Dünyanın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Game of Thrones, beraberinden birçok benzer diziyi getirdi. Öyle ki insanlar arama motorlarından Game of Thrones benzeri dizler aratmaya başladı. Biz de sizler için Game of Thrones benzeri dizleri derledik. Peki, bu diziler hangileri? Gelin beraber bakalım.

Game of Thrones Benzeri Diziler

The Witcher

House of the Dragon

Outlander

Rome

Foundation

The Witcher

Bir canavar karşına çıkabilir endişelenmene gerek yok. Witcher seni kurtaracaktır. Elfler, büyücüler ve daha fazlasının bulunduğu dizi herkes tarafından sevilmiş durumda. Game of Thrones benzeri dizler arasında da yer alan diziye mutlaka bakmanızı tavsiye ederiz.

Tür: Aksiyon, macera ve drama

Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra

IMDb Puanı: 8.1

House of the Dragon

İç savaşı konu alan dizi birçok kişi tarafından sevilmiş ve Game of Thrones dizisine benzeyen diziler arasına girmiştir. 200 yıl önce olayları anlatan ve birçok kişi tarafından sevilen dizi mutlaka göz atmanız gereken diziler arasında yer alır.

Tür: Aksiyon, macera ve drama

Oyuncular: Rhys Ifans, Matt Smith, Fabien Frankel

IMDb Puanı: 8.5

Outlander

Bir aşkı konu alan dizi aynı zamanda bir zaman yolculuğunu da değinmektedir. Son olarak Game of Thrones dizisine de benzemektedir.

Tür: Fantastik, drama ve romantik

Oyuncular: Caitríona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton

IMDb Puanı: 7.2

Rome

2005 yılıunda hayatımıza girmiştir. 2 sezon sürmesine rağmen en çok konuşulan diziler arasında yer almıştır. Game of Thrones'a benzeyen dizi ayrıyeten kendi popileritisini de korumuş durumda.

Tür: Aksiyon, drama ve romantik

Oyuncular: Kevin McKidd, Ray Stevenson, Polly Walker

IMDb Puanı: 8.7

Foundation

Game of Thrones benzeri dizi olan Foundation, uzayda geçmektedir. Bir savaşa hazırlanan imparatorluk içinde yaşanan olayları anlatmaktadır. Eğer bu olaylara farklılık katmak istiyorsanız Foundation izlemenizi öneririz.

Tür: Bilim kurgu ve drama

Oyuncular: Lou Llobell, Jared Harris, Lee Pace

IMDb Puanı: 7.4

Bu içeriğimizde sizler için Game of Thrones benzeri dizileri sizler için derledik. Son olarak ölmeden önce izlemeniz gereken dizilere bir göz atmanızı tavsiye ederiz.