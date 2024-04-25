Yeni Renault Clio Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Şehir içinde ve uzun yolda sıklıkla gördüğümüz, özellikle Türkiye pazarında Renault’un en sevilen araçlarından biri olan Clio yenileniyor. Markanın elektrikli araç sektörüne dahil ettiği Clio’nun yeni versiyonu için çalışmalar başladı.

Altıncı nesil olarak geliştirilen yeni Clio’da hangi özelliklerin olacağı, bu aracın çıkış tarihi ve fiyatı gibi konular otomobil severler için merak konusu oldu. Biz de bu yazımıza yeni elektrikli Clio ile ilgili açığa çıkan gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. İşte, detaylar!

Yeni Elektrikli Renault Clio Özellikleri

Makyajlı 2024 Clio, beşinci nesil ile kıyaslandığında daha büyük bir araç olarak bizi karşılamıştı. Bu araçta olduğu gibi yeni nesil elektrikli versiyonda da CMF-B platformunun kullanılacağı tahmin ediliyor.

Hibritli ve içten yanmalı seçeneklerinin yanı sıra tamamen elektrikli seçeneği de bulunacak.

Modern bir görünüme sahip olması beklenen aracın dış görünüşünde bazı değişikliklere gidilebilir. Bir önceki yenilikte ızgara ve çerçeve tasarımlarında farklılık yapılmıştı.

Makyajlı kasada 5 farklı jant seçeneği bulunan Clio, yeni sürümünde de kullanıcılara çeşitli özelleştirilebilir seçenekler sunabilir.

145 beygirlik hibrit motor seçeneğinin daha gelişmiş versiyonunun yeni Clio ile piyasaya sunulması bekleniyor.

Tam elektrikli versiyonda ise otomotiv devi marka, güçlü bir bataryaya ihtiyaç duyulduğunun farkında. Bu noktada Clio’nun ‘kurtarıcı’ araç imajını sarsmadan kullanıcı gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayacak özelliklere yer vermesi bekleniyor.

Makyajlı kasanın iç tasarımında sürdürülebilirlik temasını öne çıkaran geri dönüştürülebilir materyallerin kullanımı dikkat çekmişti. Özellikle döşeme seçimlerinde markanın bu konuya önem verdiğini hatırlatmış olalım.

Şimdi de bataryalarda kullanılan metallerin geri dönüştürülmesi için Renaul’un çeşitli firmalarla görüşmeler yaptığı bilgisi paylaşılmış.

Araç, henüz geliştirilme aşamasında olduğu için sahip olacağı twknik özelliklerle ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Bu özellikler açığa çıktığında veya sızıntı bilgiler paylaşıldığında biz de buradan sizinle gelişmeleri paylaşıyor olacağız.

Yeni Elektrikli Renault Clio Fiyatı

Makyajlı yeni Clio ile ilgili fiyat beklentileri yaklaşık 35.000 Euro civarındaydı. Yeni nesil elektrikli Clio hakkında tahmin yapmak için çok erken olsa da bu rakamın üstünde bir çıkış fiyatına sahip olmasını bekleyebiliriz.

Yeni Elektrikli Renault Clio Çıkış Tarihi

Tam elektrikli motor seçeneği ile piyasaya sürülecek olan yeni Clio’nun piyasaya sürülmesine biraz zaman var. Çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre bu aracı en erken 2026 yılında yollarda görmek mümkün olacak.

Diğer Clio sürümlerinde olduğu gibi yeni jenerasyon aracın da global pazarda satışa sunulduğunda hızlı bir şekilde Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor.