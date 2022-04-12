Kimi zaman bir PDF dosyasını Word ya da DOC formatında görüntülememiz gerekebiliyor. Ancak bunu gerçek anlamda başaramıyorsanız yardımınıza yetiştik. Hazırladığımız bu liste ile en iyi beş PDF'ten Word'e çevirme için kullanılacak programı sizler için tespit ettik ve listeledik.

Taşınabilir Veri Dosyası (PDF) belgeleri, bilgi paylaşımı için tasarlanmıştır ve bunları görüntülemek için hangi donanım ve yazılım kullanıldığından bağımsız olarak, her platformda aynı görünürler. Fakat PDF'ler düzenleme için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, PDF içindeki metinleri veya görüntüleri değiştirmeniz ya da çıkartmanız gerekirse, bunun en kolay yolu, belgeyi bir ofis yazılımıyla açabileceğiniz Word belgesine dönüştürmektir. Dönüştürülen dosya, Microsoft Word için olabileceği gibi OpenOffice ya da LibreOffice için de olabilir.

PDF dosyaları her zaman mükemmel şekilde Word'e dönüşmeyebilir. Özellikle de, sizin bilgisayarınızda yüklü olmayan bir yazı fontu ile hazırlanmışlarsa. Yine de hemen aşağıda görebileceğiniz birkaç uygulama, sizin için ücretsiz PDF Word dönüştürme işini halledebilir.

En İyi PDF - Word Dönüştürme Araçları Neler?

WPS PDF to Word Converter

Free Online OCR

Nitro PDF to Word Converter

UniPDF

Free File Converter

Wondershare PDFelement

WPS PDF to Word Converter

WPF muhtemelen en çok seveceğiniz dönüştürme yazılımı olacaktır. Halihazırda kullanılabilen WPS Office'in yazılımcıları tarafından geliştirilen bu program, oldukça basit bir arayüze sahip. Dönüştürmek istediğiniz bir dosyayı tutup, programın üstüne sürüklüyor ve dönüştürmek istediğiniz formatı (DOC, DOCX ve RTF vb.) seçiyorsunuz. Sonrasında 'start' tuşuna basmanız yeterli oluyor.

Masaüstü programı olması münasebetiyle tarayıcınız üzerinden açacağınız araçlardan çok daha hızlı çalışan ve onlara göre daha iyi sonuçlar veren WPS, ilk etapta sadece 5 dosyanın çevrilmesine izin veriyor. Tam sürümle birlikte daha başka birçok özelliğe de sahip olduğunuzu söylememize gerek yoktur.

Free Online OCR

Adından da anlayabileceğiniz gibi OCR, tarayıcı temelli, ücretsiz bir PDF dönüştürme aracı. Optik Karakter Tanıma Sistemi kullanan bu sistemle birlikte, taranmış PDF belgelerini de Word dosyasına dönüştürmeniz mümkün olabiliyor.

Her seferinde tek bir dosyanın dönüştürülmesine izin veren OCR, 5GB büyüklüğe kadar dosya kabul ediyor. Dosyanın yüklenme işlemiyle birlikte PDF dosyasının dilini, dönüştürülmek istenilen formatı seçiyorsunuz ve dönüştürme işlemine başlayabiliyorsunuz. Birkaç saniye sonra da yeni dosyanızı alabileceğiniz indirme linki karşınıza çıkıyor.

Nitro PDF to Word Converter

Açıkça söylemek gerekir ki; Nitro metin tabanlı dosyalarda oldukça iyi çalışsa da içerisinde çokça resim olan PDF dosyalarında çuvallayabiliyor. Bu sebeple Nitro'yu kullanmadan önce dosyanın içeriğine iyice bakmak ve çoğunlukla metinden oluşan dosyaları Nitro'ya yüklemek gerekiyor.

Uygulamanın iki farklı sürümü halen kullanılabilir durumunda. Nitro PDF to Word Converter adresi üzerinden tarayıcınızdan ücretsiz olarak dosya çevirebildiğiniz gibi hemen aşağıdaki indirme bağlantısından ulaşabileceğiniz bir masaüstü sürümü de var. Nitro Pro ismiyle anılan masaüstü sürümü, içerisinde barındırdığı birçok farklı özellikle birlikte ancak ücretli şekilde kullanılabiliyor.

Tarayıcıdan Deneyin: PDF to Word Converter

UniPDF

Masaüstünden kullanılabilen bir başka PDF'ten Word'e Dönüştürme programı olan UniPDF, internet hızından şikayetçi kullanıcılar için birebir. Küçük bir indirme işleminin ardından ücretsiz olarak kullanabildiğiniz bu araç, maalesef her dosyada efektif olarak çalışmıyor. Basitçe hazırlanmış ve içerisinde fazla görsel bulunmayan dosyalar üzerinde gayet başarılı şekilde çalışan ve ortaya harika işler çıkaran bu uygulama, tam tersi durumlarda istemeyen sonuçlar verebiliyor.

Yine de deneme sürümünde kullanabileceğiniz üç farklı dosya yükleme seçeneği ile oldukça başarılı bir alternatif olarak, aklınız bir köşesinde kalabilir ve sonrasında da kullanacağınız dosyaların farklılığına göre tam sürüm için tercihte bulunabilirsiniz.

Free File Converter

PDF formatından Word'e dosya dönüştürmenin yanı sıra onlarca farklı iş için de kullanabileceğiniz Free File Conver üzerinden DialyMotion ya da eHow gibi video oynatma siteleri üzerinden video indirmeniz bile mümkün.

Sadece tarayıcı üzerinde çalışan bu araç, en iyi sonuçları vermese de ortaya tatminkâr sonuçlar çıkarabiliyor. Yine içerisinde çokça görsel, grafik ya da buna benzer şeyler bulunan dosyalarda hayal kırıklığı yaratan dönüştürücülerin arasına girse de sadece metinden oluşan PDF dosyaları için tercih edilebilir sitelerden bir tanesi.

Wondershare PDFelement

PDF formatındaki dosyaları düzenleme, dönüştürme, oluşturma, şifreyle koruma ve imzalama kısacası ihtiyaç duyulabilecek tüm işleri tek bir program altında toplayan ve bu özelliğiyle dikaktlerden kaçmayan Wondershare PDFelement, başarılı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.