Jude Law kimdir? En iyi Jude Law filmleri neler? Tüm dünyada çok popüler olan Law, bu zamana kadar çok sayıda filmde yer aldı. Bu yazıda 49 yaşındaki Law’ın kim olduğunu ve yer aldığı en başarılı yapımları açıkladık.

Jude Law Kimdir?

Oyunculuğa 12 yaşındayken adım atan Jude Law, 17 yaşında Families isimli dizinin oyuncu kadrosunda yer almak için okulu bıraktı. İlerleyen yıllarda çeşitli bağımsız filmlerde yer alan oyuncu, 1997 yılında Gattaca isimli başarılı yapımda oynadı.

Sherlock dahil olmak üzere pek çok filmde yer alan Law, iki defa Akademi Ödülü için aday gösterildi. 49 yaşındaki oyuncu ayrıca 2000 yılında The Talented Mr. Ripley filmindeki Dickie Greenleaf rolü ile En İyi Yardımcı Oyuncu dalında, 2004 yılında ise Cold Mountain’deki Inman rolü ile En İyi Aktör dalında aday gösterildi.

En İyi Jude Law Filmleri Neler?

Sherlock Holmes (2009)

Enemy at the Gates

Spy

King Arthur: Legend of the Sword

Contagion

Cold Mountain

Gattaca

The Talented Mr. Ripley

The Holiday

Side Effects

Yukarıda Jude Law’un yer aldığı en başarılı yapımlar yer alıyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

1. Sherlock Holmes (2009)

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law ve Rachel McAdams

2009 yılında vizyona giren filmde Holmes, ortağının yardımı ile düşmanın izini sürmek için dövüş tekniklerini ve pratik zekâsını kullanması gerekir. Yönetmenliğini Guy Ritchie’nin üstlendiği film, 90 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 524 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

2. Enemy at the Gates

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncu: Jude Law, Ed Harris ve Joseph Fiennes

Jean-Jacques Annaud tarafından yönetilen film, Stalingrad Savaşı sırasında birbirini öldürmeye çalışan bir Alman ve bir Rus keskin nişancının hikâyesini konu alıyor.

Senaristliğini Jean-Jacques Annaud ve Alain Godard'ın üstlendiği Enemy at the Gates, 68 milyon dolar bütçe ile çekildi. 97 milyon dolar hasılat elde eden yapım 2001 yılında vizyona girdi.

3. Spy

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Jude Law, Melissa McCarthy ve Rose Byrne

Masabaşında çalışan CIA analisti, bir silah tüccarının içerisine sızmak ve küresel felaketi önlemek için gizli göreve gönüllü olur. Aksiyon ve komedi ögelerine sahip olan filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Paul Feig yaptı.

2015 yılında vizyona giren Spy isimli yapım, 65 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 235 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

4. King Arthur: Legend of the Sword

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey ve Jude Law

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan King Arthur: Legend of the Sword isimli yapımda sokaklarda yaşayan Arthur, büyülü bir kılıcı kayadan çıkardıktan sonra geleceğin kralı olarak kaderini kabul etmeli ve kötü kalbe sahip olan amcası ile savaşmalı.

5. Contagion

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Matt Damon, Kate Winslet ve Jude Law

2011 yılında vizyona giren Contagion, ölümcül bir virüs salgınını konu alıyor. Dünyanın dört bir noktasındaki uzmanlardan oluşan bir ekip, salgını sona erdirmeye çalışır. 60 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 135 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

6. Cold Mountain

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jude Law, Nicole Kidman ve Renée Zellweger

Amerikan İç Savaşı'nın son günlerinde yaralı bir asker, sevgilisiyle yeniden bir araya gelmek için Kuzey Carolina'daki Cold Mountain'a doğru oldukça tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Yönetmenliğini ve senaristliğini Anthony Minghella'nın üstlendiği Cold Mountain 2003 yılında vizyona girdi.

79 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 173 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı. Tarih, dram ve macera ögelerine sahip olan yapımda Jude Law, Inman isimli karakteri canlandırıyor.

7. Gattaca

IMDb Puanı: 7,8

Yaş Sınırı: 1997

Oyuncular: Ethan Hawke, Uma Thurman ve Jude Law

Bilim çok büyük bir aşama katetmiştir. Bu sayede kusursuz insanlar yetiştirilmeye başlanır. DNA'ları yetersiz olarak nitelendirilen kişiler ise toplumun alt sınıfını oluşturur. Bu kişilerin arasında yer alan Vincent, uzay yolculuğu için daha iyi genlere sahip olan bir kişinin kimliğine bürünür.

8. The Talented Mr. Ripley

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: R

Oyuncular: Matt Damon, Gwyneth Paltrow ve Jude Law

Patricia Highsmith tarafından 1955 yılında yazılan aynı adlı romandan uyarlanan The Talented Mr. Ripley isimli yapımda Tom Ripley, Dickie Greenleaf isimli zengin genci aile şirketinin başına geçmesi konusunda ikna etmek için İtalya'ya gönderilir.

Çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilen film, 40 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 128 milyon doları aşkın hasılat elde etmeyi başardı.

9. The Holiday

IMDb Puanı: 6,9

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Kate Winslet, Cameron Diaz ve Jude Law

İki farklı ülkede yaşayan Amanda ve Iris, aşk hayatlarındaki problemlerden kaçmak için Noel tatilinde iki haftalığına evlerini değiştirir. Bir süreliğine farklı evlerde yaşamaya başlayan iki kadın yeni insanlar ile tanışır.

10. Side Effects

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 15A

Oyuncular: Rooney Mara, Channing Tatum ve Jude Law

Steven Soderbergh tarafından yönetilen Side Effects isimli yapımda psikiyatrist tarafından verilen bir ilaç, beklenmedik yan etkilere yol açar. Senaristliğini Scott Z. Burns'un üstlendiği film, 30 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 66 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Bu yazıda en başarılı Jude Law filmlerini listeledik. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.