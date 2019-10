Call of Duty Mobile mı PUBG Mobile mı? Hangisini İndirip Oynamalısınız?

1 Ekim 2019 tarihinde Call of Duty: Mobile, mobil platformlara çıkışını gerçekleştirdi. Call of Duty: Mobile, çıkış yaptığı ilk gün oyuncular tarafından büyük bir ilgi gördü ve hatta bu ilginin sonucunda sunucular kısa süreliğine çöktü. Dolayısıyla Call of Duty: Mobile’ın PUBG Mobile’ı tahtından edebilecek büyük bir potansiye sahip olduğunu gördük. Bu yazıda, Call of Duty: Mobile ile PUBG Mobile’ı karşılaştırdık.

Oyun Modları

Call of Duty: Mobile’da “Cephe Hattı”, “Takım Ölüm Maçı”, “Hakimiyet”, “Ara ve Yok et” ve “Yapay Zekaya Karşı Pratik Yap” olmak üzere üzere beş oyun modu bulunuyor. Call of Duty: Mobile, genellikle hızlı tempolu aksiyona odaklanıyor ve belirlenen skora ilk ulaşan takım maçı kazanıyor. Oyuncular, belirlenen skora ulaşana kadar her öldüğünde yeniden doğabiliyor. Buna karşılık, PUBG Mobile’ın oyun modları daha yavaş tempoludur. Sadece Savaş Modu hızlı oyun yapısına sahiptir.

Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modu, Call of Duty: Black Ops 4’te yer alan Black Out moduna oldukça benzemektedir. Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modunda özel sınıflar ve skor serileri gibi özellikler bulunuyor. Dolayısıyla Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modu, PUBG Mobile’dan oldukça farklıdır. Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modunu oynayabilmek için en az 7 seviye olmanız gerekiyor. Bu sebepten dolayı oyunu indirir indirmez Battle Royale modunu oynayamazsınız.

100 kişinin mücade ettiği Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modunda Muhafız, Tamirci, Gözcü, Palyaço, Sıhhiyeci ve Ninja olmak üzere 6 adet sınıf yer alıyor ve her sınıfın kendine has özelliği bulunuyor. Örneğin, son düşmanın ayak izini görebilen Gözcü sınıfı, düşmanların konumunu haritada görünmesini sağlayan bir sensör dartına sahipken, daha sessiz hareket edebilen Ninja sınıfı, yüksek yapılara tırmanabilmenizi sağlayan tırmanma çengeline sahip. Call of Duty: Mobile’da bulunan sınıflar, oyunu tek düzelikten kurtarıyor ve bu da oyunu daha eğlenceli hale getiriyor. Battle Royale modundayken oyun içerisinde hızlı bir şekilde FPS ve TPS kamera açısılarına geçiş yapabileceğinizi belirtelim.

Oynanış

Her iki oyunda da hasar, mermi hareket hızı, geri tepme ve atış stillerinin birbirinden farklı olduğunu belirtelim. İki oyun arasındaki en büyük fark ise Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modunda yer alan sınıflarıdır.

Hareket, ateş etme ve nişan alma gibi butonların düzeni ise her iki oyunda da aynı. Bununla birlikte, Call of Duty: Mobile’da PUBG Mobile’dan farklı olarak nişangah, bir düşman oyuncusunun üzerine getirildiğinde silahın otomatik olarak ateş edeceği bir seçenek bulunuyor. İster bu seçeneği seçebilir, ister manuel seçeneğini aktif ederek silahın ne zaman ateş edeceğini siz kontrol edebilirsiniz. Call of Duty: Mobile’da silahların kontrolü genellikle daha zordur ve keskin nişancı tüfeğiniz yoksa, uzun mesafede bulunan bir düşmanı öldürmek son derece zor olacaktır.

Haritalar ve Grafikler

Call of Duty: Mobile’da Nuketown, Crash, Hijack, Crossfire ve Killhouse olmak üzere 5 popüler harita bulunuyor. PUBG Mobile, dört haritaya sahip ve her harita farklı tema ile tasarlanmıştır. Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modunda ise Isolated isimli bir adet harita bulunuyor.

Genel olarak, harita tasarımı açısından her iki oyun da mükemmeldir. Call of Duty Mobile, aynı sistemde PUBG Mobile'dan daha yüksek kare hızıyla daha iyi bir optimizasyona sahip. Call of Duty: Mobile’ın doku kalitesi, detayları ve efetleri de çok daha ayrıntılıdır.

Sonuç

Eğer hızlı oyun yapısını seviyorsanız veya PUBG Mobile’dan sıkıldıysanız, Call of Duty: Mobile’ı denemelisiniz. Call of Duty: Mobile’ın Battle Royale modunda yer alan sınıflar, Battle Royale moduna yeni bir soluk getiriyor. Call of Duty: Mobile, kesinlikle etkileyici bir oyun ve kısa sürede PUBG Mobile’ı tahtından edebilir.