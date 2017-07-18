PDF dosyalarınızı internet üzerinden hızlıca Word dosyasına çevirin!

Free Online OCR, tarayıcı üzerinde çalışan, kullanımı kolay bir PDF'ten Word'e dönüştürme uygulamasıdır.

İnternet üzerinde hem tarayıcıdan kullanılabilen hem de msaüstü programı olarak indirebileceğiniz birçok farklı PDF'ten Word'e çevirme yazılımı bulabilirsiniz. Bunların arasından Free Online OCR iismli aracı bir adım öne çıakran taraf ise Optik Karakter Tanıma Sistemi. Bu sistemle birlikte sadece PDF formatında hazırlanan dosyalar çevirilmediği gibi herhangi bir ders notunun tarayıcıdan PDF'e dönüştürülmüş halini de Word dosyasına aktarmanız mümkün.

Aracı kullanmak ise oldukça basit. En fazla 5GB büyüklükte bir dosyayı seçmek ve yüklemeye başlamak. Bu sırada yüklediğiniz dosyanın dilini ve dosyayı dönüştürmek istediğiniz formatı seçmek. Tüm bunları yaptıktan ve dosyayı internet sitesine yükledikten kısa bir süre sonra, karşınıza bir indirme bağlantısı çıkacak ve bu bağlantı yoluyla dönüştürülmüş dosyanızı hemen bilgisayarınıza indirebileceksiniz.