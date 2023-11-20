Arma Reforger Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Bilgisayardaki donanım, oyunun gereksinimlerini karşılayamıyorsa donma ve kasma sorunları meydana gelir. Bu sebepten ötürü Arma Reforger sistem gereksinimleri, Arma serisinin yeni oyununu oynamak isteyen oyuncular için önemlidir.

Bu rehberde 2023 yılının kasım ayında 1.0 sürümü piyasaya sürülerek simülasyon oyunları arasında yerini alan Arma Reforger'ın ihtiyaç duyduğu donanım bileşenlerini sıraladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve Arma Reforger'ı PC kaldırır mı sorusunun cevabını öğrenebilirsiniz.

Arma Reforger Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i5-4460 veya AMD FX-4300

: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-4300 RAM : 8 GB

: 8 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 570 DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az Intel Core i5-4460 veya AMD FX-4300 işlemcisi gerekiyor. Ayrıca en az 8 GB RAM isteniyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA GeForce GTX 1650 ya da AMD Radeon RX 570'e ihtiyaç duyuluyor.

Arma Reforger Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : Intel Core i7-6700 veya eş değer AMD işlemci

: Intel Core i7-6700 veya eş değer AMD işlemci RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ya da AMD Radeon RX 5600 XT

: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ya da AMD Radeon RX 5600 XT DirectX : Sürüm 12

: Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ya da AMD Radeon RX 5600 XT ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca en az Intel Core i7-6700 veya eş değer AMD işlemci gerekiyor. 16 GB RAM de ihtiyaç duyulan donanım bileşenleri arasında yer alıyor.

Arma Reforger Kaç GB?

Arma Reforger isimli oyunun bilgisayara yüklenebilmesi için en az 15 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Yeterli miktarda boş alan olmadığı için kurulum başarısız olursa program kaldırma aracı kullanarak bilgisayarda yüklü olan bazı oyunları veya programları silebilirsiniz. Böylece daha fazla kullanılabilir alan elde edilmesini sağlayabilirsiniz.

Arma Reforger Fiyatı Ne Kadar?

Arma Reforger PC Fiyatı : 540 TL

: 540 TL Arma Reforger Xbox Fiyatı: 85 TL

Bohemia Interactive tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun Steam üzerinden 540 TL, Xbox mağazası üzerinden ise 85 TL fiyata satılıyor.

Bu rehberde Arma Reforger kaç GB sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları yanıtladık. Söz konusu oyun ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.