Yeni Citroen C3 Aircross Özellikleri ve Fiyatı

Yakın bir gelecekte Türkiye’de yollarda göreceğimiz Citroen imzalı yeni C3 Aircross heyecanla bekleniyor. Aracın sahip olduğu özellikler ve satış fiyatına ilişkin detaylar otomobil almayı düşünenlerin merak ettiği başlıca konular arasında yer alıyor.

Yeni Citroen C3, önceki sürümlerle benzer özelliklere mi sahip olacak? Motor ve tasarım anlamında ne gibi farklılıklar bizi bekliyor? Bu yazımızda yenilenen Citroen C3 Aircross ile ilgili detayları kaleme alıyoruz. İşte, yeni nesil otomobilin özellikleri ve fiyatı!

Citroen C3 Aircross Özellikleri

B-SUV kategorisinde sıralanan bu otomobil yeni bir elektrikli versiyon seçeneği ile geliyor.

83 kW yani 113 beygir güç üretebilen bir motora ev sahipliği yapan aracın batarya kapasitesi ise 44 kWsa olarak belirtiliyor.

300 km’yi aşkın menzil sunması beklenen yeni C3 Aircross’un maksimum hız değeri ise 145 km/saat olacak.

Şehir içi trafikte aktif bir şekilde kullanabileceğiniz araçta hibrit veya tamamen elektrikli motor seçeneklerinden dilediğinizi seçme şansınız var.

Aracın uzunluğu bu modelde 4.39 metre olacak. İç tasarımının önceki sürümlere göre daha geniş olacağı bu sayede kullanışlı bir iç mekân sunacağı belirtiliyor.

Hatchback C3 ile tasarım açısından benzer özelliklere sahip olan aracın fiyatı ise rekabetçi bir aralıkta yer alacak.

Aracın arka tasarımında aydınlatmalar arasında plastik bar kullanılıyor ve bu barın ortasında markanın logosuna yer veriliyor. Barın altında kalan kısımda ise ‘aircross’ ibaresine yer verilmiş.

Yeni Citroen C3 Aircross Fiyatı

Citroen’nin yani C3 Aircross modelinin 2024 yılının sonlarında Türkiye’de satışa çıkması planlanıyor. Tercih edilen donanım paketine göre aracın saıtş fiyatı için farklı seçenekler sunulacak. Aracın tasarımı ve fiyatına ilişkin kesin veriler henüz paylaşılmadı. 2024 yaz aylarında gerçekleştirilmesi planlanan lansmanda bu otomobil hakkında daha fazla detay sunulacağı düşünülüyor.

Ayrıca bazı kaynaklarda bu model, Opel’in Frontera adlı aracına benzetiliyor.

Siz bu otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Mevcut görsellere baktığınızda tasarım açısından yeni Citroen X3 Aircross’u beğendiniz mi? İç mekânda yer alacak donanımlar, kullanılacak teknolojilere ilişkin tahminleriniz var mı? Bu konulardaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz!