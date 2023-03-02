Spotify Arkadaş Ekleme Nasıl Yapılır?

Popüler dijital müzik platformu Spotify, arkadaş ekleme sistemi sayesinde kullanıcıların diğer profilleri kolayca görüntüleyebilmesine imkân tanıyor. Peki, bu işlem için hangi adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor?

Gelişmiş özellikleri ve başarılı arayüzüyle yıllardır tüm dünyada popülerliğini sürdürmeyi başaran Spotify'da sosyal medya hizmetlerindekine benzer şekilde bir takip etme sistemi bulunuyor. Bu sayede arkadaşlarınızın ve ailenizin profillerini Spotify'da takip edebiliyorsunuz.

Spotify Arkadaş Ekleme Adımları

Spotify'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Ara bölümüne girin.

Arama kutucuğuna profil ismini yazın.

Kullanıcının profilini görüntüleyin.

"Takip Et" butonuna basın.

Dünyanın en popüler dijital müzik platformlarından biri olan Spotify, özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bunlar arasında takip etme olarak adlandırılan arkadaş ekleme özelliği de bulunuyor. Bu özellik, çok pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

Spotify'da takip etme işlemini ister dijital yayın hizmetinin masaüstü sürümünden isterseniz mobil uygulama üzerinden yapabilirsiniz. Biz ilk etapta masaüstü versiyonunda nasıl yapıldığını anlatacağız. Öncelikle bilgisayarınızda yüklü olan Spotify programını açın.

Programı açtıktan sonra eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Hesabınıza girdikten sonra arayüzün sol kısmında yer alan Ara bölümünü görüntüleyin. Daha sonra arama kutucuğuna takip etmek istediğiniz kişinin profil ismini yazın.

Arama sonuçları üzerinden kullanıcının profilini görüntüleyin. Açılan sayfada bulunan "Takip Et" butonunun üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde söz konusu profil takip edilmeye başlanacaktır.

Ekranın üst kısmından isminize tıklayabilir ve hemen ardından Profil menüsüne girerek takip ettiğiniz hesapları görüntüleyebilirsiniz. Bunun için profil sayfanızdaki "Takip Edilenler" yazısına tıklamanız yeterlidir.

Eğer sizi takip eden biri varsa profil sayfasında "Takipçi" yazısına tıklayabilirsiniz. Açılan sayfa, sizin hesabınızı takip eden profilleri listeleyecektir. Ayrıca kullanıcının profil sayfasında daha önce oluşturulmuş çalma listelerine de göz atabilirsiniz.

Telefondan Spotify'da Arkadaş Nasıl Eklenir?

Spotify uygulamasına girin.

Ara butonuna basın.

Kutucuğa kullanıcının profil adını yazın.

Arama sonuçlarından profili seçin.

"Takip Et" butonuna dokunun.

Dijital müzik platformunun mobil uygulamasında bir kullanıcıyı takip edebilmek için ilk önce akıllı telefonunuzda ya da tabletinizde yüklü olan Spotify'ı açın ve ardından hesabınıza giriş yapın. Uygulamanın arayüzün eriştikten sonra Ara butonuna basın.

Arama kutucuğuna kullanıcının profil adını yazın ve ardından arama sonuçları üzerinden söz konusu profili seçin. Profil sayfası açıldıktan sonra "Takip Et" butonuna dokunun. Böylelikle kullanıcı takip edilmeye başlanacaktır.

Spotify'da Takip Edince Bildirim Gider mi?

Milyonlarca kişi tarafından tercih edilen dijital müzik hizmeti Spotify'da bir profili takip edince bildirim gider mi sorusunun yanıtı, merak edilen konular arasında yer alıyor. Platformda bir kullanıcıyı takip etmeye başladığınızda karşı tarafa bir bildirim gitmez. Kullanıcının haberi olması için profil sayfası üzerinden "Takipçi" bölümüne göz atması gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran Spotify isimli dijital müzik platformu ile ilgili merak edilen bazı soruları cevapladık.

Spotify'da Arkadaş Aktivitesi Nereden Açılır?

Arkadaş Etkinliği isimli özelliği aktif hâle getirebilmek için öncelikle ayarlar sayfasını görüntüleyin. Bir sonraki adımda "Görüntüleme Seçenekleri" kısmında konumlanan "Arkadaşlarının ne çaldığını gör" seçeneğini etkinleştirin.

Spotify'da Arkadaşlarımı Nasıl Bulurum?

Dijital müzik hizmetinde ara butonu üzerinden arkadaşlarınızın isimlerini yazarak profil sayfalarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca profil sayfasındaki üç nokta simgesine tıklayıp "Profil bağlantısını kopyala" seçeneğini seçebilirsiniz. Kopyaladığınız bağlantıyı sosyal medya hesabınızdan paylaşabilirsiniz.

Spotify Duo Daveti Nasıl Atılır?

İlk olarak Duo isimli abonelik planına katılmanız gerekiyor. Spotify'da Duo aboneliğini seçtikten sonra beraber yaşadığınız kişiyi e-posta ya da WhatsApp üzerinden Duo planına katılmaya davet edin. Karşı tarafın evdeyken daveti kabul edip adresi doğrulaması gerekiyor.

Bu yazıda Spotify arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusu dahil olmak üzere birçok soruyu cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.