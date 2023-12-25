Yılbaşı Gecesi İzlenebilecek Teknoloji ve Bilim Kurgu Filmleri

Yılbaşı akşamı herkesin sevdikleriyle yaptığı farklı planları vardır. Bu yapılan planlar arasında evde teknoloji ve bilim kurgu filmleri izlemekte güzel bir seçenektir. Yılbaşını film izleyerek geçirerek sevdiklerimizle bir arada olma keyfini yaşayabiliriz.

Biz de bu yazımızda yılbaşını evde geçirecekler için teknoloji ve bilim kurgu filmlerinden oluşan bir liste hazırladık. İşte dünyayı etkisi altına alabilecek teknolojilere dair bizim ufkumuzu açacak yılbaşı gecesi izlenebilecek teknoloji ve bilim kurgu filmleri!

Yılbaşı Gecesi İzlenebilecek 10 Teknoloji ve Bilim Kurgu Filmi

Dune: Çöl Gezegeni

Her Şey Her Yerde Aynı Anda

X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

Her

Yenilmezler: Son Oyun

Paradise

Black Mirror: Bandersnatch

Bird Box

Project Power

The Platform

Maymunlar Cehennemi

Matrix

2021: A Space Odyssey

1. Dune: Çöl Gezegeni

Yılbaşı gecesi izlenebilecek teknoloji ve bilim kurgu filmleri listemizin ilk sırasında Denis Villeneuve’nin yönettiği Dune: Çöl Gezegeni yer alıyor. Filmin senaristleri, Denis Villeneuve ve Jon Spaihts’dir.

Filmin başrol oyuncuları; Timothee Chalamet, Oscar Isaac ve Rebecca Ferrguson’dur. Filmin konusu uzak bir geleceği ele alıyor. Hikaye, Dune olarak isimlendirilen tehlikeli çöl gezegeni Arrakis üzerinden ilerliyor.

2. Her Şey Her Yerde Aynı Anda

Her Şey Her Yerde Aynı Anda filminde Daniel Scheinert ve Daniel Kwan hem yönetmenlik hem de senaristlik yaptı. Filmin başrol oyuncuları; Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh ve Ke Huy Quan’dır.

Filmin konusu, dünyayı kurtarmaya çalışan bir kadın üzerinden ilerliyor. Evelyn isimli kadın, hayatını sürdürebileceği alternatif yaşamlarla bağlantılı evrenleri keşfeder. Başka evrenleri keşfettikten sonra evreni kurtaracak güce sahip olduğunu anlar.

3. X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

Bryan Singer’in yönettiği, Simon Kinberg’in senaristliğini yaptığı X-Men Geçmiş Günler Gelecek filmi, popüler Marvel çizgi romanı X-Men’den uyarlanmıştır.

Filmin başrol oyuncuları; Michael Fassbender, Hugh Jackman ve James McAvoy’dur. Filmin konusu, gelecekteki Sentinel’lerin Mutant ve insan ırkını yok etmesi ele alınıyor.

4. Her

Yılbaşı gecesi izlenebilecek teknoloji ve bilim kurgu filmleri listemizdeki Her, Spike Jonze tarafından yazılıp yönetildi. Filmin başrol oyuncuları; Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix ve Amy Adams’tır.

Gelecekte Los Angeles’te tek yaşayan içine kapanık Theodore Twombly, kişiselleştirilen yapay zekaya sahip konuşan işletim sistemi alır. Theodore Twombly’nin yapay zekalı işletim sistemini almasıyla ortaya çıkan olaylar filmin konusunu oluşturuyor.

5. Yenilmezler: Son Oyun

Anthony Russo ve Joe Russo tarafından yönetilen Yenilmezler: Son Oyun filminin senaristleri; Stan Lee, Christopher Markus, Stephen McFeely’dir.

Yenilmezler: Son Oyun başrol oyuncularıysa Chris Evans, Robert Downey jr. ve Mark Ruffalo’dur. Thanos’un Sonsuzluk Evreni’ni ele geçirip kendi dengesini kurmasından dolayı dünya umutsuz hale düşer.

Filmin konusu da Avengers ekibinden Ant-Man’ın Thanos’un kurduğu çarpık dengeyi düzeltmesine yönelik ilerliyor.

6. Paradise

Diablo Cody tarafından yazılıp yönetilen Paradise filminde Lisa-Marie Koroll, Kostja Ullmann ve Marlene başrolde yer aldı. Filmin konusu, Elena ve Max çifti üzerinden ilerliyor.

Çiftin rüya gibi bir evliliği varken bir gün sigortadan yüklü miktarda gelen borç her şeyi altüst eder. Sigorta borcunun ödenmesi için Max’ın Elena’nın 40 yılını ödemesi gerekmektedir.

