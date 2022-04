En Çok Kullanılan 10 Arama Motoru

Arama motoru nedir? En popüler arama motorları neler? İnternet kullanıcıları tarafından gün içerisinde en çok kullanılan hizmetlerin neler olduğunu merak eden kişiler için bir liste hazırladık. Hazırladığımız liste üzerinden en yüksek pazar payına sahip olan arama motorlarına göz atabilirsiniz.

Günümüzde bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve hatta akıllı televizyon üzerinden internette gezinebiliyoruz. İnternette gezinebilmek için bir web tarayıcısına girmemiz ve hemen ardından bilgi edinmek istediğimiz konu hakkında arama yapmamız gerekir.

Arama motoru denildiğinde her ne kadar akla ilk gelen isim Google olsa da Aradığımız bilgilere çok kolay ve pratik bir şekilde erişebilmemizi mümkün hale getiren pek çok arama motoru bulunuyor. Arama motorunun ne demek olduğunu ve bu alanda en sık kullanılan hizmetleri merak eden kullanıcılar için bir rehber hazırladık.

Arama Motoru Nedir?

Arama motoru, insanların internet üzerinden aradıkları bilgileri anahtar kelimeler ya da kelime öbekleri kullanarak bulmalarına yardımcı olan bir yazılım. Kullanıcılar arama yaptıktan sonra yeni bir sayfa açılır. Açılan sayfada yapılan arama ile ilgili çok fazla sayıda sonuç listelenir.

Kullanıcılar listelenen arama sonuçları içerisinden istediği internet sitelerini çok kolay bir şekilde ziyaret edebilir. Böylelikle kullanıcılar, bilgi edinmek istediği konular hakkında detaylı bilgilere erişmiş olur.

En Popüler Arama Motorları Neler?

Google

Bing

Baidu

Yahoo!

Yandex

Ask

DuckDuckGo

Naver

AOL

Seznam

Yukarıda en çok kullanılan arama motorları yer alıyor. Bu hizmetlere dair detaylı bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

1. Google

Arama motoru denildiğinde akla ilk olarak Google gelir. İnternet kullanıcıları tarafından uzun yıllardır yoğun bir şekilde kullanılan Google, dünya genelinde yüzde 92,18 oranında bir pazar payına sahip. Çok büyük bir arama motoru olan hizmet, Sergey Brin ve Larry Page tarafından kullanıma sunuldu.

Page ve Brin, 1999 yılında Google’ı Excite isimli şirkete yalnızca 750 bin dolar karşılığında satmayı teklif etti fakat o dönem internet dünyasının en popüler şirketlerinden bir tanesi olan Excite, teklifi reddederek hayatının hatasını yaptı.

Google ve ana şirketi Alphabet, günümüzde 750 milyar dolarlık bir değere sahip. Alphabet CEO’su Page, 53,5 milyar dolar tutarındaki net serveti ile dünyanın en zengin 10 kişi arasında yer alıyor. Page’i 52,1 milyar dolar net servetiyle Alphabet Başkanı Brin takip ediyor.

2. Bing

Bing, internet kullanıcılarının bilgiye erişmek için en çok tercih ettiği bir diğer arama motoru. Dünya çapında yüzde 8,04 pazar payını elinde bulunduran hizmet, Microsoft tarafından 2009 yılında kullanıma sunuldu. Türkçe dahil 40 dil desteğinin yer aldığı arama motoru, çok kolay bir kullanıma sahip.

Bing üzerinden harici klavyenin yanı sıra ister ses ister görüntü isterseniz ekran klavyesi ile arama gerçekleştirebilirsiniz. Sayfanın arka planında bir görsel yer alıyor ancak isterseniz bu görseli değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Bu işlemleri uygulamak oldukça pratik.

Sayfanın alt kısmında çeşitli haberler bulunuyor. Bu sayede arama motorunun ana sayfası üzerinden günün öne çıkan haberlerine göz atabilir, bir tık ile haberin tamamına erişebilirsiniz. Sayfanın üst kısmında ise Haritalar, Çeviri dahil birçok hizmet bulunuyor.

3. Baidu

Çin’in en büyük arama motoru olan Baidu, dünya genelinde yüzde 7,34 pazar payına sahip. Popüler hizmet, Çin’de Şubat 2019 tarihi itibarıyla yüzde 74,73 pazar payına sahipti. Google’ın Çin’de sadece yüzde 2 oranında bir pazar payına sahip olduğunu belirtelim.

2000 yılında kurulan Baidu isimli hizmetin merkezi Çin’in başkenti Pekin’de yer alıyor. Baidu, arama motorunun yanı sıra dünyanın en büyük yapay zekâ ve internet servis şirketlerinden biri olma özelliğine sahip.

4. Yahoo!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Yahoo!, dünya genelinde yüzde 3,39 pazar payına sahip. Bu oran, Yahoo’yu dünyanın en fazla kullanılan arama motorları listesinde dördüncü sırada konumlanmasını mümkün hale getiriyor.

Şirket, 1994 yılında Jerry Yang ve David Filo tarafından kuruldu. İlk etapta "Jerry and David’s Guide to the World Wide Web" yani Jerry ve David’in World Wide Web Rehberi şeklinde adlandırılan web sitesi, daha sonra "Yahoo!" olarak isimlendirildi.

