You to Gift

You to Gift, Instagram ve YouTube üzerindeki çekilişleri kayıt olmadan yönetebileceğiniz bir uygulamadır.

Abdullah Yılmaz - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Her gün binlerce kullanıcı ve Instagram sayfası çekiliş yapmakta. Bu çekilişleri yönetmek bir hayli zor. Öyle ki binlerce kişinin katıldığı bir çekilişi yönetmek daha da zor oluyor. Burada You to Gift gibi bir uygulamanın bulunması bazı kullanıcılar için oldukça yararlı gözüküyor.

You to Gift İndir

Birçok çekiliş uygulaması bulunmakta. Ancak aralarında ortak bir özellik bulunuyor. O da Instagram veya YouTube üzerinden çekiliş yaparken hesaplarınızın giriş yapılmasını istemesi. You to Gift indirdiğinizde böyle bir durum ile karşı karşıya kalmıyorsunuz.

Herkesin kullanabileceği platform aynı zamanda veri tabanında kaçırdığınız bilgileri de tutarak büyük anlamda kolaylık sağlamaktadır. Aynı zamanda kullanıcıların güvenleri için otomatik olarak ekran kaydı da oluşturabilir ve bu sayede dürüst olduğunuzu takipçilerinize gösterebiliyorsunuz.

Uygulama Instagram için yorum, beğeni ve abone gibi birçok veriyi toplayarak çekiliş yaparken büyük kolaylık sağlamaktadır. YouTube içinde aynı verileri toplayan You to Gift abone, beğeni ve yorumlar arasından kontroller yapabiliyor.

You to Gift ile topladığınız verileri Excel olarak dışarı aktarabileceğiniz uygulama sadece veri toplamakla kalmıyor. Aynı zamanda yarışmalara göre farklı indirimler de düzenleyebilme imkanı tanıyor.

Eğer uygulamayı kullanmakta zorluklar yaşıyorsanız. You to Gift ekibinden destek alabilir ve sorunlarınıza anında çözüm bulabilirsiniz. Tüm süreçlerinizin hazır olması 2 dakika sürecek olan You to Gift uygulaması aynı zamanda basit ve şık bir arayüze sahiptir.

Son olarak uygulamanın ilk yarışmada ücretsiz olduğunu ve birçok platform için de kullanabileceğinizi söylemeden geçmeyelim. Siz de çekilişlerinizi yönetmek için ideal bir program arıyorsanız. You to Gift uygulamasını indirebilirsiniz.

You to Gift Özellikleri

Veri toplama

Veri analiz etme

Hesap istememe

İlk yarışma ücretsiz

Farklı fiyatlandırma