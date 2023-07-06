Threads Beğeni Gizleme Nasıl Yapılır?

Sosyal medya platformu Threads, beğeni gizleme işleminin yapılabilmesine olanak tanıyor. Peki, bir gönderinin beğeni sayısının görünmemesini sağlamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Kısa sürede milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başlanan Threads isimli sosyal medya uygulamasında paylaşılan gönderilerin beğeni sayısı gizlenebiliyor. Eğer siz de bir gönderinizin beğeni sayısının görünmesini istemiyorsanız rehberimizdeki adımları uygulayabilirsiniz. Peki, Threads'te beğeni sayısı nasıl gizlenir?

Threads Beğeni Gizleme Adımları

Threads uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanızı görüntüleyin.

Bir gönderinizi seçin.

Üç nokta simgesine dokunun.

"Beğenme sayısını gizle" seçeneğini seçin.

Metin tabanlı sosyal medya hizmeti Threads'te hesabınız üzerinden paylaştığınız beğenileri gizlemek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Bunun için ilk olarak mobil cihazınızda yüklü olan sosyal medya uygulaması Threads'i açın.

Oturum açık değilse Instagram hesabınız ile sosyal medya uygulamasına giriş yapın. Bir sonraki adımda profil simgesinin üzerine dokunarak profil sayfasını görüntüleyin. Profil sayfanızdan beğeni sayısını gizlemek istediğiniz gönderinin üzerine dokunun.

Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç nokta simgesine basın. Bunu yapmanız durumunda bir pencere açılacak. Açılan pencerede "Kimler yanıtlayabilir?", "Beğenme sayısını gizle" ve "Sil" olmak üzere üç farklı seçenek göreceksiniz. Bunlar arasından "Beğenme sayısını gizle" seçeneğini seçin.

Söz konusu adımı uyguladığınız takdirde gönderinin beğeni sayısı gizlenecektir. Böylelikle diğer kullanıcılar, gönderinin kaç beğeni aldığını göremeyecek.

Threads Beğeni Sayısını Gösterme

Threads uygulamasını açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil sayfanızı açın.

Beğeni sayısını gizlediğiniz gönderiyi görüntüleyin.

Üç nokta simgesine dokunun.

"Beğenme sayısını göster" seçeneğini seçin.

Sosyal medya hizmeti üzerinden paylaştığınız bir gönderinin beğeni sayısının yeniden görünmesini sağlayabilmeniz mümkün. Bu işlem için öncelikle Meta'nın yeni sosyal medya uygulamasını açın ve oturum açık değilse hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra profil sayfanızı görüntüleyin. Bir sonraki adımda beğeni sayısını gizlediğiniz gönderiyi görüntülemeniz gerekiyor. Gönderinin sağ üst köşesinde konumlanan üç nokta simgesine dokunun ve son olarak "Beğenme sayısını göster" seçeneğini seçin.

Bu yazıda Threads beğeni nasıl gizlenir sorusunu yanıtladık. Ayrıca beğenme sayısını gösterme işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizdeki adımları uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca Threads'te Tamindir hesabını takip etmeyi unutmayın.