PDF'lerle Konuşturan UPDF'ten Tamindir Takipçilerine %73 İndirim

İş ve eğitim hayatının olmazsa olmazlarından PDF dosyaları her ne kadar kullanışlı olsa da kullanıcılar bazen kendini yüzlerce sayfa içinde kaybolmuş hâlde bulabiliyor. Neyse ki gelişmiş özelliklerle bir PDF programından fazlasını sunan UPDF, yapay zeka desteği sunarak kullanıcıların sayfalarla bakışma derdinden kurtarıp zaman kaybına da son veriyor.

Mevcut en kullanışlı PDF düzenleme hizmeti olan UPDF'in kullanıcılara sunmaya başladığı yapay zeka araçları, verimliliği üst düzeye çıkarıyor. Öyle ki normalde dakikalar hatta saatler sürebilecek bir incelemeyi çok kısa bir süre içinde çıkardığı özet sayesinde inanılmaz kolay bir hâle getiriyor.

Hizmetin kullanıcılara sunduğu tek özellik elbette bununla sınırlı değil. UPDF PDF düzenleyicisinin daha keşfedilecek çok fazla özelliği var ve bu yazıda hepsini sizinle paylaşacağız.

UPDF Nedir? Yapay Zeka Özellikleri ile Neler Yapılabilir?

UPDF, PDF dosyalarını açmak, düzenlemek, açıklama eklemek, başka bir formata dönüştürmek, farklı bir dile çevirmek, OCR desteği sayesinde seçilebilir olmayan karakterleri seçilebilir hâle getirmek ve çok daha fazlasını yapabilmek için gerekli araç ve seçenekleri sunan, yapay zekâ destekli bir PDF düzenleme programıdır.

UPDF, yapay zeka özellikleri ile son derece zengin bir araçtır. Kullanıcılar, UPDF'in sunduğu yapay zeka araçları sayesinde şunları yapabilir:

Okuması saatler sürecek PDF'leri saniyeler içinde özetleyebilir.

PDF dosyasının içeriği hakkında yüzeysel bir bilgi alabilir.

Konuyu daha iyi anlamaya yardımcı olmak için örnekler de kullanarak derinlemesine bir açıklama alabilir.

Sorular sorabilir, PDF içeriğinden yola çıkarak hazırlanan cevaplar alabilir.

PDF içeriğini farklı bir dile çevirebilir.

Sayfa sayısı ne kadar olursa olsun, herhangi bir PDF dosyasının saniyeler içinde özetlenebilmesi her kullanıcının ihtiyaç duyacağı bir özelliktir. Öte yandan okumaya çalıştığınız fakat belgenin yazıldığı dili bilmediğiniz için önünüzde oluşan engeli tek bir dokunuşla kaldırması da oldukça etkileyicidir.

UPDF'in Ana Özellikleri Neler?

PDF düzenleme : PDF belgelerini Word belgesini düzenlemeye benzer şekilde düzenlemenize olanak tanır. Yazı tipi, boyutu gibi biçimlendirmeler korunurken PDF'te dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz.

: PDF belgelerini Word belgesini düzenlemeye benzer şekilde düzenlemenize olanak tanır. Yazı tipi, boyutu gibi biçimlendirmeler korunurken PDF'te dilediğiniz gibi değişiklik yapabilirsiniz. PDF okuma ve açıklama ekleme : Belgenin ne kadar karmaşık olduğu fark etmeksizin herhangi bir cihazda zahmetsizce açabilir, görüntüleyebilir ve okuyabilirsiniz. Metni vurgulamak, not eklemek, düzeltmeler yapmak, imza eklemek, çizim yapmak gibi amaçlarla da kullanabilirsiniz.

: Belgenin ne kadar karmaşık olduğu fark etmeksizin herhangi bir cihazda zahmetsizce açabilir, görüntüleyebilir ve okuyabilirsiniz. Metni vurgulamak, not eklemek, düzeltmeler yapmak, imza eklemek, çizim yapmak gibi amaçlarla da kullanabilirsiniz. PDF dönüştürme : Bir dosyayı PDF'ten başka bir formata hızlıca dönüştürebilirsiniz. Bu format Word, Excel, PowerPoint gibi formatlar olabilir. Üstelik dönüştürme işlemi tamamen yüksek kaliteli olacak şekilde gerçekleşiyor.

: Bir dosyayı PDF'ten başka bir formata hızlıca dönüştürebilirsiniz. Bu format Word, Excel, PowerPoint gibi formatlar olabilir. Üstelik dönüştürme işlemi tamamen yüksek kaliteli olacak şekilde gerçekleşiyor. OCR desteği: Daha önce hiç metin seçilemeyen PDF'lere denk geldiniz mi? Bunlar epey sinir bozucu olabiliyor. Neyse ki UPDF, rekabette açık ara önde olmak için yapay zeka destekli OCR özelliği sunuyor. Son derece doğru çalışan UPDF'in karakter tanımlayıcısı ile bu tür dosyalar artık sizin için bir sorun olmaktan çıkabilir.

UPDF'i Bu Kadar Harika Yapan Nedir?

UPDF'in öne çıkan özelliği yapay zeka entegrasyonudur. ChatGPT harika bir hizmettir ama tek başına kullanım alanı sınırlıdır. UPDF ise yapay zekayı doğrudan programa entegre ederek bazı harika özelliklere erişme imkânı sağlar.

Bu özellikler şu şekildedir:

1. PDF Özetleme

İster akademik makale ister kitap ister ders notları olsun, büyük bir belgeyi okumak söz konusu olduğunda yapay zeka hızlıca özet çıkararak süreci daha da hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

2. Önemli Kısımları Çıkarma

UPDF, metni bütün olarak daha iyi anlamanızı sağlamak için belgenin tamamını inceleyebilir ve önemli kısımları bir bütün hâlinde seçip size sunabilir. Üstelik bunu diğer yapay zeka entegreli PDF düzenleyicilerinin yapamayacağı şekilde yorumlamasına olanak tanıyan grafikli özet gibi özelliklerle yapar.

3. PDF Açıklama

Belgenin bir bölümünü ya da genelini size anlaşılması kolay terimlerle açıklayabilir. Bu, komplike cümlelerden grafiklere, tablolardan karmaşık verilere kadar herhangi bir şey olabilir.

4. PDF'i Başka Dile Çevirme

UPDF, yapay zekanın gücünü kullanarak tek bir butonla PDF'i başka bir dile çevirmeyi mümkün hâle getiriyor.

5. PDF ile Konuşma

Bu ilk bakışta biraz garip gelebilir ama UPDF tam olarak bunu yapmanızı sağlıyor. Programın sunduğu bu araç, size doğrudan PDF ile konuşma fırsatı veriyor. Kafa karıştırıcı bir kısım mı var? Ona anlamadığınız kısımları sorabilirsiniz.

UPDF'in Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Şık ve kullanıcı dostu bir arayüz

Uygun maliyetli

Çapraz platform desteği ile Windows, macOS, iOS ve Android'de kullanılabilir.

Bir hesap ile 4 cihaza kadar kullanım imkânı

Hafif Programın sunduğu yapay zeka özelliklerinden yararlanmak isterseniz Tamindir takipçilerine özel %73 indirim fırsatını kaçırmayın.