YouTube Shorts Videoları Nasıl İndirilir?

YouTube Shorts, indir işleminin doğrudan yapılabilmesine ücretsiz sürümde imkân tanımıyor. Bu nedenle çoğu kişi, YouTube kısa videolar nasıl indirilir sorusunun yanıtını merak ediyor. Hazırladığımız yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu olan YouTube'da çok sayıda özellik bulunuyor. Bu özellikler arasında Shorts da bulunuyor. İlk olarak 2020 yılının eylül ayında kullanıma sunulan özellik, kullanıcıların kısa videolar paylaşabilmesine olanak tanıyor.

Platformda yer alan düzenleme araçları, videoların eğlenceli bir şekilde sunulabilmesini sağlıyor. Bu özellik kullanılarak gün içerisinde çok sayıda kişi tarafından çeşitli videolar paylaşılıyor. Bazı kullanıcılar, beğendiği videoları cihazına indirmek isteyebiliyor.

YouTube'da kısa videoları indirme işlemini mümkün hâle getirecek bir araç bulunmuyor. Dolayısıyla çok sayıda kişi, kısa videoları indirmek için hangi adımları uygulayacağını merak ediyor. Bu yazıda söz konusu işlemin nasıl gerçekleştirileceğini açıkladık.

YouTube Shorts İndirme Nasıl Yapılır?

İndirmek istediğiniz videoyu açın.

Videonun bağlantısını kopyalayın.

Savefrom sitesini ziyaret edin.

Kutucuğa bağlantıyı yapıştırın.

Çözünürlüğü ve formatı belirleyin.

"Download" butonuna basın.

YouTube Premium, kullanıcıların hizmet üzerinden paylaşılan videoları indirebilmesine olanak tanıyor fakat ücretsiz sürümde böyle bir araç bulunmuyor. Aylık belirli ücret ödeyerek abone olabileceğiniz plan hakkında bilgi sahibi olmak için YouTube Premium nedir sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu yanıtladığımız yazıyı inceleyebilirsiniz.

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından kullanılan YouTube'daki kısa videoları indirebilmek için kullanabileceğiniz pek çok çevrim içi hizmet bulunuyor. Bu hizmetler sayesinde herhangi bir program indirmeye gerek kalmadan istediğiniz videoları indirebiliyorsunuz.

Hazırladığımız rehberde Savefrom isimli popüler bir hizmeti tercih ettik. İster bu hizmeti isterseniz 10downloader ve Shortsnoob gibi hizmetleri de kullanabilirsiniz. Yani bu konuda tercih tamamen size kalmış. Söz konusu hizmetlerdeki adımlar birbirine benziyor.

İlk olarak cihazınıza indirmek istediğiniz kısa videoyu görüntüleyin. Daha sonra videonun bağlantısını kopyalayın. Eğer web tarayıcısı ile YouTube sitesini ziyaret ettiyseniz ekranın üst kısmında bulunan araç çubuğu üzerinden bağlantıyı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Videonun bağlantısını kopyaladıktan sonra YouTube Shorts indirme işleminin yapılabilmesine imkân tanıyan Savefrom'u ziyaret edin. Siteyi açtıktan sonra ekranın orta kısmında bir kutucuk göreceksiniz. Kopyaladığınız bağlantıyı o kutucuğa yapıştırın. Bu adımı uygulamanız hâlinde kutucuğun alt kısmında yeni bir bölüm açılacak.

Açılan bölümde "Download" butonunun sağ kısmında konumlanan butona tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde yeni bir pencere açılacak. Açılan pencerede çeşitli çözünürlükler ve video formatları göreceksiniz. Bunlar arasından size uygun olanı seçin ve ardından "Download" butonuna basın.

Söz konusu butona tıkladığınızda indirme işlemi başlayacaktır. İndirme süresi, internet bağlantı hızınıza göre farklılık gösterebilir fakat videolar kısa olduğundan ötürü boyutları pek yüksek değildir. Bu da işlemin tamamlanması için çok uzun süre boyunca beklememenizi sağlar.

Bu yazıda milyonlarca kişi tarafından kullanılan video paylaşım hizmetinde yer alan Shorts özelliği kullanılarak oluşturulan videoların nasıl indirileceğini detaylı bir şekilde açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Ayrıca görüntü tabanlı sosyal medya platformu Instagram'da yer alan kısa videoları indirmek istiyorsanız Instagram Reels video indirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.