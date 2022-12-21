You to Gift İncelemesi: En Pratik Çekiliş Yapma Hizmeti

Görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da gün içerisinde çok fazla sayıda çeşitli çekilişler yapılıyor. Bunun nedeni ise çekilişlerin, markalar için ürünlerini tanıtmanın en iyi yol olmasıdır. Çekiliş sayesinde markalar ürünlerini tanıtırken aynı zamanda sosyal medya kullanıcıları da bazı ödüller kazanıyor.

Hem markalara hem de katılımcılara büyük bir avantaj sağlayan çekilişlerde süreç bazen şeffaf işlemiyor. Şeffaflığın göz ardı edilmesi, güven problemi oluşmasına yol açar. Dolayısıyla çekilişlerin olabildiğince şeffaf bir şekilde yapılması gerekir. Bu, katılımcıların süreç üzerinde kontrol sahibi olduğunu hissetmesine yardımcı olur.

Çekiliş yapma araçları arasında ön plana çıkan You to Gift, popüler sosyal medya platformu Instagram'da çekiliş yapma sürecini çok kolay hâle getiriyor. Başarılı hizmet ayrıca çekilişi kazanacak kişileri yorum ve beğeni gibi seçenekler üzerinden belirleme olanağı sunuyor.

Şeffaflığı üst seviyeye taşıyan You to Gift sayesinde şeffaf çekilişler düzenleyebilir ve bu süreci çok pratik bir şekilde yönetebilirsiniz. You to Gift incelemesi ile tüm dünyada çok popüler olan hizmetin neler sunduğuna ve nasıl kullanıldığına yakından göz atacağız.

You to Gift'in En Önemli Özellikleri Neler?

Güvenlidir.

Çeşitli seçenekler sunar.

Adil çekiliş yapılmasını sağlar.

Güvenilir bir hizmettir.

Ücretsiz olarak kullanılabilir.

Ekran kaydı imkânı sunar.

Yukarıda popüler hizmetin sunduğu en önemli özellikler bulunuyor. Bu özelliklerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Güvenlidir

Çekiliş için Instagram kullanıcı adınızı ve şifrenizi vermenize ve hatta kaydolmanıza gerek yoktur. Kazanan kişiyi tespit edebilmek için gönderinin bağlantısını sitenin ilgili kısmına yapıştırmanız yeterlidir. Böylelikle çekilişi kimin kazandığını çok kısa süre içerisinde öğrenebilirsiniz.

Çeşitli Seçenekler Sunar

Düzenleyeceğiniz çekilişte kimin kazanacağını yorumlara, beğenilere ve abonelere göre seçebilmeniz mümkün. Instagram hesabından beğeni, takipçi ve yorum veri tabanını Excel ve CSV formatlarında bilgisayarınıza indirebilme imkânına da sahipsiniz.

Adil Çekiliş Yapılmasını Sağlar

Çekilişi adil bir şekilde düzenleyebilmenize imkân tanıyan hizmet, verilerin %100'ünü toplar ve böylelikle katılımcıların hiçbirini dışarıda bırakmaz. Veri toplama işlemi bittikten sonra katılımcı listesini içeren bir Excel belgesi sunar. Tabloyu takipçilerinizle paylaşabilir ve böylece çekilişin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini gösterebilirsiniz.

Güvenilir Bir Hizmettir

2019 yılından beri hizmet veren You to Gift, çekiliş ile bu zamana kadar toplamda 1 milyon 750 bini aşkın ödül verilmesine katkı sağlayarak güvenilirliğini kanıtladı. Eğer isterseniz hizmetin resmi web sitesinde yer alan kullanıcı yorumlarını da inceleyebilirsiniz.

Ücretsiz Olarak Kullanılabilir

Google Play Store ve App Store mağazalarında yer alan You to Gift uygulamasını indirebilir ve başarılı hizmetin tüm işlevlerine erişebilirsiniz. Uygulamayı kullanabilmek için herhangi bir ödeme yapmanız gerekmez.

Ekran Kaydı Imkânı Sunar

Çekilişin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini göstermek için en iyi yol ekran kaydıdır. You to Gift aracılığı ile düzenlediğiniz çekilişlerde çok pratik bir şekilde ekran kaydı alabilirsiniz. Kayıt tamamlandığında video galeriye kaydedilir. Videoyu takipçilerinizle paylaşabilir ve adil bir çekiliş olduğunu kanıtlayabilirsiniz.

You to Gift Nasıl Kullanılır?

Yıllardır piyasada olan You to Gift aracılığıyla Instagram veya YouTube çekilişi yapmak inanılmaz derecede kolaydır. Süreci oldukça basit hâle getiren hizmet üzerinden yalnızca birkaç adım uygulayarak çekiliş düzenleyebilirsiniz.

You To Gift'te çekiliş düzenlemek için popüler hizmetin resmi web sitesini ziyaret ettiğiniz takdirde YouTube ve Instagram olmak üzere iki farklı seçenek ile karşı karşıya kalacaksınız. Hangi platform üzerinden çekiliş düzenlemek istiyorsanız o seçeneğin altında yer alan "Çekilişi Başlat" butonuna basın.

