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Duo
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Duo

(iOS)
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132 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Duo
Duo
Duo
Duo
Duo

iPhone ve iPad İçin Top Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 3 saat önce

Aynı anda zıplayan iki beyaz topu engellerden geçirmelisiniz.

Duo, zıplayan iki topu kontrol altında tutmamızı isteyen çıldırtıcı derecede zor bir mobil oyun. iPhone ve iPad’de oynadığım top zıplatma oyunları arasında en zoru desem abartmış olmam. İkiz topları engellerden geçirmek üstün beceri istiyor.

Ketchapp’ın sabrımızın sınırlarını zorladığı yeni top oyununda aynı anda zıplayan iki minik topu engellerden atlatmaya çalışıyoruz. Topların kontrolü tamamen elimizde olmadığı gibi engel teşkil eden hareketli platformlar sürekli değişiyor. Nerede neyin çıkacağını kestirmek güç.

Tek parmakla rahat oynanış sunmasıyla mekan fark etmeksizin oynanabilecek tam vakit geçirmelik bir oyun Duo. Normal modda ısındıran meydan okuma modunda top oyunlarındaki ustalığımı göstermemizi isteyen yapım tamamen ücretsiz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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