Game of Coinball ile eskiden yapılan bozuk para maçlarına geri dönüş zamanı!

Okullarda öğrencilerin sıkıldıkları zamanlarda oynadığı bozuk para maçı günümüzde çok fazla oynanmıyor. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte iyice unutulan eski oyunlar, Game of Coinball ile dijital çağa uygun hale getirilmiş.

Game of Coinball oyununda bozuk para maçı yapmanıza imkan sağlanıyor. Çoklu oyuncu ile oynanan bu oyunda rakiplerinizi belirliyor ve maça başlıyorsunuz. Aslında hemen hemen herkes bu oyunun nasıl oynandığını bilir. Biz yine de bilmeyenler için kısaca bahsedelim. Oyunda üç tane bozuk para ve bir tane kaleci bulunuyor. Bozuk paraları ilerleten kişiler aynı takımdan olurken, kaleci ise diğer takımdan oluyor. Game of Coinball oyununda bozuk paraları ilerleterek gol atmaya çalışıyorsunuz. En iyi oynayan kişi Game of Coinball'u kazanır. Yalnız bozuk paraları ilerletirken heyecan yapmamaya ve sıraya uymaya özen gösterin.

Onlarca farklı ülkenin dahil olduğu Game of Coinball oyununda, her yaştan ve her ırktan insan bozuk para maçı yapabiliyor. Eğlenceli müzikleri ve keyifli oynanışı ile birlikte Game of Coinball'u çok seveceksiniz. Hadi ne duruyorsunuz hemen arkadaşlarınızı toplayın ve bozuk para maçı yapmaya başlayın!