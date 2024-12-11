Yapay Zeka Destekli Not Alma Aracı NotebooKLM Nasıl Kullanılır?

Günümüzde yapay zeka sayesinde birçok alanda olduğu gibi not alma gibi eylemlerde kolaylaşıyor. Kağıt, kalem vb. geleneksel yöntemlerin yanında çeşitli yapay zeka araçları geliştiriliyor. Bu yapay zeka aracına örnek olarak Google’ın 2023 yılındaki I/O etkinliğinde Project Tailwind adıyla tanıtılan NotebooKLM’i örnek verebiliriz. Biz de bu rehberde ülkemizde dahil olmak üzere 200’ün üzerinde dilde ve 108’den fazla dilde kullanılan NotebooKLM yapay zeka destekli not alma aracından bahsedeceğiz.

NotebooKLM Özellikleri Nelerdir?

Google’ın yapay zeka destekli aracı NotebooKLM, sıradan bir not defteri değil. Bu yapay zeka aracı; Google Drive, Google Dokumanlar üzerindeki PDF’leri, metin dosyaları, belgeleri ve web sitelerindeki içerikleri analiz ediyor. Analiz sonucunda soruları cevaplama, yaratıcı yazılar yazma, bilgileri özetleme ve fikirler üretme imkanı sunuyor. NotebooKLM sayesinde kullanıcılar, notlarını daha verimli ve yararlı hale getirebilir.

Çok yönlü bir araç olan NotebooKLM özellikleri şu şekilde sıralanabilir;

Belgelerin kısa özetlerinin oluşturulmasını sağlayarak bilgilerin anlaşılma oranını yükseltir.

Uzun, karışık metinleri kısaltıp akabinde içerikle ilgili önemli sorular ve konular oluşturuyor.

Videoları senaryoya dönüştürebiliyor.

Öğrencilerin haftalık ders notlarını özetler.

Belli başlı konularda hızlıca bilgiye ulaşmak için derinlemesine açıklamalarda oluşturur.

NotebooKLM Nasıl Kullanılır?

NotebooKLM’in kullanımı için takip edilecek adımları şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak NotebooKLM web sitesine giriş yapılır.

Google hesabından oturum açılır.

Ana sayfada yer alan “Yeni Not Defteri” butonuna tıklanır. Buradan not defteri isimlendirilir.

Google Drive ve Google Dokümanlar’daki belgeler araca yüklenir. Aynı zamanda bir web sitesindeki içerikte yüklenebiliyor. Bunun için web sitesinin URL’si araca eklenir. NotebooKLM tarafından web sitenin içeriği analiz edilir akabinde de not defterine eklenir.

Yapay zeka aracına içerikler yüklendikten sonra içeriklerle ilgili sorular sorulabilir. NotebooKLM’de kullanıcıların sorduğu soruları yanıtlar.

Oluşturulan not defterlerinde düzenleme, yeniden adlandırma ya da silme gibi işlemler yapılabilir. Aynı zamanda araçla oluşturulan not defterlerini başkalarıyla paylaşmakta mümkün.

Yalnız NotebooKLM’den net ve faydalı şekilde yanıtlar alabilmek için yüklenilen içeriklerin hem düzenli hem de açık olması gerekiyor.

NotebooKLM Avantajları Neler?

Yapay zeka destekli not alma aracı NotebooKLM avantajları şu şekilde sıralanabilir;

NotebooKLM, yalnız kullanıcının yüklediği belgeleri analiz eder. Dolayısıyla NotebooKLM için özel öğrenme deneyimi sunduğu söylenilebilir. Kullanıcının çalışma şekli ve notlarına göre kişiselleştirilmiş bilgiler hazırlar.

Yapay zeka aracına yüklenen tüm içerikler analiz edilir ve düzenlenir. Böylelikle aranılan bilgiye daha kolay ve hızlı ulaşılır. İstenilen bilgiye hızlıca ulaşabilmek için hem anahtar kelimeler hem de sorulardan yararlanılabilir.

Uzun metinlerin okunup akabinde önemli yerlerinin not alınması çok zaman alıcıdır. NotebooK bu zaman alıcı görevleri kullanıcının yerine yapar. Kullanıcının bu sayede zamandan tasarruf etmesi sağlanır.

Google’ın not alma yapay zeka aracı, yaratıcılığın geliştirilmesine de yardımcı oluyor. Yeni fikirler üretme noktasında da öne çıkıyor.

Araç metin dosyaları, PDF, web siteleri gibi çeşitli formatları destekliyor. Tüm notların tek platform üzerinde toplanmasını sağlar.

NotebooKLM Ücretli mi?

NotebooKLM, ücretsiz bir yapay zeka aracıdır. Google, NotebooKLM’i geniş kitlelere ulaştırmak için ücretsiz olarak sundu. Ayrıca Google’ın ücretsiz olarak sunmasının diğer bir amacıysa kullanıcı geri bildirimlerini geliştirmektir.

İlerleyen zamanlarda Google, abonelik modeli ya da ücretli sürüm şekline aracı getirebilir. Ancak henüz bu konuyla ilgili böyle bir gelişme yok.