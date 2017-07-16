dj Liker (APK)
Android İçin Facebook Beğeni, Yorum Arttırma Uygulaması
Facebook sayfanıza ziyareti arttırın.
dj Liker, Facebook sayfanız için beğeni ve yorum arttırma programı. Facebook gönderilerini çabuk beğenip yorum gönderen gerçek kişilerin oluşturduğu bir topluluğa dayalı bir sistem üzerinden çalışan programı tamamen ücretsiz indirip deneyebilirsiniz.
Facebook sayfası açtınız ancak sayfanıza yeterli ilginin gösterilmediğini düşünüyor, gönderilerinize yapılan yorumları, beğenileri arttırmanın bir yolunu arıyorsanız bunu kısayoldan yapabileceğiniz uygulamalardan biri dj Liker.
Facebook sayfanıza daha fazla ziyaretçi çekmek için tek yapmanız gereken; sayfasına gidip Access Token almak, adımları izlemek ve aldığınız kodu sayfasında en aşağıdaki kutucuya yapıştırmak.
"Not: Uygulamanın çalışması için takipçi ayarlarından “Kimler Beni Takip Edebilir? ayarını Herkes olarak ayarlamalısınız. Durum ve fotoğraflarınız da herkese açık olmalı."
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- dj Liker
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