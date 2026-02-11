Toyota Perdeyi Kaldırdı: 515 KM Menzilli Yeni Elektrikli SUV!

Toyota bir süredir 2027 model Highlander hakkında ipucu niteliğinde paylaşımlar yapıyordu. Büyük bir merakla beklenen yeni otomobil sonunda tanıtıldı. Üç sıra koltuklu elektrikli SUV model olarak müşterilerin karşısına çıkan yeni araba, uzun menzili ile ve konfora öncelik veren tasarımı ile dikkat çekiyor.

2027 Toyota Highlander Özellikleri

Yeni Highlander, XLE ve Limited olmak üzere temelde iki versiyonla geliyor. XLE modeli önden çekişli ve dört tekerlekten çekişli ile iki farklı batarya seçeneği sunuyor. Yaklaşık 462 kilometre menzil sunan standart XLE modeli, 77,0 kWh batarya içeriyor ve 221 beygir gücü, 268 Nm tork üretiyor.

338 beygir gücü ve 444 Nm tork üreten dört çeker XLE AWD sürümünde menzil değeri yaklaşık olarak 434 kilometreye düşüyor. Standart olarak dört çeker ve daha büyük bir batarya ile birlikte gelen Limited ile en üst düzey XLE AWD versiyonunda bulunan 95,8 kWh kapasiteli batarya ile toplam menzil değeri yaklaşık 515 kilometreyi buluyor. Güç ise 77.0 kWh kapasiteli dört çeker XLE AWD versiyonu ile aynı kalıyor. Her iki model de 338 beygir gücü sağlıyor.

Yeni elektrikli model, SofTex suni deri kullanılan üç sıra koltuk içeriyor. Keskin hatlara sahip olan otomobil, geniş çamurluklar, bir uçtan diğer uca uzanan gündüz farlara ve yarı içe gömülü kapı kolları ile birlikte geliyor. Ayrıca Toyota'nın artık bir tür imzası hâline gelen çekiç farlar ve ızgara da ön tarafta yer alıyor.

Araç 14,0 inçlik dokunmatik ekran ve 12,3 inçlik dijital gösterge paneli içeriyor. Isıtmalı ön koltuklar, tüm modellerde standart olarak sunuluyor. İkinci sıradaki yolcu koltukları da belirli bir ücret karşılığında ısıtma özelliğine sahip olacak şekilde tasarlanabiliyor. Öte yandan arabanın yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleme sistemi içerdiğini belirtelim. Diğer güvenlik özellikleri arasında ise şerit takip sistemi ve direksiyon desteği, trafik işareti algılama ve dinamik hız sabitleyici mevcut.

2027 Toyota Highlander'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

2027 model Highlander'ın fiyatı henüz açıklanmadı ancak mevcut modelin benzinli versiyonu 47 bin 70 dolar (2 milyon 54 bin 294 TL), hibrit versiyonu ise 48 bin 820 dolar (2 milyon 130 bin 670 TL) fiyattan başlıyor. Aracın seri üretime 2026 yılının sonlarında başlanması, satışların da yıl sona ermeden önce başlaması bekleniyor. Bu arada söz konusu aracın şu anda Türkiye'ye gelme ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtelim. Bu, aracın ABD odaklı bir otomobil olmasından kaynaklanıyor.