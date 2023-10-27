YouTube'da Ses Kaydetme Nasıl Yapılır? (2023)

YouTube üzerinden keşfettiğiniz etkileyici bir müziği bilgisayarınıza indirmek mi istiyorsunuz? İnternette indirme bağlantısı ararken uzun zaman kaybedebilirsiniz. Bu hem pratik değildir hem de zaman tasarrufu sağlamaz.

Tek yapmanız gereken bir indirme bağlantısı bulmak yerine YouTube'daki sesi kaydetmektir. Daha önce bir ses kaydı aracı kullanmadıysanız endişelenmenize gerek yok. Bu rehberde 2023 yılında popüler video paylaşım hizmeti YouTube'da ses kaydetme işleminin yapılabilmesini sağlayan çeşitli yöntemleri açıkladık.

YouTube'da Ses Kaydetmenin Pratik Yolu: EaseUS RecExperts

Windows ve Mac platformlarında verimli bir şekilde çalışan EaseUS RecExperts, internetteki en güvenilir YouTube ses kayıt araçlarından biridir. YouTube üzerinden ses kaydetme işlemi, EaseUS RecExperts'in özelliklerinden sadece bir tanesidir.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan program ile video kaydedebilir, kaydettiğiniz ses veya videonun kalitesini artırabilir, ekranın herhangi bir bölümünün görüntüsünü alabilir, 2D/3D oyunların oynanış videolarını sorunsuz şekilde kaydedebilirsiniz.

Bir YouTube videosundaki sesi kaydetmek için EaseUS RecExperts aracını indirebilir ve aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Windows PC'de EaseUS RecExperts ile YouTube'da Ses Kaydetme

Adım 1: EaseUS RecExperts programını açın.

Adım 2: Program penceresinin sol kısmındaki ses simgesine tıklayın. "System Sound" seçeneğini aktif hâle getirin.

Adım 3: Kayıt için YouTube videosunu açın ve program üzerinden "REC" butonuna basın.

Adım 4: Kaydı durdurmak için kırmızı simgeye tıklayın.

Mac'te EaseUS RecExperts ile YouTube'da Ses Kaydetme

Adım 1 : EaseUS RecExperts programını açın.

: EaseUS RecExperts programını açın. Adım 2 : Programdan ses simgesine basın. "System Sound" seçeneğini etkinleştirin.

: Programdan ses simgesine basın. "System Sound" seçeneğini etkinleştirin. Adım 3 : için YouTube videosunu açın ve programdan "REC" butonuna tıklayın.

: için YouTube videosunu açın ve programdan "REC" butonuna tıklayın. Adım 4: Kaydı durdurmak için kırmızı simgeye basın.

Bu program, mikrofondan gelen sesin yanı sıra sistem sesini de kaydetme özelliğine sahiptir. Ayrıca FLAC, AAC, MP3, WMA, WAV ve OGG gibi birden fazla ses formatı seçeneğiyle Facebook, YouTube, Instagram vb. platformları destekler.

Audacity ile YouTube'da Müzik Kaydetme

Audacity, Windows, GNU/Linux, Mac OS X ve diğer işletim sistemleri için kullanılabilen bir başka ses kayıt aracıdır. YouTube dahil olmak üzere çeşitli platformlardan ses kaydedebilir ve yerleşik düzenleyici işlevi ile kolayca düzenleyebilirsiniz.

EaseUS RecExperts ile karşılaştırıldığında, kullanımı biraz karmaşıktır ancak YouTube'dan ses kaydetmek gibi kullanıcıların temel ihtiyaçlarını karşılamak için çok etkilidir. YouTube videolarındaki sesi kaydetmek için öncelikle Audacity programını indirip yükleyebilir ve ardından aşağıdaki adımları izlemelisiniz.

Adım 1 : Audacity programını açın ve üst kısımdaki "Preferences" menüsüne girin.

: Audacity programını açın ve üst kısımdaki "Preferences" menüsüne girin. Adım 2 : Recording Device bölümünü görüntüleyin ve "Stereo Mix" seçeneğini seçin. Stereo Mix seçeneği kullanılamıyorsa, aşağıda verilen talimatları izleyerek etkinleştirebilirsiniz. Denetim Masası'nı açın ve "Donanım ve ses" kategorisine tıklayın. "Ses" ve ardından "Kayıt" seçeneklerini seçin. Ekranda herhangi bir yere sağ tıklayıp "Devre Dışı Bırakılmış Aygıtları Göster" seçeneğine tıklayın ve "Stereo Mix"i etkinleştirin.

: Recording Device bölümünü görüntüleyin ve "Stereo Mix" seçeneğini seçin. Stereo Mix seçeneği kullanılamıyorsa, aşağıda verilen talimatları izleyerek etkinleştirebilirsiniz. Adım 3 : YouTube videosunu açın ve Audacity üzerinden "Record" butonuna basın.

: YouTube videosunu açın ve Audacity üzerinden "Record" butonuna basın. Adım 4: Kaydı durdurmak için "Stop" butonuna basın. Ses dosyasını MP3 olarak dışa aktarabilir veya kaydedebilirsiniz.

Bu, YouTube'dan ses kaydetmek için iyi bir araç olmasına rağmen, dahili ses kartlarına sahip sistemler için çalışmayacaktır çünkü "Stereo Mix" seçeneği entegre ses kartlarına sahip sistemlerde mevcut değildir.

