Milyonların takipçisi olduğu ve tüm dünyada ün salan en iyi yabancı komedi dizileri, günlük hayatta sürekli konuşulmakta ve replikleri tekrarlanmaktadır. Komedi dizilerinde en başta gelen ülkeler arasında Amerika bulunmaktadır. Birçok kaliteli komedi dizisi ortaya koyan Amerikan şirketleri, gerek göndermeleri olsun gerek verdiği mesajlar olsun milyonların kalbini kazanan yapıtlar ortaya koymuştur.

Filmleri ve dizileriyle başarılı olan sadece Amerika değildir. Mesela Kore'de çok güzel işler başarabilmektedir. Eğer En iyi Kore dizilerini merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz. Peki en iyi yabancı komedi dizileri neler? Gelin birlikte bakalım.

En İyi Yabancı Komedi Dizileri

The Office

How I Met Your Mother

Family Guy

Friends

The Simpsons

Rick and Morty

The Office

Ofis ortamında çalışmak ve eğlenmek birçok kişinin hayalidir. Fakat kağıt satan bir firmanın ofisi nasıl eğlenceli olabilir? The Office dizisi gerçekten de bu soruya cevap veriyor. Bir ofiste neredeyse başa gelebilcek tüm olayları bir arada işleyen dizi, izleyicilere heyecan ve aksiyonu birlikte yaşatıyor. The Ofiice'in ara ara izleyicilere yansıttığı duygusal sahneleri de pas geçmemek gerek.

Tür: Komedi

Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski

IMDb Puanı: 9.0

How I Met Your Mother

Hayatının aşkını aramaya koyulan Ted ve ona yardım eden arkadaşlarının maceraları hiç bitmemekte, başlarından sürekli aksiyon dolu olaylar geçen beş arkadaş birbirlerinden farklı kişiliklere sahip kimi çapkınken kimi gerçek aşkın peşinde.

Tür: Komedi ve romantik

Oyuncular: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders

IMDb Puanı: 8.3

Family Guy

Çizgi dizi olsun ve yabancı komedi olsun diyen izleyicilerin uğrak noktalarından biri de Family Guy'dir. Birbirinden ilginç hikaye ve göndermeleri olan yabancı komedi dizisi, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve kendini sevdirmiştir.

Tür: Animasyon ve komedi

Oyuncular: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green

IMDb Puanı: 8.2

Friends

Kimileri How I Met Your Mother severken kimileri Friends dizisini sevmektedir. Bu iki dizi milyonları ikiye ayırmış ve komik tartışmalara yol açmıştır. Altı arkadaşın başından geçen olayları anlatan dizi, en çok sevilen yabancı komedi dizileri arasında yer almaktadır.

Tür: Komedi ve romantik

Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow

IMDb Puanı: 8.9

The Simpsons

Kehanetleriyle meşhur yabancı komedi dizisi, her ne kadar geleceği tahmin edemese ve gelecekten mesajlar veremese de insanların birçoğu bu çizgi dizinin birer subliminal çizgi dizi olduğunu düşünmektedir. En iyi yabancı komedi dizileri arasında yer alan The Simpsons, Amerikan toplumunu ve hayatını anlatmakta.

Tür: Animasyon ve komedi

Oyuncular: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer

IMDb Puanı: 8.7

Rick and Morty

Listemizin sonuncusu olan Rick and Morty, paraler evrenlerde veya uzayda seyehat etmeyi sevenler için birebirdir. Morty Smith'in dedesi Rick bir bilim insanıdır. Kendisinin birbirinden ilginç icatları bulunmakta ve bu aletleri gerek dünyayı kurtarmakta gerek kendi çıkarları için kullanmaktadır.

Tür: Animasyon, macera ve komedi

Oyuncular: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer

IMDb Puanı: 9.2

Bu içeriğimizde en iyi yabancı komedi dizilerini sizler için derledik. Sizler bu listede hangi dizilerin olmasını isterdiniz veya bu listede sizce hangi dizi olmamalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.