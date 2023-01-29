Game Of Thrones Benzeri Diziler
Game of Thrones benzeri dizleri sizler için derledik? Bu listede sizler için 5 adet Game of Thrones benzeri dizi bulunuyor. İşte detaylar.
Dünyanın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Game of Thrones, beraberinden birçok benzer diziyi getirdi. Öyle ki insanlar arama motorlarından Game of Thrones benzeri dizler aratmaya başladı. Biz de sizler için Game of Thrones benzeri dizleri derledik. Peki, bu diziler hangileri? Gelin beraber bakalım.
Game of Thrones Benzeri Diziler
- The Witcher
- House of the Dragon
- Outlander
- Rome
- Foundation
The Witcher
Bir canavar karşına çıkabilir endişelenmene gerek yok. Witcher seni kurtaracaktır. Elfler, büyücüler ve daha fazlasının bulunduğu dizi herkes tarafından sevilmiş durumda. Game of Thrones benzeri dizler arasında da yer alan diziye mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz.
Tür: Aksiyon, macera ve drama
Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra
IMDb Puanı: 8.1
House of the Dragon
İç savaşı konu alan dizi birçok kişi tarafından sevilmiş ve Game of Thrones dizisine benzeyen diziler arasına girmiştir. 200 yıl önce olayları anlatan ve birçok kişi tarafından sevilen dizi mutlaka göz atmanız gereken diziler arasında yer alır.
Tür: Aksiyon, macera ve drama
Oyuncular: Rhys Ifans, Matt Smith, Fabien Frankel
IMDb Puanı: 8.5
Outlander
Bir aşkı konu alan dizi aynı zamanda bir zaman yolculuğunu da değinmektedir. Son olarak Game of Thrones dizisine de benzemektedir.
Tür: Fantastik, drama ve romantik
Oyuncular: Caitríona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton
IMDb Puanı: 7.2
Rome
2005 yılıunda hayatımıza girmiştir. 2 sezon sürmesine rağmen en çok konuşulan diziler arasında yer almıştır. Game of Thrones'a benzeyen dizi ayrıyeten kendi popileritisini de korumuş durumda.
Tür: Aksiyon, drama ve romantik
Oyuncular: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Polly Walker
IMDb Puanı: 8.7
Foundation
Game of Thrones benzeri dizi olan Foundation, uzayda geçmektedir. Bir savaşa hazırlanan imparatorluk içinde yaşanan olayları anlatmaktadır. Eğer bu olaylara farklılık katmak istiyorsanız Foundation izlemenizi öneririz.
Tür: Bilim kurgu ve drama
Oyuncular: Lou Llobell, Jared Harris, Lee Pace
IMDb Puanı: 7.4
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Bu içeriğimizde sizler için Game of Thrones benzeri dizileri sizler için derledik. Peki sizler bu listede hangi dizilerin olmasını isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Son olarak ölmeden önce izlemeniz gereken dizilere bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
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