DriverMax9.34.0.233
Sürücü Yedekleme, Takip Programı
DriverMax Windows sürücülerini kolaylıkla tekrar kurmanıza yardımcı olan bir program. Artık az bulunan sürücüleri disklerinizde veya internet üzerinde aramanıza gerek kalmayacak. Basitçe bütün sürücüleri tek bir sıkıştırılmış dosyaya koyabileceksiniz.
Ne zaman bütün sürücüleri tekrar yüklemeyi planladığınızda, DriverMax sizlere tekrar yardımcı olabilir: 5-10 dakika içinde bilgisayarı yeniden başlatarak bütün herşeye yeniden sahip olabileceksiniz. DriverMax aynı zamanda bütün sürücüler hakkında raporlar görüntüleme özelliğine de sahip.
Bilgisayarın yavaş çalışması sorunu genellikle yanlış yüklenmiş olan sürücüler yüzünden meydana geliyor. Windows sizin yüklediğiniz bütün eski sürücüleri geri yüklemeyi istemeniz durumuna karşılık depoluyor. Tabi bazen eski versiyonlar yenileriyle çakışmalara uğrayabiliyor. Programın "Export Wizard" aracı sadece sizin seçtiğiniz sürücülerin kopyalarını hazırlayıp gerekli olanları sıkıştırdığınız zip dosyasının içine atıyor.
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DriverMax 8.18 için Ziyaretçi dedi ki;
1 tane driver indirdikten sonra para istiyo bu ne ya rezalet
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DriverMax 7.15.0.27 için mesutcanbal dedi ki;
ne işe yarıyor tam olarak anlamış değilim güncel sürücülerin yerine eskilerini mi yüklüyor yoksa mevcut sürücülerden daha güncellerini bulup onları mı yüklüyor ekran kartı ile ilgili bir işlem yaptım bilgisayara mavi ekran geldi ve beklenmedik şekilde kapatıldı uyarısı aldım arkasından bilgisayarı tekrar başlattığımda geç açıldı başlangıçta siyah ekranlar falan geldi sonra bilgisayar açılınca windows kurtarıldı diye mi ne bi uyarı verdi garip ne işe yaradığını detaylı paylaşacak birileri var mı veya Özgür Çınardalı bey ne yapıyorsunuz bilgisayarlarımızı falan mı çökertmeye çalışıyorsunuz :)Artı Yönleri: ne olduğunu çözemedim Eksi Yönleri: sanırsam bilgisayarım çöküyordu :) son anda yırttım
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DriverMax 6.33 için Gonomon dedi ki;
Bu program gerçekten güzelmiş teşekkürler...
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DriverMax 5.8 için Ziyaretçi dedi ki;
kullanması zor türkçesi yada yama fln yokmu
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3- DriverMax için Ziyaretçi dedi ki;
baba bu ne yha 1 saattn çok sürüyo inmesi!
Fosi rumuzlu editörün cevabı: Dosyayı üreticinin adresinden indirdiğinizden ve sizin internet bağlantınızın düşük oluşundan dolayı dosya yavaş iniyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 35 / 59,420
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- Innovative Solutions
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