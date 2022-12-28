Son dönemlerde popüler olan yapay zeka gelecek için birçok şey vaat ediyor. Özellikle kod yazmak, metin yazmak, video yapmak, ses yapmak veya görsel oluşturmak gibi birçok şey gerçekleştirebilen yapay zeka, aynı zamanda geleceği de tahmin etmesi için çabalanıyor. Biz de sizler için son dönemlerde popüler olan yapay zekaya video yaptırmak nasıl olur Meraklılar için cevapladık gelin birlikte yapay zeka video oluşturmayı öğrenelim?

Yapay Zekaya Video Yaptırmak

invideo.io web sitesine gidin.

web sitesine gidin. Üyelik oluşturun.

Metinden video seçeneğine tıklayın.

Önerilen şablonlardan birini seçin.

Şablonu istediğiniz boyutta ayarlayın.

Şablon kullan seçeneğine tıklayın.

Metninizi ilgili kısma yazın ya da yapıştırın.

Sahneler oluştur seçeneğine tıklayın.

Bir süre video'nun oluşturulmasını bekleyin.

Yapay zeka video editör seçeneği açılacaktır.

Video'nuzu istediğiniz gibi editleyebilirsiniz.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra yapay zekaya video oluşturmuş olacak ve yapay zeka video editörü ile istediğiniz gibi videonuzu değiştirebileceksiniz. Ayrıca yapay zekanın oluşturduğu videoya arka plan değiştirebilir ses ekleyebilirsiniz veya şablonlar koyabilirsiniz.

Yapay zekaya yaptırdığınız videolar ile YouTube üzerinden kanal açabilir ve bu şekilde para kazanabilirsiniz. Üstelik yapay zeka ile birçok videoyu hızlı bir şekilde yapabilir ve kanalınızı büyütebilirsiniz. Son olarak sadece YouTube değil TikTok, Instagram gibi platformları da yapay zeka videosu yaptırabilir ve paylaşabilirsiniz.

Eğer yapay zekaya metin üretirmek istiyorsanız yani yapacağınız videoda bir metin bulunmasını istiyorsanız yapmanız gereken şeylerden biri de CHATGBT kullanarak yapay zeka ile metin oluşturmak.

Bunun için CHATGBT nedir, nasıl kullanılır? Adlı yazımıza göz atabilirsiniz. Son olarak yapay zeka video sitesini ücretsiz bir şekilde deneyebilir ancak videonuzu indirmek isterseniz belli bir miktarda ücret ödemeniz gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu yazımızda yapay zeka video nasıl yaptırılır? Yapay zekaya video yaptırma işlemlerini adım adım sizler için anlattık. Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Ayrıca yapay zeka girdiğiniz kelimelerle görsel çiziyor. Adlı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.