Instagram seçeneğini seçmeniz hâlinde aşağıda yer alan sayfa açılacaktır. Çekiliş gönderisini kopyalayın. Bu işlem için gönderinin üzerinde konumlanan üç noktaya dokunmanız ve ardından "Bağlantıyı kopyala" seçeneğini seçmeniz yeterlidir.

Gönderinin bağlantısını kopyaladıktan sonra "Paylaşımın bağlantısını veya girişi belirtin" yazısının altında bulunan kutucuğa URL'yi yapıştırın. Bu adımın ardından "Ara" butonuna tıklayın.

"Ara" butonuna tıkladıktan sonra kazananların neye göre belirleneceğini seçmelisiniz. Bu konuda size sunulan seçenekler arasında "tüm yorumlar", "benzersiz kullanıcı" ve "beğeniler" yer alıyor. Eğer herhangi bir seçim yapmazsanız varsayılan olarak "tüm yorumlar" seçilecektir.

Tüm yorumlar seçeneğinde fazla yorumun kazanma şansını arttırdığını da belirtmek gerekiyor. Eğer böyle bir şeyin gerçekleşmesini istemiyorsanız "benzersiz kullanıcı" seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Kazananların nasıl belirleneceğini seçtikten hemen sonra "Kazananların sayısını belirleyin" bölümünden bir miktar belirtin. Örneğin çekilişi 3 kişinin kazanmasını istiyorsanız söz konusu bölüme 3 yazmanız gerekiyor. Sayıyı da belirttikten sonra "Çekilişi Başlat" butonuna basın.

"Çekilişi Başlat" butonuna bastığınız takdirde çekilişin kazananı çok kısa süre içerisinde belli olacaktır. Kazananı çok partik bir şekilde hizmetin sayfası üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Hizmet, kazanan katılımcının çekiliş gönderisini beğenip beğenmediğini ve sizi takip edip etmediğini de otomatik olarak kontrol eder. Böylelikle kazanan kişinin, belirlediğiniz şartlara uyup uymadığını da kolayca anlayabilirsiniz.

Eğer çekilişi kazanan kişi, belirttiğiniz şartlara uymuyorsa "Başka birini seç" butonuna tıklayabilirsiniz. Bu adımı uygulamanız hâlinde çok kısa sürede yeni kazanan belirlenecektir.

Eğer herhangi bir problem yoksa "Çekilişi bitir" butonuna basarak süreci tamamlayabilirsiniz. Söz konusu butona tıkladıktan sonra çekilişi kazanan kişiyi veya kişileri gösteren bir kart ve bağlantı ile karşılaşacaksınız. Bu bağlantı, çekiliş sayfasına yönlendirecektir.

Kart tasarımı konusunda bazı seçenekler mevcut. Dolayısıyla hoşunuza giden bir tasarımı seçebilir ve bu kartı sosyal medya hesabınızda paylaşabilirsiniz. Böylelikle kazananı ya da kazananları ilan edebilirsiniz.

Söz konusu sayfada ayrıca "Excel dosya" ve "CVV dosya" olmak üzere iki farklı seçenek de göreceksiniz. İstediğiniz seçeneği seçerek katılımcı veri tabanını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

You to Gift ile Normal Çekiliş Nasıl Yapılır?

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmette çekiliş yapmak için Instagram veya YouTube'u kullanmak zorunda değilsiniz. Sitenin üst kısmında yer alan Randomizer menüsüne tıkladığınız takdirde "sayı çekilişi" ve "listeden çekiliş" olmak üzere iki farklı seçenek çıkacak.

Sayı çekilişi seçeneği, en düşük ve en yüksek sayı arasından rastgele bir sayı seçer. Bunun için en düşük sayı ve en yüksek sayı kutucuklarına sayı girmeniz ve ardından "Kullan" butonuna basmanız yeterlidir.

Listeden çekiliş seçeneğinde isimleri kutucuğa yapıştırmanız gerekiyor. Bu isimlerin alt alta olması gerektiğini belirtelim. Daha sonra "Kullan" butonuna tıklayın. Çekilişin kazananı kısa sürede belirlenecektir. Ayrıca CSV dosyası yükleme imkânı da mevcut.

Sonuç

Ücretsiz olarak kullanılabilen You to Gift, sunduğu araçlar sayesinde çekiliş yapma sürecini oldukça kolay hâle getiriyor. İnternette çekiliş için en fazla kullanılan Instagram ve YouTube desteğine sahip olması da büyük bir avantaj sağlıyor.

Elbette çekilişler yalnızca Instagram ve YouTube ile sınırlı değil. İster en düşük ve en yüksek sayı girerek herhangi bir sayı seçtirebilir, isterseniz isimlerin yer aldığı liste içerisinden bir ismin belirlenmesini sağlayabilirsiniz.

Hizmetin çekiliş sürecini şeffaf bir şekilde yapılabilmesini sağlaması da önemli bir detay. Sonuç olarak hizmeti ister web sayfası üzerinden isterseniz Android ve iOS uygulaması üzerinden kullanabilirsiniz.