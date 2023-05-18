YouTube HDR Kapatma Nasıl Yapılır?

Keyifli bir şekilde video izlemenin yolu şüphesiz yüksek çözünürlük ve kesintisiz seyirden geçiyor. Yüksek çözünürlük dediğimizde ise videoların renk aralığı ve kontrast özellikleri önem taşıyor. Özellikle YouTube’da video izlerken görüntünün daha verimli olması için bazı ayarlamalar yapmanız gerekebiliyor. YouTube’da desteklenen HDR teknolojisi işte tam da bu noktada devreye giriyor.

Görüntülerin daha gerçekçi ve canlı görünmesini sağlayan HDR, geleneksel video formatlarından farklı olarak geniş bir renk gamı ve yüksek bir kontrast aralığı sunuyor. Bu sayede renkler daha doygun ve canlı hale gelirken aşırı parlak ve karanlık görüntülerde de detaylar seçilebiliyor.

YouTube kullanıcıları video izlerken HDR özelliğini kendi isteğine bağlı olarak aktifleştirip, devre dışı bırakabiliyor. Eğer cihazınızın HDR desteği yoksa veya internet bağlantınız yeterli hıza sahip değilse veya tamamen keyfî olarak YouTube’da HDR’yi kapatabilirsiniz. HDR hakkında bilmeniz gereken diğer detaylara, YouTube’da HDR özelliğinin nasıl kapatılıp açıldığına gelin, birlikte bakalım.

HDR Video Ne Demek?

HDR Video, geniş renk aralığı ve kontrast özelliklerine sahip olan bir video formatı olarak tanımlanıyor. Işığın renk tonları üzerindeki etkisini daha gerçekçi bir şekilde yansıtan renk işleme özelliği ile ön plana çıkıyor.

Diğer video formatlarında karanlık ve aydınlık görüntülerde detaylar kaybolurken HDR desteği bulunan videolarda ışığın yetersiz ve aşırı fazla olduğu görüntülerde bile detaylar gözükebiliyor.

Ayrıntıların netleştirildiği, doygunluğun arttığı ve daha gerçekçi bir görünümün sunulduğu HDR videolarda renk geçişleri daha yumuşak hale geliyor. Böylece HDR videoların sunduğu görsel deneyim standart videolarınkinden daha etkileyici oluyor.

HDR Açılımı Nedir?

HDR sözcüğünün açılımı İngilizce’de ‘High Dynamic Range’ olarak yapılıyor. Bu da Türkçe’de ‘Yüksek Dinamik Aralık’ anlamına geliyor.

Kastedilen yüksek aralıklardan birisi kontrast aralığı olup HDR videoların diğer video türlerine göre daha geniş bir kontrast aralığına sahip olduğu vurgulanıyor. Aynı durumun parlaklık ve renk aralığı için de geçerli olduğu düşünüldüğünde HDR destekli videoların daha detaycı ve doğal görüntüler sunduğunu kolayca anlayabiliriz.

HDR Kaç Olmalıdır?

HDR videoları için ideal değerler videonun türüne, oynatılacağı ekranın ve cihazın özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Genellikle 10 veya 12 bit renk derinliğine sahip olarak kaydedilen HDR videolar arasında renk tonu sayısı açısından büyük bir fark oluşuyor.

10 bit renk derinliğine sahip olan HDR videolarda 1.07 milyar farklı renk tonu bulunurken, 12 bit renk derinliğinde 68 milyar farklı renk tonu yer alıyor. Renk derinliği arttıkça HDR videoların gerçekçilik performansı yükselişe geçiyor.

HDR Video Nasıl İzlenir?

Video deneyimizi zenginleştiren HDR, derin siyah tonlar ve yüksek parlaklık gibi birçok özellik sunuyor. Özellikle doğa, manzara, spor, oyun ve film gibi içeriklerde etkileyici bir fark yaratan HDR teknolojisi birçok farklı platformda kullanılabiliyor.

En popüler video izleme araçlarından biri olan YouTube’da HDR destekli sayısız video seçeneğine ulaşmanız mümkün. Ancak bu videoları HDR kalitesi ile izleyebilmeniz için kullandığınız cihazların da uygun özelliklere sahip olması gerekiyor.

Aslında HDR video izlemek için çok fazla bir sistemsel gereksinim bulunmuyor. Ancak bu videolar özellikle 4K gibi yüksek çözünürlüklü monitörlerde oynatıldığında sisteme fazla yük bindirdiği için, bu noktada güçlü bir sisteme ihtiyaç duyulabiliyor.

HDR oyun monitörlerinde yenileme hızı, tepki süresi gibi etmenler de HDR performansını etkilediği için oyunlarda HDR teknolojisinden yararlanmak ve HDR video izlemek isteyenlerin gerçek bir HDR oyun monitörünü tercih etmeleri öneriliyor.

YouTube Uygulamasında HDR Nasıl Kapatılır?

YouTube uygulamasını açıp, giriş yapın.

Sağ üst köşedeki profil resminize tıklayın.

Açılan menüden ‘Ayarlar’ı seçin.

‘Genel’ sekmesine ilerleyin.

‘Video Kalitesi Tercihleri’ bölümünde ‘HDR içeriklerini oynat’ ifadesini göreceksiniz.

Bu seçeneği deaktif hale getirin.

Bu adımları takip ettiğinizde YouTube’da HDR özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer cihaz ve bağlantı kaynaklı sorunlar nedeniyle YouTube HDR modu kapatma gereksinimi duyduysanız dilediğiniz zaman tekrar etkinleştirerek, yeniden HDR teknoloji ile desteklenmiş, daha gerçekçi ve etkileyici video deneyimlerine sahip olabilirsiniz.