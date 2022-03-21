Resimdeki Yazıları Metne Çevirme Nasıl Yapılır?
Hiç zahmete girmenize gerek kalmadan, taranmış bir resimde bulunan yazıları nasıl kopyalayabileceğinizi haberimizde anlattık.
Yazılı resimlerdeki metinler üzerinde çalışacağınız zaman, bu metinleri elle yazıya dökmenin ne kadar zor bir işlem olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Bizler de, hiç zahmete girmenize gerek kalmadan, taranmış bir resimde bulunan yazıları, metne nasıl dönüştürebileceğinizi anlattık.
Resimdeki Yazılar Nasıl Metne Çevrilir?
- Microsoft OneNote ile Metin Kopyalama
- Online OCR Hizmeti ile Metin Çevirme
Resimlerdeki yazıları metne dönüştürmek için çeşitli OCR uygulamalarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılardan bu uygulamalara ulaşabilirsiniz. Biz bu anlatımda Microsoft Office ile birlikte gelen OneNote uygulamasını ve online OCR hizmetini kullanacağız.
Microsoft OneNote ile Metin Kopyalama
- Office uygulamalarıyla gelen OneNote uygulamasını başlattıktan sonra, üstteki menüden Ekle > Resim adımlarını izliyoruz.
- Bilgisayarınızda bulunan görseli seçtikten sonra Ekle butonuna tıklayarak, görseli OneNote çalışma ekranına ekliyoruz.
- Resimi çalışma ekranına ekledikten sonra sağ tıklayarak, Resimden Metin Kopyala seçeneğine tıklıyoruz.
- Resimden Metin Kopyala seçeneğini kullanarak, bu metni arabelleğe kopyalamış olduk. Şimdi boş bir metin belgesi açarak Yapıştır kısayoluyla bu metni yapıştırıyoruz. Metni çevirdiğiniz görselin kalitesinden ve yazı tipinden dolayı yazım hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak metnin tamamını yazmadığınızı düşünürsek, düzenlemek daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.
Online OCR Hizmeti ile Metin Çevirme
- Herhangi bir program yüklemenize gerek kalmadan, internet sitesi üzerinden bu işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Öncelikle web sitesine giriyoruz.
- İlk olarak Select file butonuna basarak görseli yüklüyoruz.
- Daha sonra 2. adım kısmından dil seçimi yapıyoruz. Çevrilen metinin Word, Excel ya da Not Defteri formatlarına uygun şekilde indirilebilmesi için buradan da uygun olanını seçiyoruz ve ardından Convert tuşuna basıyoruz.
- Kısa bir süre sonra dönüştürülen metni ve indirilmeye hazır dosyayı hemen alt kısımda görebilirsiniz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ufak tefek yazım hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Kontrol etmenizde fayda var.
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