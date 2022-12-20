You to Gift
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 50.00 MB
- Üretici EMEXES LLC
-
You to Gift, Instagram ve YouTube üzerindeki çekilişleri kayıt olmadan yönetebileceğiniz bir uygulamadır.
Her gün binlerce kullanıcı ve Instagram sayfası çekiliş yapmakta. Bu çekilişleri yönetmek bir hayli zor. Öyle ki binlerce kişinin katıldığı bir çekilişi yönetmek daha da zor oluyor. Burada You to Gift gibi bir uygulamanın bulunması bazı kullanıcılar için oldukça yararlı gözüküyor.
You to Gift İndir
Birçok çekiliş uygulaması bulunmakta. Ancak aralarında ortak bir özellik bulunuyor. O da Instagram veya YouTube üzerinden çekiliş yaparken hesaplarınızın giriş yapılmasını istemesi. You to Gift indirdiğinizde böyle bir durum ile karşı karşıya kalmıyorsunuz.
Herkesin kullanabileceği platform aynı zamanda veri tabanında kaçırdığınız bilgileri de tutarak büyük anlamda kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda kullanıcıların güvenleri için otomatik olarak ekran kaydı da oluşturabilir ve bu sayede dürüst olduğunuzu takipçilerinize gösterebiliyorsunuz.
Uygulama Instagram için yorum, beğeni ve abone gibi birçok veriyi toplayarak çekiliş yaparken büyük kolaylık sağlamaktadır. YouTube içinde aynı verileri toplayan You to Gift abone, beğeni ve yorumlar arasından kontroller yapabiliyor.
You to Gift ile topladığınız verileri Excel olarak dışarı aktarabileceğiniz uygulama sadece veri toplamakla kalmıyor. Aynı zamanda yarışmalara göre farklı indirimler de düzenleyebilme imkanı tanıyor.
Eğer uygulamayı kullanmakta zorluklar yaşıyorsanız. You to Gift ekibinden destek alabilir ve sorunlarınıza anında çözüm bulabilirsiniz. Tüm süreçlerinizin hazır olması 2 dakika sürecek olan You to Gift uygulaması aynı zamanda basit ve şık bir arayüze sahiptir.
Son olarak uygulamanın ilk yarışmada ücretsiz olduğunu ve birçok platform için de kullanabileceğinizi söylemeden geçmeyelim. Siz de çekilişlerinizi yönetmek için ideal bir program arıyorsanız. You to Gift uygulamasını indirebilirsiniz.
You to Gift Özellikleri
- Veri toplama
- Veri analiz etme
- Hesap istememe
- İlk yarışma ücretsiz
- Farklı fiyatlandırma
Hesap istemiyor
You to Gift
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 36.00 MB
- Üretici EMEXES LLC
-
En popüler platformlardan biri olan Instagram ve YouTube'da çekilişlerinizi yönetebileceğiniz ideal uygulama You to Gift ücretsiz bir şekilde karşımıza geliyor.
Dünyanın en popüler platformlarından ikisi olan Instagram ve YouTube üzerinden her geçen gün binlerce çekiliş yapılıyor. İşte burada devreye YouTube ve Instagram çekilişleri için ideal olan You to Gift uygulaması devreye giriyor.
You to Gift İndir
2 dakika içinde YouTube ve Instagram'da koşullarınızı belirterek çekilişler düzenleyebileceğiniz You to Gift uygulaması iOS, Android, Mac ve Windows platformlarında ücretsiz olarak kullanılmaktadır. İlk yarışmanın ücretsiz daha sonraları ücretli olan uygulama küçük ve büyük yarışmalar için ayrı ayrı ücretlendirmeler yapılıyor.
You to Gift basit ve kullanışlı bir arayüze sahip olduğundan dolayı oldukça kolay kullanılmaktadır. Fakat yardım isteyen kullanıcılar için You to Gift ekibi size destek sunabiliyor.
En popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da beğeni, yorum ve takip gibi verileri toplayan uygulama YouTube içinde kanal aboneliği, katılımı, beğenisi ve yorumları toplamakta bu verileri Excel üzerinde analiz edebilme imkanı tanıyor.
