Yer Aldıkları Filmden Nefret Ettiğini Açıklayan 27 Ünlü

Büyük beklentilerle, kaliteli bir prodüksiyonla ve yoğun emeklerle çekilen Hollywood filmlerinin bazıları vizyona girdikten sonra ünlü aktör ve aktrislerin kariyerlerindeki en büyük pişmanlıkları haline gelebiliyor.

Oynadıkları rol itibariyle yer aldığı filmden nefret ettiğini açıklayan çok sayıda ünlü bulunuyor. Hollywood yıldızlarının beklentilerini karşılamayan filmler hem kendileri hem de sevenleri tarafından zaman kaybı veya başarısız bir girişim olarak değerlendiriliyor.

Ünlü İngiliz gazetesi olarak bilinen The Independent, yer aldığı filmden nefret eden 27 ünlüyü ve bu ünlülerin konuya ilişkin yaptığı açıklamaları bize aktarıyor. Bu oyunculardan bazıları oynadığı karakterin özellikleri, bazıları ise filmin kurgusu ve başarısızlığı nedeniyle yer aldıkları projeden nefret ediyor.

The Independent’ın tespit ettiği, kariyerlerindeki utanç kaynağı projeleri itiraf eden 27 ünlünün kimler olduğuna gelin, birlikte bakalım.

George Clooney - Batman & Robin (1997)

George Clooney, Batman başrolünü canlandırdığı bu projeyi para israfı olarak nitelendiriyor. Tüm zamanların en kötü süper kahraman filmi olarak nitelendirdiği bu filmi eşinin izlemesine izin vermediği konuşuluyor.

Halle Berry - Catwoman (2004)

Halle Berry filmde canlandırdığı süper kahramanın dünyayı kurtarmak yerine kozmetik patronları ile savaşmasını eleştiriyor. Oyuncu olarak senaryoya dair fazla bir söz hakkının olmadığını belirten oyuncu, yer aldığı bu filmin olay örgüsünden hoşlanmadığını ifade ediyor.

Ben Affleck - Daredevil (2003)

Ben Affleck bu filmi baştan aşağı bir pişmanlık olarak değerlendiriyor. Ünlü ve başarılı oyuncu Daredevil filminin kariyerinin en büyük hatası olduğunu söylüyor.

Brad Pitt - The Devil’s Own (1997)

İzleyiciler tarafından çok konuşulan bir film olan The Devil's Own, Brad Pitt’in kariyerinin ilk dönemlerinde yer aldığı filmlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncu bu filmin yönetmenine eleştiride bulunarak projeyi sorumsuzca yapılmış bir çalışma olarak nitelendiriyor.

Jessica Alba - Fantastic Four (2005)

Jessica Alba’nın pişmanlık olarak nitelendirdiği bir film olarak Fantastic Four karşımıza çıkıyor. Ünlü oyuncu bu filmde yer aldığı bir sahnede yeterince güzel ağlayamadığı için dijital gözyaşı efekti kullanılmış olmasına karşı oldukça tepkili. Düşük bir yapım olarak değerlendirdiği bu proje, Jessica Alba’nın kariyerinde olumsuz bir deneyim olarak yer ediniyor.

Bill Murray - Garfield: The Movie (2004)

Bill Murray bir yanlış anlaşılma nedeniyle bu projeden pişmanlık duyuyor. Joel Coen tarafından yazıldığını düşündüğü için yer aldığı proje beklentilerini karşılamayınca aslında filmin Joel Cohen tarafından yazıldığını öğreniyor.

Channing Tatum - GI Joe: The Rise of Cobra (2009)

Channing Tatum, bu projeden açıkça nefret ettiğini dile getiriyor. Bunun sebebi olarak da senaryoyu hiç beğenmediğini ifade ediyor.

Michelle Pfeiffer - Grease 2 (1982)

Ünlü oyuncu Grease 2 filmindeki performansını utanç verici olarak değerlendiriyor. Oyuncunun gençlik dönemine denk gelen filmde doğru kararlar veremediğini ifade eden Michelle Pfeiffer, bu projeden nefret ettiğini belirtiyor.

Ryan Reynolds - Green Lantern (2011)

Ryan Reynolds genel olarak kendi filmlerini izlemekten hoşlanmıyor. Ancak Green Lantern, hem Warners Bro için büyük bir başarısızlık hem de izleyiciler için hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor. Ryan Reynolds’ın eşi Black Lively ile tanıştığı bu projeyi olumsuz bir deneyim olduğu için bilerek izlemediği konuşuluyor.

Mark Wahlberg - The Happening (2008)

Müzik kariyerinin ardından oyunculuğa atılan Mark Wahlberg, yer aldığı bazı vasat filmlere ilişkin pişmanlık duyduğunu ifade ediyor. Özellikle The Happening filmi için kaba tabirler kullanan oyuncu, yer aldığı bu projeden açıkça nefret ediyor.

Viola Davis - The Help (2011)

Viola Davis, Abileen Clark rolüyle oldukça başarılı bir performans sergilediği The Help filmini yapılandırışı açısından eleştiriyor. Beyazların 60’lı yıllarda iş hayatındaki tutumlarını tam olarak lanse edemediğini ifade ediyor.

