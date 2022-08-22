En İyi Yabancı Komedi Dizileri
Dünya üzerinde herkesin kalbini çalmış en iyi yabancı komedi dizileri neler? Sizler için derledik.
Milyonların takipçisi olduğu ve tüm dünyada ün salan en iyi yabancı komedi dizileri, günlük hayatta sürekli konuşulmakta ve replikleri tekrarlanmaktadır. Komedi dizilerinde en başta gelen ülkeler arasında Amerika bulunmaktadır. Birçok kaliteli komedi dizisi ortaya koyan Amerikan şirketleri, gerek göndermeleri olsun gerek verdiği mesajlar olsun milyonların kalbini kazanan yapıtlar ortaya koymuştur.
Filmleri ve dizileriyle başarılı olan sadece Amerika değildir. Mesela Kore'de çok güzel işler başarabilmektedir. Eğer En iyi Kore dizilerini merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz. Peki en iyi yabancı komedi dizileri neler? Gelin birlikte bakalım.
En İyi Yabancı Komedi Dizileri
- The Office
- How I Met Your Mother
- Family Guy
- Friends
- The Simpsons
- Rick and Morty
The Office
Ofis ortamında çalışmak ve eğlenmek birçok kişinin hayalidir. Fakat kağıt satan bir firmanın ofisi nasıl eğlenceli olabilir? The Office dizisi gerçekten de bu soruya cevap veriyor. Bir ofiste neredeyse başa gelebilcek tüm olayları bir arada işleyen dizi, izleyicilere heyecan ve aksiyonu birlikte yaşatıyor. The Ofiice'in ara ara izleyicilere yansıttığı duygusal sahneleri de pas geçmemek gerek.
Tür: Komedi
Oyuncular: Steve Carell, Jenna Fischer, John Krasinski
IMDb Puanı: 9.0
How I Met Your Mother
Hayatının aşkını aramaya koyulan Ted ve ona yardım eden arkadaşlarının maceraları hiç bitmemekte, başlarından sürekli aksiyon dolu olaylar geçen beş arkadaş birbirlerinden farklı kişiliklere sahip kimi çapkınken kimi gerçek aşkın peşinde.
Tür: Komedi ve romantik
Oyuncular: Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders
IMDb Puanı: 8.3
Family Guy
Çizgi dizi olsun ve yabancı komedi olsun diyen izleyicilerin uğrak noktalarından biri de Family Guy'dir. Birbirinden ilginç hikaye ve göndermeleri olan yabancı komedi dizisi, dünya üzerinde milyonlarca kullanıcıya ulaşmış ve kendini sevdirmiştir.
Tür: Animasyon ve komedi
Oyuncular: Seth MacFarlane, Alex Borstein, Seth Green
IMDb Puanı: 8.2
En İyi Savaş Filmleri
İnsanlık varolduğundan bu yana dünya üzerinde yüzlerce, binlerce savaş yapıldı. Savaşlar bir taraf için haklıyken bir taraf için haksız ve insanlık dışı bir suçtu.
Friends
Kimileri How I Met Your Mother severken kimileri Friends dizisini sevmektedir. Bu iki dizi milyonları ikiye ayırmış ve komik tartışmalara yol açmıştır. Altı arkadaşın başından geçen olayları anlatan dizi, en çok sevilen yabancı komedi dizileri arasında yer almaktadır.
Tür: Komedi ve romantik
Oyuncular: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow
IMDb Puanı: 8.9
The Simpsons
Kehanetleriyle meşhur yabancı komedi dizisi, her ne kadar geleceği tahmin edemese ve gelecekten mesajlar veremese de insanların birçoğu bu çizgi dizinin birer subliminal çizgi dizi olduğunu düşünmektedir. En iyi yabancı komedi dizileri arasında yer alan The Simpsons, Amerikan toplumunu ve hayatını anlatmakta.
Tür: Animasyon ve komedi
Oyuncular: Dan Castellaneta, Nancy Cartwright, Harry Shearer
IMDb Puanı: 8.7
Disney Plus'ta Mutlaka İzlenmesi Gereken Filmler - 2022
Disney Plus, 14 Haziran 2022 itibariyle Türkiye'de resmi olarak erişime açıldı. Ünlü yabancı içeriklerin yanı sıra Türk yapımları da seyirciyle buluşturacak olan Disney Plus, görkemli bir lansman gecesiyle yayın hayatına başladı.
Rick and Morty
Listemizin sonuncusu olan Rick and Morty, paraler evrenlerde veya uzayda seyehat etmeyi sevenler için birebirdir. Morty Smith'in dedesi Rick bir bilim insanıdır. Kendisinin birbirinden ilginç icatları bulunmakta ve bu aletleri gerek dünyayı kurtarmakta gerek kendi çıkarları için kullanmaktadır.
Tür: Animasyon, macera ve komedi
Oyuncular: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer
IMDb Puanı: 9.2
İngilizce Öğrenmek İçin İzlenilebilicek 5 Dizi
İngilizce öğrenmek için altyazılı film veya dizi izlemeniz gerektiğini mutlaka duymuş ya da görmüştürsünüz. Birçok kişi dil öğrenme sürecinde en faydalı olabilecek şeylerden biride film veya dizi izlemek olduğunu söyler.
Bu içeriğimizde en iyi yabancı komedi dizilerini sizler için derledik. Sizler bu listede hangi dizilerin olmasını isterdiniz veya bu listede sizce hangi dizi olmamalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.
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