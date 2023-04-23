Dünyanın en büyük müzik dinleme platformlarından biri olan Spotify, gerek algoritması gerek zengin müzik kütüphanesi ile her geçen gün daha da popülerleşiyor. Sene sonu karşımıza çıkan en çok dinlenen şarkılar ve podcastlerle de kullanıcılarına değer veren Spotify, öğrenciler için indirimde sunmaktadır. Peki, kısa bir bilginin ardından Spotify öğrenci indirimi nasıl yapılır? Sizler için adım adım anlatıyoruz.

Spotify Öğrenci İndirimi Nasıl Yapılır?

Spotify’ı açın.

Üyeliğiniz yoksa üye olun.

Daha sonra satın alma işlemlerine gidin.

Ödeme adımlarından öğrenci paketini seçin.

Öğrenci olduğunuzu doğrulayın.

Ödeme işlemini gerçekleştirin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Unutmayın Spotify öğrenci indiriminden yararlanmak istiyorsanız güncel olarak öğrenci olmanız gerekmektedir. Bu işlem için sizlerde öğrenci belgesi, transkript yada OBS bilgileriniz istenebilir.

Spotify’a verdiğiniz bilgiler güvenli bir şekilde veritabanlarında tutulur. Ancak birçok defa hatırlattığımız gibi zaman zaman büyük platformlar siber saldırıya uğrayabilir. Bu nedenle verilerinizin güvenliğinden şüphe duyuyorsanız diğer ödeme seçeneklerine göz atabilirsiniz.

Ayrıca Spotify öğrenci indiriminden yararlanmak istiyorsanız direk olarak buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Spotify öğrenci indirimi her ülkede geçerli olmayabilir. Ancak Türkiye’de bu hizmet geçerlidir.

Spotify Öğrenci İndirimi Fiyatı Ne Kadar?

Öğrenci indirmi fiyatları normal premium ücretinin yarı fiyatıdır. Öğrenci indirimi 14.99 TL iken normal üyelik 29.99 TL’dir. Ayrıca Spotify birbirinden farklı ücretlendirmeler bulundurmaktadır. Bunlar: Bireysel, Duo, Aile ve öğrencidir. Duo; iki kişilik iken aile paketi 6 kişiye kadardır.

Eğer tek kişilik ücreti pahalı buluyorsanız Duo paketini kullanarak ücretlendirmeye yarı yarıya indirebilirsiniz.

2006 yılında İsveç’te kurulan Spotify dünya üzerinde 365 milyon aktif kullanıcıya sahiptir. Platform üzerinden podcast, müzik dinleyebilir. Aynı zamanda insanların çalma listelerine göz atabilir ve takip edebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için Spotify öğrenci indirimi nasıl yapılır? Adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler Spotify öğrenci indirimini kullanıyor musunuz, Spotify hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.