Josh Brolin - Jonah Hex (2010)

Film eleştirmenlerinin olumsuz değerlendirdiği Jonah Hex filmi Josh Brolin’in de başarısızlık olarak nitelendirdiği bir proje olarak biliniyor.

Jim Carrey - Kick-Ass 2 (2013)

Jim Carrey’nin şiddet içerikli bir eğlence filmi olarak bilinen Kick-Ass 2’de başrolü oynadığı çekimlerden bir ay sonra Sandy Hook okul saldırısı gerçekleşiyor. Bu saldırının ardından filmdeki şiddet içeriklerini destekleyemeceğini belirten Jim Carrey başrolden ayrılıyor.

Katherine Heigl - Knocked Up (2007)

Başarılı bir film olarak bilinen Knocked Up filminde rol alan Katherine Heigl bu filmi çok seksist bulduğunu açıklıyor. Ayrıca ünlü oyuncu, Knocked Up’ı hiç komik bulmadığını söylüyor.

Colin Farrell - Miami Vice (2006)

Colin Farrell, Miami Vice isimli filmde şekilciliğin içerik kalitesinin önüne çıktığını düşünüyor. Bu nedenle yer aldığı filmi sevmediğini belirtiyor.

Jennifer Lawrence - Passengers (2016)

Jennifer Lawrence 2016 yılında yer aldığı bilim kurgu filmi ile ilgili pişmanlık duyuyor. O dönemde yakın arkadaşı Adele’in kendisini bu projeyi kabul etmemesi konusunda uyardığını, ancak kendisinin Adele’i dinlemeyerek hata yaptığını anlatıyor.

Sarah Jessica Parker - Sex and the City 2 (2010)

Sarah Jessica Parker’ın kariyerinin yapı taşı olarak nitelendirebileceğimiz Sex and the City 2 filmi, oyuncu tarafından tam anlamıyla beğenilmiyor. Filme dair eleştirilere ılımlı bir şekilde yanıt veren oyuncu, filmde hatalı bulduğu noktalar olduğunu ve seyirciyi rahatsız eden durumları anlayabildiğini ifade ediyor.

Arnold Schwarzenegger - Red Sonja (1985)

Red Sonia filmini kariyerinin en büyük hatası olarak nitelendiren Arnold Shwarzenegger, esprili bir dille çocuklarına yaramazlık yaptıklarında bu filmi izleme cezası verdiğini söylüyor.

Charlize Theron - Reindeer Games (2000)

John Frankenheimer ile ortak bir projede yer alma şansını kaçırmak istemeyen Charlize Theron, sadece bu nedenden dolayı Reindeer Games’de oynadığını ancak filmi çok kötü bulduğunu itiraf ediyor.

Alex Baldwin - Rock of Ages (2012)

Alex Baldwin bu filmi tam anlamıyla bir facia olarak değerlendiriyor.

Paul Newman - The Silver Chalice (1954)

Paul Newman, yer aldığı The Silver Chalice isimli filmi 1950’li yıllarda yapılmış en kötü filmlerden birisi olarak nitelendiriyor.

Sylvester Stallone - Stop! Or My Mom Will Shoot (1992)

Rambo ve Rocky filmleri ile dünya çapında ünlü hale gelen Sylvester Stallone, bu filmi izlerken işkence çektiğini söylüyor.

Megan Fox - Transformers (2007)

Megan Fox, Transformers ve Transformers 2 filmlerindeki performansını hiç beğenmediğini açıkça ifade ediyor. Ünlü oyuncu bu filmlerdeki oyunculuğunu inandırıcı bulmadığını ve gerçekçilikten uzak olduğunu belirtiyor.

Robert Pattinson - Twilight (2008)

Robert Pattinson, dünya çapında üne kavuşmasını sağlayan Twilight filmini her fırsatta eleştiriyor. Filmin senaryosunu tuhaf bulduğunu belirten oyuncu, Twilight’ı The Notebook ile karşılaştırdığında iki filmde aşkın farklı şekillerde anlatıldığının altını çiziyor.

James Franco - Your Highness (2011)

James Franco, Pineapple Express adlı filmdeki başarısının ardından Your Highness’ı berbat bir çalışma olarak yorumluyor.

Sandra Bullock - Speed 2: Cruise Control (1997)

Sandra Bullock’un tam anlamıyla pişmanlık olarak değerlendirdiği Speed 2 filminin çekimlerinin ardından, ünlü oyuncunun bu filmin devamı gelse bile rol almayacağını yapımcıya belirttiği biliniyor. Sandra Bullock bu filmi yavaş bir teknenin yavaşça bir adaya gittiği, anlamsız bir film olarak tanımlıyor.

Oscar Isaac - X-Men: Apocalypse (2016)

Oscar Isaac bu projede birlikte çalışmak istediği birçok aktörün bulunduğunu ve X-Men: Apocalypse’de bu nedenle rol aldığını ifade ediyor. Ancak karakterin garip özelliklere sahip olması ve giydiği kıyafetlerden dolayı konforsuz bir oyunculuk deneyimi yaşaması nedeniyle ünlü oyuncu bu projeyi dayanılamayacak kadar kötü olarak nitelendiriyor.