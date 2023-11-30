Yargı Dizisi Konusu Nedir? Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Türk televizyonunun sevilen dizilerinden olan ‘Yargı’ artık dünya çapında tanınıyor. Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği dizi, ilk çıktığı günden beri seyirciyi ekrana kitlemeyi başarıyor.

Güçlü hikâyesi, profesyonel oyuncuları ve başta adalet olmak üzere insan hayatına dair ele aldığı temel ilkeler ile ön plana çıkan dizi, uluslararası Emmy ödülünü kazandı.

Bu yazımızda Yargı dizisinin konusu, oyuncuları ve dünya çapında yakaladığı başarıyı kaleme alıyoruz. İşte, dizi hakkındaki tüm detaylar!

Yargı Dizisi Konusu Nedir?

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz’in paylaştığı dizide başarılı oyuncuların canlandırdığı ana karakterlerin adı Ilgaz ve Ceylin. Ilgaz, soğukkanlı ve başarılı bir savcı olarak karşımıza çıkıyor.

Ceylin ise tuttuğunu koparan cevval bir avukat. Ilgaz ve Ceylin’in hikâyesi bir cinayet vakası ile kesişiyor. Birlikte çözmeleri gereken bu vaka her ikisinin hayatında da dönüm noktası haline geliyor.

Son derece dürüst bir savcı olarak tanıdığımız Ilgaz, kuralcı ve başarılı bir karakter. Babasının öğretilerine sadık bir hayat sürüyor. Ceylin ise babasının haksız yere hapse girmesi nedeniyle isyânkar ve sınır tanımaz bir yapıya sahip.

Bu iki karakter bir cinayet dosyasında birlikte çalışmak durumunda kalıyor. Dosyanın ardındaki sırlar her ikisinin de ailesi ile ilişkili gizemli olayları içeriyor. Ilgaz ve Ceylin’in işlerindeki profesyonelliğinin yanı sıra karakterlerindeki zıtlıklar dizide ön plana çıkıyor.

Ilgaz, her ne kadar işinde soğukkanlı ve prensipli bir tutum sergilese de ailesine korumacı ve sevgi dolu bir yaklaşım benimsiyor. Erkek kardeşi Çınar ile ilişkisi bir türlü rayına oturmazken kız kardeşi Defne ile oldukça sıcak ve duygusal bir ilişkisi var.

Ceylin ise babası Zafer’in hapse girdiği dönemde ekstra sorumluluk alarak ailenin bütün yükünü üstlenmiş. Kız kardeşi İnci onun için çok değerli. Ceylin’in adaleti sağlamak uğruna yapamayacağı bir şey yok diyebiliriz.

**Spoiler içerir** Çoğu kişinin tahmin edebileceği gibi iş gereği yolları kesişen bu ikili bir süre sonra birbirine aşık oluyor. Evlilik serüvenleri oldukça sancılı. Seyirciler birçok kez nikah masasına oturmak durumunda kalan ikilinin sonunda aile saadeti yaşamasını istiyor.

Adalet kavramını sorgulatan ve hukuk sisteminin zorluklarını anlatan yapımda karakterlerin iç dünyalarında yaşadığı mücadeleler de seyirciyi derinden etkilemeyi başarıyor.

Şu anda 3.sezonu yayınlanmakta olan dizinin ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştı. 34 bölümlük ilk sezonun ardından 18 Eylül 2022’de ikinci sezon yayına girdi. İlk bölümden beri Pazar akşamları 20:00’da ekrana gelen dizinin 3.sezonu ise 24 Eylül 2023’te başladı.

Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları’nın yönettiği dizinin senaryosu Sema Ergenekon’a ait.

Yargı Dizisi Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Altın Kelebek Ödülleri’nde farklı kategorilerde birçok ödül alan dizinin başarısı bununla da sınırlı kalmıyor. 2023 yılında düzenlenen 51. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Telenovela’ ödülü Türk yapımı Yargı dizisinin oluyor.

Uluslararası arenada alınan bu ödül ülkemiz için bir gurur. Bu yapımda emeği geçen ve dizide aktif bir şekilde rol alan başlıca isimler ise şu şekilde:

Kaan Urgancıoğlu – Ilgaz Kaya

Pınar Deniz – Ceylin Erguvan

Hüseyin Avni Danyal – Metin Kaya

Uğur Polat – Yekta Tilmen

Zeyno Eracar – Gül Erguvan

Uğur Aslan – Eren Duman

Pınar Çağlar Gençtürk – Aylin Erguvan Yılmaz

Arda Anarat – Çınar Kaya

Nilgün Türksever – Laçin Tilmen

Cezmi Baskın – Merdan Kaya

Ali Seçkiner Alıcı – Zafer Erguvan

Onur Durmaz – Engin Tilmen

Ece Yüksel – İnci Erguvan

Mehmet Yılmaz Ak – Pars Seçkin

Dizide Onur Durmaz’ın canlandırdığı Engin Tilmen de bir avukat. Kendisi Ceylin’in en iyi dostu. Babası Yekta ile çatışma halinde. Zeyno Eracar’ın oynadığı Gül Erguvan, Ceylin’in annesi.

Manipülatif huylara sahip bir ev hanımı olarak karşımıza çıkıyor. Kendisini sürekli hastaymış gibi gösteriyor. Ceylin’in ablası olan Aylin ile ilişkisi diğer çocuklarıyla ilişkisine kıyasla daha iyi.

Yekta, Tilmen Hukuk’un kurucusu. Kirli işlere bulaşmış çeşitli firmaları aklamasıyla ün kazanmış. Paranın her şeyi çözebileceğine inanan bir karakter.

Zafer Erguvan, Ceylin’in babası. Esas mesleği gemi kaptanlığı olsa da hapis süreci nedeniyle bu işi bırakmış. Aktif olarak balıkçılıkla geçimini sağlıyor. Ceylin ile aralarında oldukça güçlü bir bağ var.

Aylin Erguvan, Ceylin’in ablası rolünde. Arda Anarat ise Ilgaz’ın erkek kardeşini canlandırıyor. Dizideki adı: Çınar Kaya. Ailesinin sorunlu çocuğu olarak tanımlanıyor. Uyuşturucu satışı, adam yaralama gibi suçlara karışmış. Babası ve ağabeyi ile sürekli sorunlar yaşıyor. Kız kardeşi Defne ile arası iyi.

Ilgaz’ın en yakın dostu Eren, komiser olarak görev alıyor. Ailesine bağlı, eğlenceli ve profesyonel bir polis memuru. İnci Erguvan, Ceylin’in küçük kardeşi. Üniversite öğrencisi olan İnci babasız büyüdüğü için Ceylin’e oldukça düşkün. Ablasını rol model olarak görüyor.

Metin Kaya, Ilgaz’ın babası. Cinayet bölümünde emniyet büro amiri olarak çalışıyor. Son derece dürüst ve saygı duyulan bir karakter. Ilgaz ile arası oldukça iyi olmasına rağmen küçük oğlu Çınar ile sürekli sorun yaşıyor.

Pars Seçkin, Ilgaz’ın rakibi olarak düşünebileceğimiz, kendisi ile aynı yerde görev yapan bir savcı. Ilgaz’ın eski nişanlısının da ağabeyi. Ilgaz, kendisine karşı herhangi bir çekişme ve rekabet hissine sahip gibi gözükmüyor ancak Pars için aynı durumun geçerli olduğunu söyleyemeyeceğiz. Bir yandan Ceylin’e ilgisi olduğu da hissediliyor.