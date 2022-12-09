YouTube Shorts Video Nasıl Eklenir?

Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube, sürekli geliştirdiği özelliklerle kullanıcılarına kazanç sağlama seçenekleri sunuyor. YouTube, para kazanma yöntemine geçtikten sonra birçok kişinin tanınmasını da sağladı. Ünlü platform bünyesinde çok sayıda YouTuber bulunuyor. Dolayısıyla platform bünyesindeki YouTuber’ların daha iyi videolar çekip içerikler üretmesi için çeşitli özellikler geliştiriyor.

Bu özellikler arasında YouTube Shorts video ekleme de yer alıyor. Shorts video ekleme özelliği içerisinde farklı kısa video oluşturma araçları yer alıyor. Özellik sayesinde kullanıcılar; dikey şekilde videolar çekip onları hem paylaşabiliyor hem de başkalarının oluşturduğu videoları izleyebiliyor.

YouTube Shorts Video Ekleme

YouTube Shorts ile yaratıcı, dikkat çekici ve kısa videolar oluşturabilirsiniz. YouTube Shorts video ekleme için şu adımlar takip edilmeli;

YouTube uygulamasına giriş yapılır.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra ana sayfanın alt bölümünün ortasında yer alan artı (+) işaretine tıklanır.

“Canlı Yayın Başlat”, “Video Yükle” ve “Kısa Video Oluştur” seçenekleri gelir.

Ekrana gelen seçenekler arasından “Kısa Video Oluştur” seçeneğine tıklanır.

Telefon üzerinden mikrofon ve kamera kullanımına dair özellikler açılır.

Kameranın kayıt işlemine başlaması için ekranın alt tarafındaki kırmızı daireye basılır.

Videonun hem zamanlayıcı hem de hız şeklindeki ayarları yapılır. Videonun sağalt köşesindeki tik işareti tıklanarak oluşturulan video ön izlemede görülebilir.

Video ön izleme sayesinde üzerindeki hatalar düzeltilebilir. Ayrıca müzik ekleme vb. özelliklerden de yararlanılabilir.

Videoyla ilgili tüm düzenleme işlemleri yapıldıktan sonra sağ üst taraftaki “İleri” butonuna tıklanır.

Video başlığı yazılıp kimlerin göreceği seçilir. Daha sonra sağ üst köşedeki “Yükle” butonuna tıklanarak video yayına hazır hale getirilmiş olur.

Kliplerde YouTube Shorts Videosu Oluşturma

YouTube klipleri Shorts videosuna dönüştürülerek daha çok kişiye ulaşabilirsiniz. Kliplerin Shorts videosuna dönüştürülmesi için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir;

Herhangi bir canlı yayın ya da video klip seçilir.

Klipte Shorts videosu oluşturma işlemi için video kısmından “Oluştur” seçeneğine tıklanır.

Video kırpma oranının ayarlanması sağa ya da sola doğru kaydırılarak yapılır.

Klip başlangıç ile bitiş zamanlarının ayarlanması noktasında görüntü altında yer alan zaman çizelgesi çubuğu kenarları “İleri” yöne kaydırılır.

Kullanıcı isterse videosuna metin gibi içeriklerde ekleyebilir. Bunun için “İleri” butonuna basılır.

Son adımda ayrıntılar eklenerek “Kısa Video Yükle” sekmesine tıklanmaktadır.

YouTube Shorts Özellikleri Nelerdir?

YouTube Shorts özellikleri kullanıcılar için büyük avantajdır. YouTube Shorts; müzik, bilgi ve eğlenceden oluşuyor. Dikey formatlarda video paylaşımı yapılır. YouTube Shorts ile oluşturulan videolara hem alt yazı hem de filtre eklenebilir.

Video oluşturulurken Shorts özelliği sayesinde YouTube Kütüphanesi üzerinden telifsiz şarkılar da kullanılabiliyor. Farklı videolar birleştirilerek tek video şeklinde de paylaşım yapılabiliyor. Videoların hızı kullanıcıların isteğine göre yavaşlatılıp artırılabilir.

Tüm bunlara ek olarak Shorts videoların nasıl indirildiğini merak ediyorsanız YouTube Shorts Videoları Nasıl İndirilir? yazımızı okuyabilirsiniz.