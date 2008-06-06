DriverMax Windows sürücülerini kolaylıkla tekrar kurmanıza yardımcı olan bir program. Artık az bulunan sürücüleri disklerinizde veya internet üzerinde aramanıza gerek kalmayacak. Basitçe bütün sürücüleri tek bir sıkıştırılmış dosyaya koyabileceksiniz.

Ne zaman bütün sürücüleri tekrar yüklemeyi planladığınızda, DriverMax sizlere tekrar yardımcı olabilir: 5-10 dakika içinde bilgisayarı yeniden başlatarak bütün herşeye yeniden sahip olabileceksiniz. DriverMax aynı zamanda bütün sürücüler hakkında raporlar görüntüleme özelliğine de sahip.

Bilgisayarın yavaş çalışması sorunu genellikle yanlış yüklenmiş olan sürücüler yüzünden meydana geliyor. Windows sizin yüklediğiniz bütün eski sürücüleri geri yüklemeyi istemeniz durumuna karşılık depoluyor. Tabi bazen eski versiyonlar yenileriyle çakışmalara uğrayabiliyor. Programın "Export Wizard" aracı sadece sizin seçtiğiniz sürücülerin kopyalarını hazırlayıp gerekli olanları sıkıştırdığınız zip dosyasının içine atıyor.