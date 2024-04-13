Citroen Basalt Vision Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Citroen’in Güney Amerika ve Hindistan pazarına özel olarak tasarlanan yeni Coupe-SUV aracı satışa çıkıyor. Citroen C3 ile benzer bir görünüme sahip olan aracın teknik özellikleri otomotiv sektörünü yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

Dinamik görünümü ve konforlu iç mekân özellikleri ile dikkat çeken araçta yenilikçi teknolojilere yer veriliyor. Bu yazımızda Citroen’in Basalt Vision isimli yeni aracı ile ilgili detayları ele alıyoruz. İşte, Citroen’in yeni Coupe-SUV modeli Citroen Basalt Vision’ın özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi!

Citroen Basalt Vision Özellikleri

Dış tasarım olarak markanın kendine has tasarım dilinin etkilerini görüyoruz. C3’ün yenilenmiş hali gibi bir görünüme sahip. Ön yüzeye baktığımızda ızgaraların iki parçaya ayrılmış olması ve etkileyici far tasarımları dikkat çekiyor.

Yan yüzeyde metal detaylar ve eğimli tavan tasarımı ile karşılaşıyoruz. Arka tarafta ise bir adet spoiler bulunuyor. Aracın iç mekân tasarımına ilişkin detaylar henüz resmi olarak açıklanmadı. Citroen C3 ile gelen yeniliklerin bu araçta da bulunması bekleniyor.

Otomatik hız sabitleme, anahtarsız giriş, kablosuz şarj, otomatik klima kontrolü gibi özelliklerin Basalt Vision’da bulunması muhtemel. Araç ile ilgili bir diğer beklenti ise motor ile alakalı. 1,2 litre kapasiteli turbo benzinli motorun kullanılacağı düşünülüyor. Farklı vites seçenekleri ile karşılaşabiliriz.

Bahsi geçen motordan 108 beygir güç elde edilebiliyor. Tork değeri ise 190 Nm olarak belirtilmiş. Bu motor seçeneği muhtemelen Güney Amerika’da satılan modellerde kullanılacak.

Hindistan’da satılacak araçlarda ise 130 bg güç üretebilen 1.0 litrelik üç silindirli bir turbo motorun kullanılacağı söyleniyor. Bu motor Fiat imzası taşıyor. Ayrıca Hindistan’da aracın tam elektrikli versiyonu da satışa çıkacak. 6 vites otomatik şanzıman ve 5 vites manuel seçeneklerinin sunulması bekleniyor.

Aracın dinamik özellikleri sayesinde Coupe, sağlamlığı sayesinde SUV kategorisinde değerlendirileceği belirtiliyor. Bu yüzden Basalt Vision’ı bir Copue-SUV modeli olarak tanıtıyoruz.

Basalt Vision’ın 2,67 metrelik bir dingil mesafesine ve 4.30 metrelik bir uzunluğa sahip olacağı belirtilmiş.

Citroen Basalt Vision Fiyatı

Güney Amerika ve Hindistan’da farklı motor seçenekleri ile satışa çıkacak olan aracın başlangıç fiyatının 2 – 2.5 milyon arlaığında olması bekleniyor. Fransız otomotiv markası bu aracı ile ilerleyen zamanda global pazara açılır mı? Bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor. Benzer şekilde Türkiye’ye gelmesi de markanın öncelikleri arasında gözükmüyor.

Citroen Basalt Vision Çıkış Tarihi

Aracın yukarıda belirttiğimiz pazarlarda bu yılın ikinci yarısında satışa çıkması bekleniyor. Bazı kaynaklarda paylaşılan verilere göre 21 Ağustos 2024 tarihine işaret ediliyor.

Aracın iç mekân özellikleri ve diğer teknik detayları ile birlikte resmi çıkış tarihinin de yakın bir gelecekte paylaşılmasını umuyoruz. Siz bu aracı nasıl buldunuz? Türkiye’ye gelmesini ister miydiniz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!