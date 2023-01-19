Ülkemizde ve dünyada en sık kullanılan araçlardan olan Renault, dünden bugüne birçok defa evrim geçirmiş olsa da halen popülerliğini korumakta. Özellikle Clio modeliyle birlikte birçok kişinin kalbinde yer eden marka herkesin hayalini süslemektedir. Peki, kısa bir bilginin ardından Renault fiyat listesi (2023) nasıl bir yol izliyor?

Renault Fiyat Listesi - 2023

Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg / 526.000 TL Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg / 393.000 TL Zoe Intense 80 kW Z.E. 50 / 876.000 TL Captur Touch 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg / 785.900 TL Megane Sedan Joy 1.3 TCe EDC 140 bg / 692.000 TL Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg / 1.211.900 TL

Listedeki fiyatlar zaman içinde artış veya düşüş gösterebilmekte aynı zamanda satış bayilerinde fark oynayabilmektedir.

Görünen o ki Renault markasının en pahalı aracı 1 milyon TL'nin üzerindeyken en ucuz aracı 500 binin üzerinde. Sıfır araba fiyatları zaman içinde artış göstermiş olsa da kur bazından bakacak olursak sıfır arabalar için ideal fiyatlar diyebiliriz.

Renault Kimin?

En çok araç üreten firmalardan olan Renault bir fransız markasıdır. Aynı zamanda hissesinin %49'u Türk bir firmaya aittir. Kendileri sadece araba değil uçak, motosiklet gibi birçok araç üretebilmektedir. Otomobilin yanı sıra ticari araçlarda üreten marka 100'den fazla hizmet vermektedir. Sahibi Renault kardeşler olarakta bilinmektedir.

Nissan araba markasının motorlarını da üreten Renault, uzun yıllardır hayatımızın içindedir. Öyle ki 1898 yılında kurulmuştur. Son olarak araba alacak kişilerin en çok tercih ettiği markalar arasında da yer aldığını söylemeden geçmeyelim. Öyle ki gerek kompakt yapısıyla gerek şık tasarımıyla öne çıkan arabaları şehir içinde her yerde görebilirsiniz.

En çok tercih edilen modelleri ise Clio ve Megane'dir. Genellikle bu iki modeli her yerde görebilirsiniz. Özellikle bu iki model o kadar çok fazladırki sokaklarda geçmişten günümüze Renault'un evrimini görebilirsiniz.

Bu içeriğimizde Renault 2023 güncel fiyat listesini sizler için derledik. Peki, sizler bu fiyatlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak Opel 2023 güncel fiyatlarını merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.