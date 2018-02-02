Ücretsiz Video İndirme AceThinker ile Çok Kolay

Programsız video indirme siteleri arasında en iyisi hangisi? Bir online video indirme sitesi düşünün ki; tek tıkla herhangi bir web sitesinden dilediğiniz bir videoyu sınırsız indirmenize izin veriyor. YouTube, Facebook, Instagram, Vimeo, Dailymotion ve daha birçok siteden programsız video indirme şansına sahipsiniz. 4K kalitede tüm online sitelerden video indirmeyi destekleyen pratik video indirme sitesi AceThinker Free Video Downloader Online, tüm web tarayıcıları ve işletim sistemlerini destekliyor.

Video İndirme Programına İhtiyacınız Yok!

Hem masaüstü hem de mobil platformda birçok ücretsiz video indirme programı mevcut ancak hiçbirine ihtiyacınız yok. Android, iOS, Mac, Windows kısacası hangi platformu kullanırsanız kullanın, ücretsiz video indirmek için aslında tek ihtiyacınız olan bir web tarayıcı. Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Browser, Microsoft Edge ve diğer modern internet tarayıcıları destekleyen online video indirme sitesi AceThinker Free Video Downloader Online ile herhangi bir sitedeki videoyu tek tıkla, zahmetsizce cihazınıza indirebilirsiniz. Acethinker tarafından geliştirilen servis yardımıyla videoyu indirmek için eklenti vs. hiçbir şey yüklemeniz de gerekmiyor. İndirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayıp ilgili kutucuğa yapıştırıyor ve sonrasında format seçimi yapıp indiriyorsunuz. Programsız video indirme işte bu kadar basit!

En Hızlı Video İndirme Sitesi ile Tanışın:

Online video indirme siteleri arasından kolay kullanılabilir olması, tüm web tarayıcılar ve işletim sistemleriyle uyumlu olması, video barındıran tüm web sitelerini (Sadece YouTube, Dailymotion, VEVO, Vimeo, Facebook ile sınırlı değil) desteklemesi, aynı anda birden fazla video indirmeye izin vermesi (Birden fazla sayfa açarak aynı anda dilediğiniz kadar videoyu son hız indirin), format seçimini indirme esnasında yaptırması böylelikle de format dönüştürmeyle uğraştırmaması (YouTube 4K Ultra HD destekliyor) ile ayrılan AceThinker Free Video Downloader Online, tamamen ücretsiz ve reklamsız kullanım sunuyor. Ayrıca videonun sağına soluna filigran da yerleştirmiyor. Şimdi dilerseniz, YouTube, Dailymotion gibi birçok video barındırma sitesinin yanı sıra Facebook, Instagram'dan video indirmeye izin veren bu web servisinin kullanımına geçelim.

Programsız Video İndirme Adımları:

İnternet tarayıcınızdan AceThinker Free Video Downloader Online sitesini açın.

Hemen üstte çıkan “Paste the video link here” yazan yere indirmek istediğiniz videonun bağlantısını girin (kopyalayıp yapıştırın) ve yandaki "Download" butonuna tıklayın.

Videoyu hangi formatta indireceğinizi seçin. En eski cihazların desteklediği 3GP’den WEBM’ye tüm formatlar mevcut. (Diğer sitelerin sunmadığı 4K çözünürlükte indirme desteği, video klipler için sadece sesi indirme sunuluyor.)

Download butonuna tıkladığınızda seçtiğiniz formatta videonuz inmeye başlıyor.

İnen videoyu bilgisayarınızdaki/telefonunuzdaki bir video oynatıcıda sorunsuzca izleyebilirsiniz.

İnternetten Video İndirmek İçin Neden AceThinker'ı Tercih Etmeliyim?

Peki, onlarca ücretsiz video indirme sitesi varken internetten video indirmek için neden AceThinker Free Video Downloader Online’ı tercih etmelisiniz? Gerçek kullanıcı deneyimimi maddeler halinde paylaşmak istiyorum.

İşletim sistemi ve tarayıcı seçmiyor: Programsız video indirmeye izin veren birçok online video indirme sitesi ya belli bir web tarayıcı kullanımına zorluyor, ya eklenti yükletmeden indirmeye izin vermiyor, ya da sadece Windows ile uyumlu çalışıyor.

Programsız video indirmeye izin veren birçok online video indirme sitesi ya belli bir web tarayıcı kullanımına zorluyor, ya eklenti yükletmeden indirmeye izin vermiyor, ya da sadece Windows ile uyumlu çalışıyor. Kullanması basit: Hangi sitede olduğunuz fark etmeksizin videonun bağlantısını alıp ilgili kutucuğa yapıştırıp Download butonuna tıkladığınızda indirme seçenekleri karşınıza çıkıyor. Size sadece format seçimi yapmak kalıyor ki burada YouTube videoları için 4K çözünürlüğün desteklendiğini belirtmek gerek. Ayrıca videodan sadece sesi de alabiliyorsunuz.

Hangi sitede olduğunuz fark etmeksizin videonun bağlantısını alıp ilgili kutucuğa yapıştırıp Download butonuna tıkladığınızda indirme seçenekleri karşınıza çıkıyor. Size sadece format seçimi yapmak kalıyor ki burada YouTube videoları için 4K çözünürlüğün desteklendiğini belirtmek gerek. Ayrıca videodan sadece sesi de alabiliyorsunuz. Format dönüştürme yok: Videolar için yaygın tercih edilen formatlar sunuluyor. MP4, M4A, WEBM, 3GP formatında ve farklı çözünürlüklerde (2160p, 1440p, 1080p, 720p, 480p, 360p, 144p) indirme şansına sahipsiniz. Videodan sadece sesi indirmek için de Audio Only seçeneklerinden birini seçiyorsunuz.

Videolar için yaygın tercih edilen formatlar sunuluyor. MP4, M4A, WEBM, 3GP formatında ve farklı çözünürlüklerde (2160p, 1440p, 1080p, 720p, 480p, 360p, 144p) indirme şansına sahipsiniz. Videodan sadece sesi indirmek için de Audio Only seçeneklerinden birini seçiyorsunuz. Güvenilir: Tarayıcınıza eklenti indirip kurmanız gerekmiyor. Videolar seçtiğiniz formatta bilgisayarınıza indiriliyor.

Tarayıcınıza eklenti indirip kurmanız gerekmiyor. Videolar seçtiğiniz formatta bilgisayarınıza indiriliyor. Hızlı ve sorunsuz: Video bağlantısını kopyalamanızla indirme bağlantılarının sunulması bir oluyor. İndirme sonrası da favori medya oynatıcınızda sorunsuzca açıyorsunuz. Ayrıca hangi siteden indirirseniz indirin internet bağlantınızın izin verdiği son hızda indiriyor.

Video bağlantısını kopyalamanızla indirme bağlantılarının sunulması bir oluyor. İndirme sonrası da favori medya oynatıcınızda sorunsuzca açıyorsunuz. Ayrıca hangi siteden indirirseniz indirin internet bağlantınızın izin verdiği son hızda indiriyor. Sınırsız indirme: Dilediğiniz kadar video indirebiliyorsunuz. Belli bir kullanım süresi yok ya da belli bir indirmeden sonra reklamlar çıkmıyor.

AceThinker Free Video Downloader Online Özellikleri: