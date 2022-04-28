YouTube Premium Nedir? Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın en büyük akış platformlarından biri olan Youtube, günümüzde özellikle Türkiye’de büyük bir ilgi görüyor. Çeşitli içerik üreticilerin videolarını yayınladığı Youtube platformu, son yıllarda eklenen yeni özellikleri ile giderek kapsamlı bir uygulama haline geldi. İnsanların birçoğu önceden yalnızca müzik dinlemek için uygulamayı kullanırken, artık yapılan geliştirmelerle birlikte platform bir yayın akış platformuna dönmüş durumda. 2018 yılında yurtdışında kullanıma sunulan ve 2019 yılında Türkiye’de erişime açılan Youtube Premium ise, kullanıcılara çeşitli konularda büyük fayda sağlıyor. Peki, Youtube Premium nedir? Youtube Premium özellikleri ve fiyatı ne?

YouTube Premium Nedir?

Dünyanın en büyük akış platformlarından biri olan Youtube, direkt olarak video sırasında kanalın aldığı reklam sayısına göre reklamlar yayınlıyor. Ancak bu da platformu ücretsiz kullanan birçok kişi için seyir keyfini ciddi oranda düşürebiliyor. Youtube Premium ise kullanıcıların seyir keyfini artırabilmeleri için sunulan reklamsız bir Youtube deneyimi sağlıyor. Bu hizmet, yalnızca reklamları ortadan kaldırmıyor, aynı zamanda çeşitli birtakım özel imkanları da beraberinde getiriyor.

Özellikle akıllı tablet ve telefon kullanan kişilerin epey hoşuna gidecek özellikler barındıran Youtube Premium; reklamsız video, internetsiz video izleme, arka planda oynatma ve Youtube Music gibi özelliklere de doğrudan erişim imkanı sunuyor.

YouTube Premium Özellikleri Neler?

Reklamsız Videolar

İnternetsiz Video İzleme

Arka Planda Oynatma

Youtube Music

Reklamsız Videolar

Youtube’a direkt olarak mobil, masaüstü, tablet veya bilgisayarınızdan giriş yaptığınızda videonun başında, ortasında veya sonunda çeşitli reklamlar çıkıyor. İşte bu reklamlar izlenen videonun seyir kalitesini epey düşürebiliyor. Kullanıcı tarafından pek sevilmeyen bu reklamlardan Youtube Premium sayesinde kurtulabiliyorsunuz.

İnternetsiz Video İzleme

Youtube Premium aboneliği aynı zamanda videoları cihazınıza indirerek daha sonra izleme imkanı da sunuyor. Bu özellik internetin olmadığı yerlerde kolay bir şekilde video izlemenize olanak tanıyor. Aslında bu özellik Youtube Go uygulaması ile de yapılabiliyor ancak Youtube Premium kullanıcıları ek olarak farklı bir uygulama kullanmadan da bu özelliğe erişim sağlayabiliyor.

İndirilen videolar 720p kalitesinde indirilirken, videolar cihazınızda 30 gün boyunca saklanıyor.

Arka Planda Oynatma

Arka planda oynatma özelliği, yıllardır milyonlarca Youtube kullanıcısının en büyük isteklerinden biriydi. Çünkü Youtube’da bir video açtığınızda platform bu videoyu arka planda izlemeye imkan tanımıyor. Yani videoyu izleyebilmek için Youtube ekranının açık kalması hatta aktif olarak uygulamayı kullanmak gerekiyordu.

İşte Youtube Premium’un sunduğu bu özellikle artık müziklerinizi dinlerken başka uygulamalar arasında da geçiş yapabilir hale geliyorsunuz.

Youtube Music

Youtube’un geliştirilmiş Youtube Music uygulaması, müzik dünyasının en kullanışlı platformlarından biri. Spotify’ı aratmayan arayüzü ile kullanıcılar tarafından epey ilgi gören Youtube Music, reklamsız bir müzik deneyimi sunuyor. Müzikleri klipleri ile beraber dinleyebilmek ise en büyük artılarından biri.

Youtube Music ile, tıpkı Youtube’da olduğu gibi internet bağlantısı olmadan müzik dinleyebilirsiniz. Müzikleri ya da oynatma listelerini indirerek daha sonrasında dilediğiniz zaman internetsiz bir şekilde dinleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde indirilen videolar 30 gün boyunca cihazınızda saklanıyor.

YouTube Premium Fiyatı Ne Kadar?

Bireysel Aylık 16,99 TL

Bireysel Yıllık 169,99 TL

Aile Aylık 25,99 TL

Öğrenci Aylık 9,99 TL

Bireysel Aylık Paket

Youtube Premium ilk bir aylık ücretsiz deneme süresinin ardından aylık 16,99 TL olarak ücretlendiriliyor.

Bireysel Yıllık

Uygulama 12 ay öncesinden yıllık olarak bir ödeme planı sunarak tasarruf sağlıyor. Bu şekilde 200 lira yerine yıllık abonelik 169,99 TL’ye gelmiş oluyor.

Aile Aylık

Bir aylık ücretsiz deneme süresinin ardından aylık olarak 25,99 TL olarak ücretlendirilen aile paketi, 5 aile üyesine kadar kullanım imkanı sağlıyor.

Öğrenci Aylık

Yine 1 aylık deneme süresinin ardından aylık 9,99 TL olarak ücretlendirilen öğrenci planından, koşulları sağlayan herkes faydalanabiliyor.