PUBG Mobile ülkemizde en çok oynanan ve sevilen yapımlardan bir tanesi. Oyuncular PUBG Mobile yeni sezon ne zaman gelecek diye merak ediyorlar. Merak etmeyin, bu yazımızda PUBG Mobile yeni RP ne zaman gelecek öğreneceksiniz.

İlk kez 2018 yılında çıkış yapan PUBG Mobile o günden bu güne kadar global bir fenomen haline geldi. Ücretsiz olarak oynanabilen PUBG Mobile yayıncıları Tencent Games ve Krafton’a yıllar içerisinde epey para kazandırdı. Ülkemizde de çok sıkı bir kitlesi olan PUBG Mobile’ın şu zamana kadar onlarca farklı Royal Pass’i çıktı.

Bilindiği üzere artık Royal Pass’ler (RP) A1, A2 şeklinde anılıyorlar. PUBG Mobile A2 Royale Pass 18 Haziran’da çıkmıştı. Her ne kadar keyifli bir sezon olsa da A2 Royale Pass’in de sonuna gelmek üzereyiz. Bu nedenle herkesin gözü kulağı PUBG Mobile A3 Royale Pass’te.

Yaz, plaj ve havuz partisi temalı bir Royal Pass olan A2, eminiz ki pek çok oyuncu tarafından beğenilmiştir. Yazın bu sıcak günlerinde mevsime uygun ödüller dağıtan yapımcı Krafton, oyuncularını sürekli eğlendirmeyi ve memnun etmeyi başarıyor gibi gözüküyor.

PUBG Mobile A3 Royale Pass Ne Zaman Gelecek?

Şanslıyız ki artık çok fazla beklememize gerek kalmadı. A3 Royale Pass 13 Eylül 2023 tarihinde çıkış yapacak. Çıktığı anda Royale Pass satın almak isteyen PUBG Mobile oyuncuları 13 Eylül tarihini bir yere not etse çok iyi olur.

PUBG Mobile A3 Royale Pass Ödülleri Neler?

Maalesef henüz resmi olarak ödüller açıklanmadı ancak çıkışına kısa süre kala açıklanacağına eminiz.

PUBG Mobile’ın yeni sezonu ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki PUBG Mobile yeni sezon ne zaman gelecek sorunuza yanıt olmuştur. Siz A2 Royale Pass ödüllerini beğendiniz mi? A 3Royale Pass’ten beklentileriniz nedir? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.