Karı-koca borcu ödeyebilmek için geleceklerinden mahrum kalır. AEON için çalışan eş Max, savaşmaya karar vererek Elena’ya yıllarını geri vermeye çalışır.

7. Black Mirror: Bandersnatch

Yılbaşı gecesi izlenebilecek teknoloji ve bilim kurgu filmleri listemizdeki Black Mirror: Bandersnatch, David Slade tarafından yönetildi. Filmin senaristliğini Charlie Brooker yaptı.

Craig Parkinson, Fionn Whitehead ve Will Poulter’de başrolde oynadı. 1984 yılında genç bir programcı tarafından karanlık roman bilgisayar oyununa uyarlanırken gerçeklik sorgulanmaya başlanır.

Netflix'in ilk Interaktif filmi olma özelliği taşıyan filmi tamamen siz yönetiyorsunuz. Seçimleriniz ile birlikte farklı sonlara ulaşarak keyifli bir yılbaşı geçirebilirsiniz.

8. Bird Box

Susanne Bier, filmin yönetmenliğini yaptı. Eric Heisserer de filmin senaristliğini üstleniyor. Bird Box filminin başrol oyuncuları; Trevante Rhodes, Sandra Bullock ve Sarah Paulson’dur.

Filmin konusu, 5 sene önce görünmeyen uğursuz bir varlık tarafından nüfusun büyük kısmının yok edilmesi ele alınıyor. Nüfusunun büyük çoğunluğundan hayatta bir kadın ve iki çocuğu hayatta kalmıştır. Kadın ve çocuklarının güvenli bir alana gitme çabaları filmde anlatılıyor.

9. Project Power

Ariel Schulman ve Henry Joost tarafından Project Power filmi yönetildi. Mattson Tomlin’in senaristliğini yaptığı filmde Dominique Fishback, Jamie Foxx ve Joseph Gorden-Levitt başrolde yer aldı.

Filmin konusu; kullanıcılarına geçici süper güçler sunan tehlikeli ve yeni bir hapın kaynağına ulaşmaya çalışan asker, genç kız, polis üzerinden ilerliyor.

10. The Platform

Galder Gaztelu-Urrutia tarafından The Platform filmi yönetildi. Filmin senaristlik koltuğunda Pedro Rivero ve David Desola yer aldı. Filmin başrol oyuncuları; Antonia San Juan, Ivan Massague ve Zorion Eguileor’dur.

Film “Dikey Öz Yönetim Merkezi” olarak adlandırılan büyük kule tarzı bir yerde geçiyor. Kulenin katları arasında sakinler her 30 günde bir geçiş yapıyor. Kulenin üst katlarındakiler yemek yiyebilirken alt kattakilerse üsttekilerin artıklarını yer. Bu durum bir çatışmaya dönüşür.

BONUS

Günümüzde popüler olan yeni yapımlar haricinde kültleşmiş ve hala izlenmeye devam eden filmleri de es geçmek istemedik.

11. Maymunlar Cehennemi

Yılbaşı gecesi izlenebilecek teknoloji ve bilim kurgu filmleri listesinde yer alan Maymunlar Cehennemi, Rod Serling ve Michael Wilson tarafından yazıldı. Filmin yönetmenliğini Franklin J.Schaffner yaptı.

Başrol oyuncuları; Kim Hunter, Charlton Heston ve Roddy McDowall’dir. Film, bir uzay gemisi üzerinden ilerliyor. Bu uzay gemisi, bilinmeyen ve uzak bölgelerdeki bir gezegene iniş yaptıktan sonra olaylar patlar.

12. Matrix

Lana Wachowski ve Lilly Wachowski filmin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yaptı. Filmin başrol oyuncuları; Carrie-Anne Moss, Keanu Reeves ve Laurence Fishburne’dir.

Bilgisayar programcısı ve hacker olan Thomas Anderson üzerinden film ilerliyor. Filmde “bir yaşanan gerçek bir de yaşanılanın ötesindeki gerçeklik” ele alınıyor.

13. 2021: A Space Odyssey

Stanley Kubrick ve Arthur C.Clarke tarafından A Space Odyssey yazıldı. Filmin yönetmenliğini Stanley Kubrick yaptı. Filmin başrol oyuncuları; Gary Lockwood, Keir Dullea ve William Sylvester’dir.

Filmde uzay uçuşu bilimsel olarak tasvir edilmiştir. Belirsiz görüntüler ve özel efektlerle dolu bir filmdir. Filmde uzay seyahati ve taşımacılığın kolayca yapılabilecek hale gelerek insanların ay yüzeyinde siyah taş blok bulmalarıyla sonrasındaki olaylara değiniliyor.

Peki, sizin yılbaşı gecesi izlenebilecek teknoloji ve bilim kurgu filmleri listesinde favoriniz ne? Yorumlara yazabilirsiniz.