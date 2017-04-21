Endless Mountain, grafiklerini de oldukça kaliteli bulduğum ufak boyutlu snowboard oyunu. Kış sporlarını seviyorsanız Android telefonunuzda oynayabileceğiniz en eğlenceli oyunlardan biri.

Sonsuz snowboard oyunu formunda karşımıza çıkan Endless Mountain’de karlı dağların tepesinden hızla aşağı doğru kayıyoruz. Bir yarış olmadığından yolda karşılaşabileceğimiz olası engelleri bilmiyoruz. Hızla kayarken önümüze bir anda çıkıp şaşırtan engelleri atlamanın yolu çok basit; Dokunmak. Ekranın herhangi bir noktasına dokunduğumuz vakit sporcumuz engel ne olursa olsun aşıyor. Tabii ki zamanlamayı tutturmanız gerek.

Yer yer zıplama dışında bir hareket yapmıyoruz. Karakterimiz kendiliğinden kaydığından bize sadece – cihazımızı sağa sola eğerek – yönlendirmek kalıyor.