Arama motorunun yanı sıra e-posta ve diğer web hizmetleri sunan şirket, 2000 yılında 125 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaştı. Google’ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, 1998 yılında Google’ı yaklaşık olarak 1 milyon dolara Yahoo’ya satmaya çalıştı fakat şirket bu teklifi reddetti.

5. Yandex

Dünya çapında yüzde 1,53 pazar payını elinde bulunduran Yandex, internet kullanıcıları arasında en fazla tercih edilen beşinci arama motoru. Rusya’daki en popüler arama motoru olan Yandex, ülkedeki internet arama trafiğinin yüzde 55’ine sahip. Arama motoru ayrıca Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’de de çok popüler.

Yandex, Google Drive benzeri bulut tabanlı depolama servisi Yandex Disk dahil olmak üzere çok sayıda hizmet sunar. Arama motorunda Rusça konuşan kullanıcılar için çok büyük bir avantaj mevcut. Bu avantaj sayesinde Yandex, arama sorgularında Rusça çekimleri anlayabilme kabiliyetine sahip.

6. Ask

En fazla kullanılan altıncı arama motoru olan Ask, dünya çapında yüzde 0,72 pazar payını elinde bulunduruyor. Garrett Gruener ve David Warthen tarafından 1996 yılında Kaliforniya’da kurulan internet sitesinin orijinal adı "Ask Jeeves" idi fakat şirket, 2006 yılında Jeeves adını çıkardı.

Ask isimli arama motorunun ana sayfasında çeşitli içerikler yer alıyor. Sayfada bulunan içerikler eğlence, kültür ve seyahat olmak üzere üçe ayrılıyor. Örneğin, eğlence kategorisine tıklayarak ilgili içeriklere göz atabilir ve tek tıklama ile içeriğin tamamına erişebilirsiniz. Ana sayfada ayrıca popüler yazılar da bulunuyor.

7. DuckDuckGo

Gizlilik ve güvenlik odaklı arama motoru denildiğinde akla ilk gelen hizmet olan DuckDuckGo, küresel pazarın yüzde 0,39’luk kısmına sahip. Verilerinin toplandığı ve depolandığına yönelik endişesi olan kullanıcıların tercih ettiği arama motoru, kişisel verileri toplamadığını ve paylaşmadığını ileri sürüyor.

DuckDuckGo’nun ana sayfası sade bir arayüze sahip. Arama işlemini gerçekleştirmek için sayfada yer alan kutucuğa konuyu yazabilir ve ardından arama butonuna tıklayabilirsiniz. Hizmet üzerinden günlük 27,4 milyon arama sorgusu gerçekleşiyor. DuckDuckGo’nun web tarayıcısına da sahip olduğunu belirtelim.

8. Naver

En popüler arama motorları neler sorusunu yanıtladığımız listenin sekizinci sırasında Naver bulunuyor. Yüzde 0,13 pazar payına sahip olan Naver, tüm dünyada en fazla kullanılan sekizinci arama motoru. Naver’ın Güney Kore’deki pazar payı ise yüzde 75 seviyesinde. Söz konusu arama motoru, çoğu kişi tarafından "Güney Kore’nin Google’ı" olarak nitelendirilir.

Naver, 1999 yılında Güney Kore’de eski Samsung çalışanları tarafından kuruldu. Güney Kore'nin kendi arama motoruna sahip ilk internet portalı olma özelliğine sahip olan şirket, çeşitli hizmetler yer alıyor. Naver her ne kadar Güney Kore’da çok popüler olsa da yakın gelecekte küresel alanda büyümesi pek olası görünmüyor.

9. AOL

İlk olarak 1985 yılında ortaya çıkan ve bir dönem çok büyük bir popülerliğe sahip olan AOL, Google gibi yeni rakiplerin pazara giriş yapması ile beraber internet üzerindeki hakimiyetini kaybetti. Arama motoru günümüzde küresel pazarda yüzde 0,06 oranında bir payı elinde bulunduruyor.

AOL, arama motoru tarafında rekabet edememesi sonucunda bazı çevrim içi medya şirketlerini bünyesine kattı. AOL, 2010 yılında TechCrunch’ı 25 milyon dolara, 2011 yılında ise The Huffington Post’u 315 milyon dolar karşılığında satın aldı. Şirket daha birçok tanınmış internet sitesinin satın alımını gerçekleştirdi.

Verizon Communications, 2015 yılında AOL isimli şirketi 4,4 milyar dolar karşılığında satın aldı. Söz konusu arama motoru günümüzde hâlâ hizmet veriyor.

10. Seznam

Dünya çapında yüzde 0,05 oranında pazar payına sahip olan Seznam, internet kullanıcıları arasında en fazla tercih edilen arama motorları listesinin son sırasında yer alıyor. Söz konusu arama motoru, Çek Cumhuriyeti’nde oldukça büyük bir popülerliğe sahip.

Google, Çek Cumhuriyeti‘ndeki pazar payının yüzde 84’ünü elinde tutarken Seznam ise ülkedeki pazar payının yüzde 16’sına sahip. Seznam, 1996 yılında Ivo Lukačovič tarafından Prag’da kuruldu. İlk etapta basit bir arama motoru olarak hizmet vermeye başlayan şirket, daha sonra hava durumu ve haritalar gibi çeşitli hizmetler sunmaya başladı.

Bu yazı ile Arama motoru nedir ve en Popüler arama motorları neler sorularını yanıtladık. Konuya ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.