Dolandırıcıların Yeni Silahı Yapay Zeka Ses Kopyalama Nedir? Nasıl Fark Edilir?

Dolandırıcılar tarafından maalesef yeni bir yöntem keşfedildi. Bu yöntemde yapay zekanın yardımıyla sesler korkutucu şekilde kopyalanıyor. Ses klonlama olarak da isimlendirilen bu durumda seslerin dijital kopyası oluşturuluyor. Bunun yanı sıra kişinin konuşma şeklini de taklit edebiliyor.

Biz de bu rehberde insanlar için tehlike oluşturan dolandırıcılık gibi durumlarda kullanılan yapay zeka ses kopyalama ile ilgili bir rehber hazırladık.

Yapay Zeka Ses Kopyalama Teknolojisi Nasıl Çalışıyor?

Yapay zeka ses klonlama teknolojisi, kişilere ait seslerin dijital kopyasını oluşturur. Daha sonra dijital kopyası oluşturulan sesler, çeşitli konuşma yazılımları ve gelişmiş algoritmalarla işlenir.

Karışık bir süreç olan ses kopyalama işlemleri sonucunda orijinal sesle klonlanan sesin ayırt edilmesi zorlaşır. Yapay zeka ses kopyalama teknolojisi tam olarak şöyle çalışır:

1. Ses Örnekleri Toplama

Ses kopyalama için öncelikle kişiden ses örnekleri alınır. Yapay zeka teknolojileri kişinin sesini farklı farklı tonlarda kaydeder. Çok gelişmiş olan bazı ses kopyalama yazılımlarında yüksek kalitede mikrofonlar kullanılarak kişiden bazı cümle ve ifadelerden oluşan ses örnekleri alınır. Böylelikle kişinin klonlanan sesinin gerçeğinden ayırt edilmesi çok zorlaşır.

2. Makine Algoritmaları ile Ses Verilerini İşleme

Ses örneklerinin kopyalanmasının ardından makine öğrenimi algoritmalarıyla şu analizler yapılır;

Ses tonu,

Ses perdesi,

Kişinin kelimeleri söyleme hızı,

Kişinin cümleleri kurup söyleme hızı,

Makine öğrenimi algoritmaları yukarıda sıralanan noktaları analiz ederek kopyalanacak sese üzüntü, heyecan, mutluluk ve neşe gibi duygular ekler. Böylelikle sese duygusal nüanslar eklenmiş olur. Yalnız bu noktada sentez tekniklerinden de yararlanılır.

3. Konuşmaların Sentezini Yapma

Ses kopyalama işleminde mutlaka konuşmaların sentezi de yapılmalıdır. Konuşma sentezi sayesinde klonlanacak sesten bir cümle örnek alınarak analiz edilir.

4. Ses Kopyasının Oluşturulması

Yapay zeka ses kopyalama sürecinin son aşamasında analizi yapılan sesin verileri sentez algoritmalarıyla birleştirilir. Bu aşamada özellikle ses tonu, konuşma kalıpları vb. durumlardan yararlanılır. Tüm bu aşamaların ardından sesin kopyası oluşturulur.

Yapay Zeka Ses Kopyalama Nasıl Fark Edilir?

Yapay zeka ses kopyalama işleminin ispat edilmesi zor gibi görünebilir. Ancak bazı noktalara dikkat edildiği takdirde sesin kopya olup olmadığı anlaşılabilir.

Ses klonlama işleminin olup olmadığını anlamak için kişinin konuşmasının aktarmak istediği duyguyla bağlantısına bakılmalıdır. Aktarılmak istenen düşünce konuşulan sözlere ve ses tonuna uyumlu değilse o zaman ses kopyalanmış olabilir.

Kişi, her zamanki konuşma tarzıyla konuşmuyorsa büyük ihtimalle ses kopyalanmıştır. Sesin kopyalandığını gösteren belirtiler arasında cümlelerin yapısıyla birbirine bağlanış şeklindeki uyumsuzlukta yer alıyor.

Kişinin daha önceki konuşmalarıyla şimdiki konuşmasında tutarsızlık olması da ses kopyası olabileceğini düşündürür. Kişide şu noktalarda görülüyorsa yapay zeka ses kopyalama yapılmış olabilir;