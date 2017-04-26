Family Guy Freakin Mobile Game, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir eşleştirme oyunudur. Popüler TV dizisi Family Guy'ın resmi oyunu olan Family Guy Freakin ile zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir eşleştirme oyunu olan Family Guy Freakin, birbirinden zorlu bölümleriyle karşımıza çıkıyor. Farklı oyun modlarını içerisinde barındıran oyunda temel anlamda bulmacalar çözmeye çalışıyorsunuz. Puanlar kazanarak yolunuza devam ediyor ve zevkli dakikalar geçirebiliyorsunuz. Dizide yer alan çizgi karakterleri barındıran oyunda harika animasyonlar ve grafikler yer alıyor. Renkli şişeleri eşleştirdiğiniz oyunda elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Renkli bir atmosferde geçen oyunda işiniz bir hayli zor.

Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Renkli görsellerin ve yüksek kaliteli grafiklerin yer aldığı oyunda birbirinden zorlu 160 bölüm yer alıyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan da oynayabileceğiniz oyunu mutlaka denemelisiniz. Eğer Family Guy'ı izliyorsanız bu oyunu da severek oynayacağınızı söyleyebilirim.

Family Guy Freakin oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.