebilirsiniz. Örneğin "10 dakikaya kadar" seçeneğini seçmeniz hâlinde en fazla 10 dakika uzunluğa sahip olan videolar sıralanacaktır. İzlemek istediğiniz video süresini tek tek aramak yerine bu seçenek ile istenen süreye sahip olan videoları otomatik olarak listeleyebilirsiniz.

"10-65 dakika" seçeneğini seçmeniz hâlinde 10 ile 65 dakika arasında videolar sıralanırken "65 dakikadan uzun" seçeneğine tıkladığınız takdirde ise yalnızca 65 dakikadan daha uzun olan videoların listesini görürsünüz.

Yukarıda da belirttiğimiz üzere filtre butonuna bastığınız takdirde arama kutucuğunun altında çıkan seçenekler arasında "HD" de bulunuyor. HD butonuna tıklayarak arama sonuçlarında yalnızca HD çözünürlüğü destekleyen videoların sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle düşük çözünürlüğe sahip videolar görünmez.

"Yeni" butonu, isminden de anlaşılacağı üzere yeni yayımlanan videoların sıralanmasını sağlar. Bu sayede YouTube kanallarının son yayımladığı videoya erişebilirsiniz. Videonun üzerine tıkladığınız takdirde ise video açılacaktır. Eğer video, YouTube üzerinden yayımlanmışsa YouTube oynatıcısı üzerinden açılacaktır.

Hizmette ayrıca çeşitli modlar bulunuyor. Bu modlar arasında "Aile", "Ilımlı" ve "Korumasız" yer alıyor. Aile modunda arama sonuçlarında uygunsuz videolar gösterilmez. Video arama sekmesini kapatıp yeniden açsanız bile mod seçili kalacaktır. Ilımlı modda ise yetişkinlere yönelik videolar, sorgu bu türden kaynakları aramayı amaçlıyor ise arama sonuçlarında çıkar.

Korumasız modda ise herhangi bir filtreleme bulunmaz. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde filtreleme devre dışı kalır. Popüler arama motorunun video arama servisinde varsayılan olarak Ilımlı mod seçilidir.

Video arama servisinde farklı bir modu aktif hâle getirebilmek için sayfanın sağ üst köşesinde konumlanan tik işaretine tıklamanız gerekiyor. Tik işaretine tıklamanız hâlinde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden istediğiniz modu seçerek etkinleştirebilirsiniz.

Bu yazıda Rusya merkezli arama motoruna entegre edilen video arama servisini nasıl kullanabileceğinizi açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.