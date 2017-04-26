Directik, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir mağaza arama/keşfetme uygulamasıdır. Konum tabanlı bir uygulama olan Directik ile çevrenizde bulunan mağazaları keşfedebiliyorsunuz.

Bulunduğunuz bölgeyi tarayan Directik uygulaması ile her türlü mağazanın bilgisine kısa sürede ulaşabiliyor ve işlerinizi halledebiliyorsunuz. Konum tabanlı olan uygulama ile eczane, kafe, market, tesisatçı ve elektrikçi gibi her türlü mağazaya kısa sürede erişebiliyorsunuz. İşletmelerin detaylarını da paylaşan uygulama, aynı zamanda anlaşmalı mağazalarla mesajlaşma imkanı sunuyor. Ayrıca bazı mağazaların indimlerini de Directik ile takip edebiliyorsunuz. Telefonlarınızda mutlaka olması gereken bir uygulama olarak nitelendirebileceğim Directik'i sakın kaçırmayın.

Konum değiştirme özelliğine sahip olan uygulama ile başka bir yerdeki mağazaların bilgilerine de bakabiliyorsunuz. Directik, kolayca mekan arama imkanı sunuyor. Hoş tasarımı ve kolay arayüzü ile Directik'i sakın kaçırmayın.

Directik uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.