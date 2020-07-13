EaseUS RecExperts, Windows üzerinde ekran kaydetme işlemleri için kullanabileceğiniz kullanışlı bir program olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ramazan Tugay Kahraman - 9 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bugüne kadar geliştirdiği başarılı programlarla tanıdığımız EaseUS, yeni uygulamasını piyasaya sürdü. Windows ekran kaydetme işlemleri için kullanılabilen EaseUS RecExperts, sunduğu farklı özelliklerle dikkatleri çekmeyi başardı.

Ekran kaydetme kaydedilen görüntüyü paylaşma, son zamanlarda en çok ihtiyacımız olan işlerin başında geliyordu. Bu işlem için birçok farklı programı aynı anda kullanmak ve çalıştırmak zorunda kalabiliyorduk. Bu derdi ortadan kaldırmak için harekete geçen EaseUS, kullanışlı bütün özellikleri bünyesinde toplayan RecExperts programını piyasaya sürdü.

EaseUS RecExperts Özellikleri

Ekran kaydetme

Webcam kaydetme

Oyun kaydetme

Ses kaydetme

Windows ekran kaydetme işi için en uygun programlardan bir tanesi olan RecExperts, yukarıda gördüğünüz tüm işlemleri tek bir program üzerinden yapabiliyor. Ayrıca sayılan her bir özellik için farklı detaylar sunarak, kullanıcıları ikna etmesini de biliyor. Programın özelliklerini yukarıdaki gibi ana başlıklar halinde yazabileceğimiz gibi birçok farklı ayrıntılı detaya daha sahip. Onları ise hemen aşağıdaki gibi bir araya getirebiliriz.