Ayrıca veriler üzerinden anında çekilişler yapabilir ve bu çekilişleri random bir şekilde yapabilirsiniz. Siz de çekilişlerinizi birkaç tık ile yönetmek istiyorsanız You to Gift indirebilirsiniz. Son olarak platformun en büyük özelliklerinden biri de hesaplarınıza giriş yapmanızı istemiyor.
You to Gift Özellikleri
- Verileri dışa aktarma
- Verileri görme
- Hesap istememe
- Destek ekibi
- Basit ve kolay kullanım
You to Gift
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 22.70 MB
- Üretici EMEXES LLC
-
Hesap istemeyen You to Gift uygulaması YouTube ve Instagram için çekilişlerinizi yönetmenize imkan tanımaktadır.
Instagram ve YouTube çekilişlerinizi en ideal şekilde yönetebileceğiniz programlardan olan You to Gift birçok özellik ile birlikte gelmektedir. Her gün binlerce çekiliş sosyal medya platformlarından yapılmaktadır. Başlıca gelen platformlar arasında Instagram ve YouTube'da bulunmakta. Eğer bu platformlardan çekiliş yapmak istiyorsanız You to Gift uygulamasını tercih etmenizde yarar var.
You to Gift İndir
2 dakika içinde işlemlerinizi gerçekleştirin ve anında çekiliş sonuçlarını belirleyin. Ayrıca random bir şekilde çekiliş yapabileceğiniz uygulama veri tabanı sayesinde bilgileri kayıt etmektedir. You to Gift Excel olarak verileri dışarı aktarmanızı sağlamaktadır.
Basit ve kolay kullanımı sahip olan program ile birkaç tık ile çekilişlerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca sorun yaşadığınız zaman You to Gift destek ekibi ile anında iletişime geçebilirsiniz.
Instagram beğeni, takip ve yorum verilerini toplayan YouTube yorum, katılım, abone ve beğeni yorumlarını toplayan You to Gift uygulaması sayesinde çekilişlere katılıp katılmayanları kolay bir şekilde ayırt edebilirsiniz.
İlk yarışmanın ücretsiz olduğu program daha sonraları için küçük ve büyük çekilişler için farklı ücretlendirmeler sunmaktadır. Siz de çekilişlerinizi yönetmek istiyorsanız You to Gift indirebilirsiniz.
You to Gift Özellikleri
- İlk yarışma ücretsiz
- Verileri dışa aktarma
- Kolay kullanım
- Destek ekibi
- Anında çekiliş hazırlama
Hesap istemiyor
You to Gift
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 1.00 MB
- Üretici EMEXES LLC
-
You to Gift uygulaması Instagram ve YouTube üzerinde çekilişler düzenlemenize sağlayan ideal bir uygulamadır.
Instagram ve YouTube üzerinde birçok çekiliş yapılmakta. Ancak bu çekilişleri yönetmek bir hayli zor. Bu nedenle bir uygulamanın olması şart gibi görünüyor. İşte burada devreye You to Gift giriyor.
You to Gift İndir
You to Gift, Instagram ve YouTube üzerinden çekiliş yaparken tüm verileri bir Excel tablosunda görebileceğiniz ve aynı zamanda bir veri tabanında kontroller yapabileceğiniz bir platformdur.
Uygulama üzerinde birkaç tık ile işlemlerinizi düzenleyebilir ve 2 dakika içinde işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Uygulamayı kullanmak oldukça basit. Öyle ki koşullarınızı girdikten sonra işlem tamamlanıyor.
You to Gift aynı zamanda random bir şekilde çekilişi yapmanıza imkan tanımaktadır. You to Gift indirdiğinizde karşınıza çıkan en iyi özelliklerden biri de Instagram ya da YouTube hesap bilgilerinizi istemiyor.
Instagram için yorum, beğeni ve takip edillenleri kontrol eden You to Gift uygulaması YouTube için abone, katılım, beğeni ve yorum gibi verileri toplayarak analiz yapabilmektedir.
Siz de çekilişlerinizi yönetmek için ideal bir program arıyorsanız. You to Gift uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
You to Gift Özellikleri
- Kolay kullanım
- Basit arayüz
- İlk yarışma ücretsiz
- Veri toplama
- Verileri analiz etme
- Hesap istememe
Hesap istemiyor