Günlük hayatımızda kullandığımız dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler, akıllı saatler ya da benzeri pek çok ürün dahili batarya ile birlikte geliyor. Bu kadar cihaza güç veren batarya teknolojisi, ne yazık ki diğer teknolojiler kadar hızlı bir şekilde gelişemedi. Öte taraftan bataryalar hakkında konu açıldığında yanlış bir bilgi ile karşılaşmamak neredeyse imkansız. Bu listemizde bataryalar hakkında yanlış bilinen efsaneler ve doğruları ile karşınızdayız.

Bataryalar Hakkında Yanlış Bilinenler ve Doğruları

Bu yanlış bilgi silsilesinin önemli bir kısmı eski batarya teknolojilerinden kaynaklanıyor. Geçmişte doğru olan şeyler, bugün doğru olmayabilir. Örneğin eski nikel bataryaların tamamen boşaltılması gerekir ancak modern lityum bataryalarda buna gereksinim duyulmaz.

Yanlış 1- Sık Sık Boşaltın, Tamamen Doldurmayın

Eski nesil bataryaların hafıza etkisi olarak adlandırılan garip bir sistemi vardı ve kapasitelerini koruyabilmek için tamamen boşaltmanız gerekiyordu. Yani batarya tam bitmeden şarj etmek, onlar için zararlıydı. Söz konusu şey modern nesil lityum bataryalar olduğunda buna gerek yok ve hatta tamamen boşaltmak bataryanıza zarar dahi verebilir. Lityum bataryalarda genel tavsiye yüzde 20 altına düşmemesidir.

Doğrusu: Bataryayı boşaltmak doğru değildir.

Yanlış 2- Bataryanın Soğukta Kalması Yararlıdır

Sıcaklık, bataryanın kapasitesini azaltabilir ve zamanla onu yıpratabilir. Aynı şey, soğuk ortamlarda da geçerlidir. Bazı yerlerde kasanın soğuk, ama gerçekten soğuk, ortamlarda bekletilmesine yönelik çeşitli tavsiyeler var. Tıpkı aşırı sıcak gibi aşırı soğuk da bataryanın sağlığı açısından zararlı bir koşuldur ve bunlardan kaçınmanız gerekir.

Doğrusu: Ne sıcak ne de soğuk iyi değildir. Bataryaları oda sıcaklığında barındırın.

Yanlış 3- Bataryayı Boşaltıp Saklayın

Eğer yakın zamanda kullanmayacağınız bir bataryayı cihazdan ayırıp ya da cihazı kapatıp saklayacaksanız, çeşitli yerlerde tamamen boşaltıp saklamanız tavsiye edilecektir. Öte taraftan saklamayı ne tamamen boş ne de tamamen dolu şekilde yapmalısınız. En uygun saklama yöntemi, yüzde 50 şarj ile yapılandır.

Doğrusu: Saklamadan önce tam boşaltmayın ya da tam doldurmayın. Yüzde 50 seviyesinde bırakın.

Yanlış 4- Bataryaları Sürekli Şarja Maruz Bırakmayın

Örneğin dizüstü bilgisayarınızı sürekli şarjda bırakıyorsanız, bunun yanlış olduğunu iddia eden bazı tavsiyeler göreceksiniz. Doğrusu şöyle ki yeni nesil bataryalar, tamamen dolduğu andan itibaren şarj alımını keser. Bu nedenle bilgisayarınızı sürekli olarak şarjda bırakabilirsiniz. Bu konuyu daha ayrıntılı incelemek için aşağıdaki bağlantımıza göz atabilirsiniz.

Doğrusu: Sürekli şarja maruz bırakmak o kadar kötü değildir.

Peki siz bu rehberde yer alan bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin duyduğunuz garip ve endişe verici batarya söylentileri ve tavsiyeleri var mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.