Yeni Akıllı Telefon Aldığınızda Yapmanız Gerekenler! - Teknoloji sürekli olarak gelişirken akıllı telefonlar da bu gelişime ayak uyduruyor. Bu noktada birkaç yıl önce satın aldığınız bir akıllı telefon artık ihtiyaçlarınızı karşılamıyor olabilir ve gözünüzü yeni modellere dikmiş olabilirsiniz. Peki yeni bir telefon aldığınızda ne yapmalısınız?

Yeni Akıllı Telefon Aldığınızda Ne Yapmalısınız?

Günümüzde akıllı telefonların yüksek fiyatlarını göz önüne aldığımızda yeni akıllı telefonunuz için muhtemelen oldukça yüksek fiyatlar ödediniz ve bu cihazdan tam verim ile faydalanmak istiyorsunuz. Peki ama yeni bir cihaz satın aldıktan sonra neler yapmalısınız?

1- Sistem Güncellemelerini Kontrol Edin

Öncelikli olarak aldığınız telefonun kutusunu açın ve uygun bir yazılım güncellemesi olup olmadığına bakın. Yayınlanan güncellemeler hem hata düzeltmeler, hem performans iyileştirmeleri hem de yeni özellikler getirebilir. Bu nedenle her zaman güncel olduğunuzdan emin olun.

2- Kılıf ve Ekran Koruyucu Alın

Binlerce lira ödediğiniz akıllı telefonunuzun başına bir şey gelmesini istemezsiniz değil mi? Bu nedenle kutudan çıkarttığınız ilk andan itibaren bir adet ekran koruyucu ve bir adet de kılıf almayı ihmal etmeyin. Böylece talihsiz kazalara karşı riskleri azaltmış olacaksınız.

3- Eski Verilerinizi Aktarın

Üstteki maddeleri bir kenara koyduktan sonra eski telefonunuzda yer alan fotoğrafları, videoları, uygulamaları, kişileri ve müzikleri yeni akıllı telefonunuza aktarmayı unutmayın. Bunu çeşitli araçlarla ya da bulut depolama servisleri ile kolayca yapabilirsiniz.

4- Güvenliği Sağlayın

Bir üst maddeden de fark ettiğiniz üzere akıllı telefonlarımızda pek çok kişisel verimiz yer alıyor. Bu nedenle onları güvende tutmak hiç olmadığı kadar önemli. Cihazınızın imkan sunduğu özellikler doğrultusunda yüz tanıma, parmak izi tanıma ve şifre önlemlerini almayı unutmayın.

5- Gereksiz Uygulamalardan Kurtulun

Pek çok akıllı telefon hiçbir zaman kullanmayabileceğiniz pek çok uygulama ile birlikte kutudan çıkar. Gerekli adımları tamamladıktan sonra serüvenimize bu uygulamaları tespit edip kaldırarak devam edin. Böylece depolama kapasiteniz gereksiz uygulamalarca işgal edilmemiş olacak.

Tüm bu adımlardan sonra yeni akıllı telefonunuzu kullanmaya hazırsınız. Aklınızda bataryamı ne kadar şarj etmem gerek gibi sorular varsa ve bunlarla ilgili garip bilgiler görüyorsanız, doğruları anlattığımız yazımıza hemen yukarıda yer alan bağlantıdan ulaşmanız mümkün.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.