Bu sebepten ötürü rehberde bahsettiğimiz ilk yöntem daha iyi bir seçim olacaktır çünkü entegre ses kartı olan veya olmayan tüm cihazlarla uyumludur.

Free Sound Recorder ile YouTube'dan Müzik Kaydetme

Free Sound Recorder, YouTube videolarından veya Grooveshark gibi diğer sosyal medya platformlarından ses kaydetmek için bir başka harika araçtır.

Söz konusu program, küçük dosya boyutu ile cihazınızın depolama alanından tasarruf etmenizi sağlar. Windows veya Mac bilgisayara ücretsiz olarak yükleyebileceğiniz kullanımı kolay bir araçtır.

Adım 1 : Free Sound Recorder programını yükleyin ve açın. Program çalıştıktan sonra YouTube videosunu açın.

: Free Sound Recorder programını yükleyin ve açın. Program çalıştıktan sonra YouTube videosunu açın. Adım 2 : Programdan "Record" butonuna basın ve "Show mixer window" seçeneğini seçin.

: Programdan "Record" butonuna basın ve "Show mixer window" seçeneğini seçin. Adım 3 : "Recording Mixer" bölümünden kaynağı seçin. "Recording Device" menüsü üzerinden "Stereo Mix" seçeneğine tıklayın. Ses seviyesini ayarladığınızdan emin olun.

: "Recording Mixer" bölümünden kaynağı seçin. "Recording Device" menüsü üzerinden "Stereo Mix" seçeneğine tıklayın. Ses seviyesini ayarladığınızdan emin olun. Adım 4 : "General Settings" bölümünden "Options" menüsüne tıklayın.

: "General Settings" bölümünden "Options" menüsüne tıklayın. Adım 5 : Formatı seçtikten sonra YouTube videosunu açın ve "Start Recording" seçeneğini seçin.

: Formatı seçtikten sonra YouTube videosunu açın ve "Start Recording" seçeneğini seçin. Adım 6: Kaydı durdurun ve ses dosyasını dışa aktarın.

VLC Media Player ile YouTube'dan Müzik Kaydetme

YouTube'dan müzik kaydetmek için Windows veya Mac bilgisayarınızda VLC Media Player'ı da kullanabilirsiniz ancak bu yöntem biraz karmaşık ve uzundur. Bu yöntemin en iyi yanı VLC'nin kullanımının kolay olmasıdır.

VLC Media Player Kullanarak YouTube Videosu İndirme

Adım 1 : YouTube'un web sitesini ziyaret edin ve indirmek istediğiniz videonun URL'sini kopyalayın.

: YouTube'un web sitesini ziyaret edin ve indirmek istediğiniz videonun URL'sini kopyalayın. Adım 2 : Programı açın ve "Media" seçeneğine tıklayın. "Open Network Stream" seçeneğini seçin.

: Programı açın ve "Media" seçeneğine tıklayın. "Open Network Stream" seçeneğini seçin. Adım 3 : URL'yi yapıştırın ve "Play" butonuna tıklayın.

: URL'yi yapıştırın ve "Play" butonuna tıklayın. Adım 4 : "Tools" seçeneğini seçin ve "Codec" seçeneğine tıklayın. Bir sonraki adımda verileri "Location" kutucuğundan kopyalayın.

: "Tools" seçeneğini seçin ve "Codec" seçeneğine tıklayın. Bir sonraki adımda verileri "Location" kutucuğundan kopyalayın. Adım 5 : Bağlantıyı web tarayıcısına yapıştırın ve "Enter" tuşuna basın.

: Bağlantıyı web tarayıcısına yapıştırın ve "Enter" tuşuna basın. Adım 6: Videoya sağ tıklayın ve istediğiniz konuma kaydedin.

VLC Media Player ile MP4 Dosyasını MP3 Formatına Dönüştürme

Adım 1 : VLC Media Player'ı açın ve "File" sekmesinden "Convert/Save" seçeneğini seçin.

: VLC Media Player'ı açın ve "File" sekmesinden "Convert/Save" seçeneğini seçin. Adım 2 : "Convert & Stream" bölümünden MP4 dosyasını açın ve "Choose Profile" menüsünden "MP3" seçeneğini seçin.

: "Convert & Stream" bölümünden MP4 dosyasını açın ve "Choose Profile" menüsünden "MP3" seçeneğini seçin. Adım 3: MP3 dosyasının kaydedileceği konumu seçin ve dönüştürmeyi başlatmak için "Start" butonuna basın.

Sonuç

Bu rehberde YouTube ses kaydetme işleminin yapılabilmesini sağlayan dört farklı yöntemi sıraladık. Bu yöntemler arasından EaseUS Rec Experts öne çıkıyor. Windows ve Mac platformlarını destekleyen program hem çok kolay bir kullanıma sahip hem de oldukça kullanışlı özellikler içeriyor.

Mikrofon ve sistem seslerinin kalitesini koruyan EaseUS Rec Experts, YouTube videolarındaki seslerin zahmetsiz bir şekilde kaydedilmesine yardımcı olur. Ayrıca program uzun ve zaman alıcı adımlardan kurtararak zamandan tasarruf etmenizi sağlar.

Sonuç olarak karmaşık adımlarla uğraşmadan sorunsuz bir ses kayıt işlemi için EaseUS RecExperts programını indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.