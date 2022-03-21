Resimdeki Yazıları Metne Çevirme Nasıl Yapılır?

Yazılı resimlerdeki metinler üzerinde çalışacağınız zaman, bu metinleri elle yazıya dökmenin ne kadar zor bir işlem olacağını tahmin edebiliyorsunuzdur. Bizler de, hiç zahmete girmenize gerek kalmadan, taranmış bir resimde bulunan yazıları, metne nasıl dönüştürebileceğinizi anlattık.

Resimdeki Yazılar Nasıl Metne Çevrilir?

Microsoft OneNote ile Metin Kopyalama

Online OCR Hizmeti ile Metin Çevirme

Resimlerdeki yazıları metne dönüştürmek için çeşitli OCR uygulamalarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantılardan bu uygulamalara ulaşabilirsiniz. Biz bu anlatımda Microsoft Office ile birlikte gelen OneNote uygulamasını ve online OCR hizmetini kullanacağız.

Microsoft OneNote ile Metin Kopyalama

Office uygulamalarıyla gelen OneNote uygulamasını başlattıktan sonra, üstteki menüden Ekle > Resim adımlarını izliyoruz.

uygulamasını başlattıktan sonra, üstteki menüden Ekle > Resim adımlarını izliyoruz. Bilgisayarınızda bulunan görseli seçtikten sonra Ekle butonuna tıklayarak, görseli OneNote çalışma ekranına ekliyoruz.

Resimi çalışma ekranına ekledikten sonra sağ tıklayarak, Resimden Metin Kopyala seçeneğine tıklıyoruz.

Resimden Metin Kopyala seçeneğini kullanarak, bu metni arabelleğe kopyalamış olduk. Şimdi boş bir metin belgesi açarak Yapıştır kısayoluyla bu metni yapıştırıyoruz. Metni çevirdiğiniz görselin kalitesinden ve yazı tipinden dolayı yazım hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Ancak metnin tamamını yazmadığınızı düşünürsek, düzenlemek daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.

Online OCR Hizmeti ile Metin Çevirme